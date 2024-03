Andata ottavi di finale Europa Conference League: vince la Fiorentina, pari tra Ajax e Aston Villa, vittorie per Fenerbahçe e Lille

Nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League, la Fiorentina batte di misura il Maccabi Haifa dopo una partita molto combattuta, mentre Fenerbahçe, Lille e Maccabi Tel-Aviv vincono con ampi margini mettendo un'ipoteca sulla qualificazione.

UEFA.com riassume le partite di giovedì sera.

Nonostante una partita ricca di emozioni, cartellini ed occasioni da una parte e dall'altra, il big match tra Ajax e Aston Villa termina a reti bianche. Si deciderà tutto nel ritorno al Villa Park.

Statistica: per la terza volta appena in 24 partite in competizioni UEFA, l'Aston Villa non riesce a segnare.

Il Fenerbahçe mette una seria ipoteca sulla qualificazione battendo a domicilio l'Union SG per 3-0 grazie ai gol Michy Batshuayi (20'), Jayden Oosterwolde (84') e al rigore di Dusan Tadić (94').

Statistica: i padroni di casa avevano sempre segnato nelle precedenti 22 partite prima di questa gara, ovvero dal 30 novembre.

Segna per prima, va due volte sotto ma alla fine riesce a strappare un'incredibile vittoria. Alla Bozsik Aréna di Budapest, la Fiorentina piega 4-3 il Maccabi Haifa nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League: la Viola di Vincenzo Italiano, finalista della scorsa edizione, ringrazia Rolando Mandragora e soprattutto Antonín Barák, centrocampista ceco entrato dalla panchina che in pieno recupero trova il gol del successo. Tra una settimana davanti ai suoi tifosi la Viola potrà chiudere il discorso qualificazione.

Statistica: La Fiorentina ha perso solo una delle ultime 11 trasferte in competizioni UEFA (V8 P2).

La Dinamo batte 2-0 il Paok grazie alla doppietta del solito Bruno Petković che segna un gol per tempo (37', 71') regalando un prezioso margine ai croati in vista del ritorno.

Statistica: la Dinamo ha messo fine all'imbattibilità del PAOK che durava da 13 partite (V9 P4) nelle competizioni UEFA.

Prossime tappe Le gare di ritorno si giocheranno giovedì 14 marzo, con tempi supplementari in caso di parità dopo 90 minuti (la regola dei gol in trasferta è stata abolita). Le otto vincitrici accedono al sorteggio degli ultimi turni della competizione di venerdì 15 marzo.

Dopo avere incantato nella fase a gironi, il Viktoria Plzeň viene fermato sullo 0-0 da un ottimo Servette che sfodera una prestazione difensiva praticamente perfetta.

Statistica: il pareggio di stasera ha messo fine a una serie di 11 vittorie consecutive nelle competizioni UEFA per il Viktoria Plzeň.

Il Maccabi rifila quattro gol all'Olympiacos che riesce a segnare un solo gol in casa. Gli israeliani dopo nove minuti sono già sul 2-0 grazie ai gol di Eran Zahavi e Ido Shahar. L'Olympiacos accorcia al 13' con Ayoub El Kaabi ma alla mezz'ora Zahavi segna la sua doppietta personale. Nella ripresa gli ospiti segnano il 4-1 con Dor Peretz lasciando poche speranze ai greci in vista del ritorno.

Statistica: il Maccabi ha vinto sei delle ultime sette partite contro avversari greci.

Il Molde vince di misura una gara d'andata combattuta a viso aperto da entrambe le squadre in Norvegia. Entrato al posto dell'infortunato Eirik Haugan dopo 16 minuti, Halldor Stenevik porta in vantaggio i padroni di casa sul finire del primo tempo. All'83', un fallo di mano del capitano Martin Linnes dà al Club Brugge la possibilità di pareggiare su rigore e Maxim De Cuyper non sbaglia spiazzando Oliver Petersen dal dischetto. Nei minuti di recupero la conclusione potente di Fredrik Gulbrandsen regala al Molde un vantaggio prezioso da portare in Belgio nel ritorno.

Statistica: La vittoria del Molde ha messo fine alla striscia di cinque vittorie del Club Brugge fuori casa in Europa Conference League.

Il Lille in Austria fa un grande passo avanti verso i quarti di finale rifilando tre gol allo Sturm nonostante una grande prestazione del portiere di casa, Vítězslav Jaroš. Per il LOSC segna una doppietta Jonathan David (28, 51') e un gol Edon Zhegrova (71').

Statistica: Il Lille ha perso solo una delle ultime otto partite di competizioni UEFA fuori casa (V4 P3).

