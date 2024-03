Cosa guardare al ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League

Lo scontro tra Aston Villa e Ajax in UEFA Europa Conference League è ben lontano dalla conclusione, mentre Maccabi Haifa e Molde provano a gettare il cuore oltre l'ostacolo per arrivare ai quarti.

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, selezioniamo i temi più caldi delle gare di ritorno degli ottavi di finale. E ricorda. E ricorda: ogni missione è importante.

18:45 CET

Viktoria Plzeň - Servette (0-0)

Fenerbahçe - Union SG (3-0)

PAOK - Dinamo Zagreb (0-2)

Fiorentina - Maccabi Haifa (4-3)

21:00 CET

Aston Villa - Ajax (0-0)

Club Brugge - Molde (1-2)

LOSC Lille - Sturm Graz (3-0)

Maccabi Tel-Aviv - Olympiacos (4-1)

Prossime tappe Sorteggio quarti di finale e semifinali: 15 marzo

Quarti di finale: 11 e 18 aprile

Semifinali: 2 e 9 maggio

Finale: 29 maggio



Possibile maratona tra Villa e Ajax

Unai Emery ha avvertito l'Aston Villa che deve prepararsi agli eventuali tempi supplementari e calci di rigore contro l'Ajax, dopo uno 0-0 serrato. L'allenatore ha fatto diversi cambi ma non è riuscito a scardinare la difesa a cinque degli avversari. "Cercheremo di fare qualcosa di diverso, perché ora li conosciamo meglio", ha commentato.

Il suo collega John van 't Schip si è detto soddisfatto del pareggio a reti inviolate: "Siamo a metà di una doppia sfida e finora non è andata male". Nel frattempo, il centrocampista Jordan Henderson si prepara a tornare in patria. "Ci aspetta un'altra gara difficile", ha detto l'ex Liverpool. "Sapevamo che sarebbe stata dura, ma abbiamo qualità".

Highlights: Ajax-Aston Villa 0-0

Il Maccabi Haifa continua a crederci

Dopo aver subito un gol al 2' nella gara di andata, il Maccabi Haifa è andato sul 2-1 e poi sul 3-2 contro la Fiorentina, prima che un cartellino rosso e due gol nel finale le regalassero la vittoria per 4-3 a Budapest. Per la formazione israeliana c'è però qualche spunto positivo: tra questi lo splendido gol del 19enne Anan Khalaili, considerato l'astro nascente del calcio nazionale.

Il primo incontro è stato apertissimo e anche il secondo potrebbe essere ricco di gol. Il difensore Maor Kandil sa che una vittoria a Firenze è una grande sfida, ma non smette di sperare. "Siamo pronti a dare il massimo", ha detto. "Dall'inizio della stagione giochiamo contro squadre forti e abbiamo dimostrato che possiamo competere a questo livello. Giocheremo come sappiamo, daremo il 100% e presseremo. Non ci arrendiamo".

Highlights: Maccabi Haifa - Fiorentina 3-4

Il Molde sventola la bandiera norvegese

Il Bodø/Glimt è stato il simbolo della nuova Conference League nel 2021/22, quando è riuscito ad arrivare ai quarti di finale, mentre i connazionali del Molde sono tra i protagonisti di questa edizione. La squadra si prepara alla partita decisiva contro il Club Brugge in vantaggio per 2-1 e Åge Hareide, uno dei tecnici norvegesi più stimati, ha commentato: "Possiamo tenere testa alle squadre più forti di altre nazioni e il Belgio non è così male".

Il successo è ancora più notevole se pensiamo che il Molde è ancora nel precampionato (il campionato inizia il 1° aprile). "La nostra perseveranza e la nostra forza di volontà sono la misura della nostra forza", ha detto l'allenatore Erling Moe. Tuttavia, ci sarà almeno un norvegese che non farà il tifo per il Molde: Ronny Deila, tecnico del Club Brugge.

Highlights: Molde - Club Brugge 2-1