Andata ottavi di finale Europa Conference League: anteprima partita per partita

Negli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League, la Fiorentina affronterà il Maccabi in Ungheria, mentre l'Ajax affronterà l'Aston Villa nel pomeriggio di giovedì 7 marzo.

Ecco una breve analisi delle otto partite.

Cosa sono gli ottavi di finale? Negli ottavi di finale si affrontano le otto vincitrici della fase a gironi della UEFA Europa Conference League e le otto squadre che hanno vinto gli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Le partite si giocano con gare andata e ritorno che si concluderanno giovedì 14 marzo; la regola dei gol in trasferta è stata abolita. Le otto vincitrici andranno al sorteggio di venerdì 15 marzo; le otto perdenti usciranno dalle competizioni europee per questa stagione.

Giovedì 7 marzo

Il tecnico dell'Ajax, John van't Schip, non ha lesinato elogi all'Aston Villa dopo il sorteggio degli ottavi di finale, definendo la squadra di Birmingham "la squadra più forte rimasta nella competizione" e lodando Unai Emery che ha definito "un allenatore esperto che sa cosa serve per vincere trofei in Europa". Questo Ajax pieno di giovani talenti non ha sempre dato il meglio di sé in questa stagione, ma l'ex centrocampista del Liverpool, Jordan Henderson, si augura di trasmettere la sua immensa esperienza in Premier League ai suoi compagni di squadra meno esperti.

Lo sapevi?

Ajax (1971, 1972, 1973, 1995) e Aston Villa (1982) sono le uniche ex vincitrici della Coppa dei Campioni ancora in corsa in Europa Conference League.

Arrivato a febbraio, l'allenatore spagnolo, José Luis Mendilibar, ha dato una scossa all'Olympiacos e potrebbe essere il rimedio alla striscia di cinque partite senza vittorie contro avversari israeliani (P2 S3). Il difensore David Carmo ha buone sensazioni: "Nel calcio, per ottenere risultati, è necessario essere una famiglia nello spogliatoio, e noi lo siamo". Il Maccabi di Robbie Keane ha ottenuto una striscia di quattro vittorie consecutive in Europa, nonostante abbia giocato le partite in casa in Serbia a causa della situazione politica in Israele.

Lo sapevi?

Le due squadre si sono incontrate nel terzo turno di qualificazione dell'Europa League 2010/11; in quell'edizione l'Olympiacos ha superato il turno per i gol in trasferta, vincendo 2-1 in casa ma perdendo 1-0 al ritorno.

La squadra austriaca è arrivata alla fase primaverile di una competizione UEFA per la prima volta dal 2000/01 e ha superato l'ultimo turno vincendo complessivamente per 5-1 contro lo Slovan Bratislava. Il Lille sembra un avversario più forte sulla carta, ma i Dogues di Paulo Fonseca sono stati avvisati dal direttore sportivo Sylvain Armand di non sottovalutare lo Sturm. "Dovremo stare attenti", ha detto. "Dobbiamo fare del nostro meglio per andare il più lontano possibile in una competizione che ci sta a cuore".

Lo sapevi?

Lo Sturm è imbattuto in casa contro avversari francesi da tre partite (V2 P1).

"Saranno due partite dure e combattute, ma loro sono forse la squadra della competizione che conosciamo meglio", ha detto il tecnico del Molde, Erling Moe, dopo il sorteggio contro quella allenata dal norvegese Ronny Delia. L'esperienza dei loro giocatori nel campionato norvegese potrebbe spiegare come il Club Brugge sia riuscito a battere il Bodø/Glimt in casa e in trasferta nella fase a gironi di questa stagione, ma l'attaccante del Molde, Fredrik Gulbrandsen, ha detto: "Ora abbiamo preso un buon ritmo e ci sentiamo più sicuri".

Lo sapevi?

Il Molde è imbattuto in casa contro avversari belgi da tre partite (V1 P2) ma ha anche perso le tre precedenti gare in Belgio.

Cosa succede dopo? Le gare di ritorno si giocheranno una settimana dopo l'andata, cioè il 14 marzo. Le vincitrici accederanno al sorteggio dei quarti di finale del 15 marzo, che è aperto e senza teste di serie.

La vittoria casalinga per 2-0 contro la Juventus nella passata UEFA Champions League ha dimostrato che il Maccabi Haifa ha le carte in regola per affrontare alla pari degli avversari italiani. Tuttavia la Fiorentina non è di certo un avversario semplice per la squadra di Mesaye Degu che ha perso una sola volta tra tutte le competizioni da inizio dicembre. I ragazzi di Vincenzo Italiano invece hanno perso la finale di Europa Conference League a Praga, e in questa hanno superato la fase a gironi da imbattuti (V3 P3).

Lo sapevi?

Per la Fiorentina si tratta della quinta trasferta a Budapest (V2 P1 S1) e la seconda partita europea consecutiva nella capitale ungherese avendo pareggiato 1-1 in casa del Ferencváros alla sesta giornata.

L'umore del centrocampista Martin Baturina era alto dopo il successo della Dinamo agli spareggi contro il Real Betis, quando ha dichiarato a UEFA.com: "Credo che la Dinamo andrà ancora più lontano in Europa, ma non voglio portarci sfortuna". Per farlo dovrà avere la meglio sul PAOK, che ha battuto i campioni di Croazia 1-0 in casa e in trasferta nell'Europa League 2010/11. La squadra greca è stata la più prolifica della fase a gironi dell'Europa Conference League di questa stagione con 16 gol dopo aver eliminato i rivali croati della Dinamo, l'Hajduk Split, nel terzo turno preliminare.

Lo sapevi?

La Dinamo non vince contro squadre greche da otto partite (P2 S6), da quando ha vinto per 5-1 contro l'Olympiacos nel primo turno della Coppa UEFA Cup nel 1977.

Dopo aver trascorso un breve periodo all'Antalyaspor durante la sua carriera da giocatore, Alexander Blessin sente di avere un'idea di cosa aspettarsi dal Fenerbahçe. "Ci sarà una bella atmosfera", ha detto il tecnico tedesco dell'Union SG. "Penso anche che ci saranno molti tifosi turchi in Belgio". L'allenatore ospite İsmail Kartal, nel frattempo, potrà farsi un po' di conoscenza dell'atmosfera del luogo dall'attaccante belga del Fenerbahçe Michy Batshuayi, nato a Bruxelles, città natale dell'Union SG.

Lo sapevi?

Il Fenerbahçe è imbattuto nelle ultime sei sfide contro squadre del Belgio (V4 P2).

Questa è la prima sfida europea del Servette agli ottavi di finale in 22 anni, ma mentre i tifosi festeggiano, l'allenatore René Weiler si chiede come la sua squadra possa continuare a puntare al titolo svizzero, alla Coppa di Svizzera e all'Europa Conference League con risorse modeste: "Sono un po' preoccupato quando guardo alle prossime partite con la nostra rosa, che non è molto profonda". Con le prime due squadre ceche in corsa per il titolo, il Plzeñ, terzo in classifica, potrebbe mettere un po' più enfasi sulla propria missione di arrivare per la prima volta ai quarti di finale in una competizione UEFA.

Lo sapevi?

Il Plzeñ è stata l'unica squadra a finire la fase a gironi con il 100% di vittorie, subendo un solo gol e qualificandosi agli ottavi di una competizione UEFA per la prima volta da quando ha raggiunto gli ottavi di finale di Europa League nel 2017/18.

