Ritorno ottavi di finale Europa Conference League: anteprima partita per partita

L'Aston Villa e l'Ajax hanno pareggiato 0-0, mentre Club Brugge, Maccabi Haifa e PAOK si trovano di fronte a delle imprese quasi impossibili nelle gare di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa Conference League.

Ecco una breve guida a tutte le partite.

Gioca al Predictor di Europa Conference League

Giovedì 14 marzo

Viktoria Plzeň - Servette (0-0)

Il Plzeñ nel ritorno si affiderà alla sua solida difesa che in questa stagione europea è stata inespugnabile, per tentare l'assalto ai quarti di finale. Il rientro dell'attaccante Pavel Šulc, squalificato all'andata, potrebbe essere determinante. "Credo che potremo dare seguito a un'eccellente prestazione difensiva con una migliore organizzazione offensiva", ha detto l'allenatore Miroslav Koubek. "Non sarà facile per noi, potrebbe bastare un gol per decidere le sorti della qualificazione". Il Servette spera di non dover rimpiangere le occasioni sprecate all'andata da Miroslav Stevanović e Gaël Ondoua, col club che cerca di raggiungere il suo primo quarto di finale europeo dal 1978/79.

Lo sapevi?

Il Plzeň ha mantenuto nove volte la porta inviolata nelle ultime 11 partite UEFA.

Highlights: Servette - Viktoria Plzeň 0-0 

Fenerbahçe - Union SG (3-0)

Due gol sul finale di gara hanno messo in discesa la qualificazione per la squadra turca, tanto che l'allenatore dell'Union SG, Alexander Blessin, ha detto: "Se fosse stato 1-0 la penserei diversamente, ma la situazione è chiara e dobbiamo accettarla e andare avanti con le prossime partite". Il tecnico del Fenerbahçe, İsmail Kartal, ha detto dopo l'andata: "Abbiamo giocato la partita giusta con la formazione giusta; il nostro piano ha funzionato". Rade Krunić sarà squalificato per il ritorno insieme a Mohammed Amoura e Christian Burgess dell'Union SG.

Lo sapevi?

Il Fenerbahçe è imbattuto in casa in Europa da 12 partite (V11 P1) e ha segnato tre o più gol nelle sei vittorie casalinghe in competizioni UEFA di questa stagione.

Highlights: Union SG 0-3 Fenerbahçe

PAOK - Dinamo Zagreb (0-2)

La squadra croata è in vantaggio di due gol, ma Sergej Jakirović dice che i suoi ragazzi devono ancora migliorare se si vuole andare ai quarti. "In Grecia dovremo essere ancora più bravi se vogliamo passare il turno", ha dichiarato il tecnico della Dinamo. "Mi aspetto che il PAOK ci presserà fin dal primo secondo". La possibilità di mantenere il controllo della gara a Salonicco potrebbe dipendere ancora una volta dall'attaccante Bruno Petković, che con la doppietta dell'andata ha realizzato sette gol in sei partite di Europa League e avrà il compito di alleggerire la pressione sulla difesa della Dinamo.

Lo sapevi?

Il PAOK ha vinto tutti e tre i suoi precedenti incontri europei con gare d'andata e ritorno contro squadre croate.

Highlights: Dinamo Zagreb - PAOK 2-0 

Fiorentina - Maccabi Haifa (4-3)

Un cartellino rosso sul finale e una vittoria maturata negli ultimi minuti hanno permesso alla Fiorentina di vincere all'andata. Il tecnico dei vice campioni di Europa Conference League, Vincenzo Italiano, è soddisfatto dello spirito battagliero della sua squadra. "Adesso dobbiamo sfruttare al meglio il vantaggio", ha detto. L'allenatore degli avversari, Mesaye Degu, si è detto rammaricato per come il Maccabi ha perso, anche se ancora nutre speranze. "Credo che al ritorno possiamo vincere", ha detto. "Sarà completamente diverso a casa loro, ma sono certo che sarà una bella partita".

Lo sapevi?

Il Maccabi Haifa non ha ancora vinto in Italia in questo secolo (P1 S2), ma ha trionfato per 1-0 a Parma in una partita di Coppa delle Coppe UEFA del 1993.

Highlights: Maccabi Haifa - Fiorentina 3-4 

Cosa succede dopo? Le vincitrici degli ottavi accedono al sorteggio di venerdì 15 marzo per i quarti di finale; il sorteggio sarà aperto e senza teste di serie.

Aston Villa - Ajax (0-0)

"Non abbiamo giocato bene, non abbiamo controllato la partita, ma è un ottimo risultato", ha dichiarato Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, dopo l'andata tra le due ex vincitrici della Coppa dei Campioni. Per andare avanti, il club inglese si affiderà ancora una volta al Villa Park che in questa stagione è stato un vero e proprio fortino per la squadra di Emery. Nella gara di ritorno non ci saranno Ezri Konsa del Villa e Tristan Gooijer dell'Ajax, entrambi espulsi nell'andata.

Lo sapevi?

L'Aston Villa cerca di raggiungere i quarti di finale di una competizione UEFA per la prima volta da quando ha giocato le semifinali della Coppa Intertoto 21 anni fa.

Highlights: Ajax - Aston Villa 0-0 

Club Brugge - Molde (1-2)

Dopo la vittoria in Norvegia, il Molde ha un vantaggio da proteggere ma dovrà migliorare sensibilmente in Belgio rispetto al passato, dove ha perso le ultime tre partite, subendo 12 gol e segnando solo due reti. Il Club Brugge crede nella rimonta e l'allenatore norvegese dei belgi, Ronny Deila, è ottimista: "Un pareggio per 1-1 sarebbe stato meglio, ma disputando una buona partita in casa possiamo ancora arrivare ai quarti di finale".

Lo sapevi?

Il Molde non ha mai raggiunto i quarti di una competizione UEFA. Questo è il secondo ottavo di finale europeo a cui partecipa.

Highlights: Molde - Club Brugge 2-1 

Lille - Sturm Graz (3-0)

"Ci sono quattro tempi, e a noi ne restano due", ha dichiarato il presidente del Lille, Olivier Létang, dopo la vittoria dell'andata in Austria. "Abbiamo la possibilità di entrare nella storia del club raggiungendo per la prima volta un quarto di finale europeo". Il margine sarebbe potuto essere ancora più ampio se non fosse stato per il portiere dello Sturm, Vítězslav Jaroš. L'allenatore della formazione austriaca, Christian Ilzer, guarda alla sconfitta come un modo per imparare. "Quando si gioca ai massimi livelli, bisogna pensare: 'Cosa dobbiamo fare per essere così bravi?'".

Lo sapevi?

Se il Lille riuscirà a prolungare la sua imbattibilità nelle competizioni UEFA a nove partite, staccherà il biglietto per i quarti di finale.

Highlights: Sturm Graz - Lille 0-3 

Maccabi Tel Aviv - Olympiacos (4-1)

L'allenatore del Maccabi, Robbie Keane, ha sottolineato l'importanza del risultato dell'andata: "È un buon risultato, ma non possiamo cullarci sugli allori perché è solo l'andata". Al ritorno dovrebbero disputare la peggior partita della stagione per cancellare quanto di buono fatto dai vincitori del Gruppo B al Pireo. È stata la prima sconfitta dell'Olympiacos dall'arrivo del tecnico José Luis Mendilibar, che ha guidato il Siviglia al successo in Europa League nella passata stagione. Pur ammettendo che si è trattato di una prestazione scadente, lo spagnolo non getta la spugna. " La speranza non muore mai", ha detto.

Lo sapevi?

L'Olympiacos non vince da sei partite contro avversari israeliani.

Highlights: Olympiacos - Maccabi Tel Aviv 1-4

Chi gioca gli ottavi di finale? Negli ottavi si affrontano le otto vincitrici dei gironi di UEFA Europa Conference League e le otto che hanno superato gli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Le partite prevedono gare d'andata e ritorno e si concluderanno giovedì 14 marzo; le regole dei gol in trasferta è stata abolita. Le otto vincitrici accedono al sorteggio dei quarti di finale di venerdì 15 marzo; le otto perdenti usciranno definitivamente dall'Europa per questa stagione.

Scarica l'app Europa!