Cosa guardare all'andata degli ottavi di UEFA Europa Conference League

Ajax e Aston Villa, ex campioni d'Europa, si affrontano ad Amsterdam, mentre due squadre greche cercano di avvicinarsi alla finale di UEFA Europa Conference League ad Atene.

In questo l'articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, selezioniamo i temi caldi delle gare di andata degli ottavi di finale. E ricorda: ogni missione è importante.

Giovedì 7 marzo

Servette - Viktoria Plzeň

Ajax - Aston Villa

Molde - Club Brugge

Union SG - Fenerbahçe

Dinamo Zagreb - PAOK

Sturm Graz - LOSC Lille

Maccabi Haifa - Fiorentina

Olympiacos - Maccabi Tel-Aviv

Prossime tappe Ritorno degli ottavi di finale: 14 marzo

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 15 marzo

Quarti di finale: 11 e 18 aprile

Semifinali: 2 e 9 maggio

Finale: 29 maggio

Cosa guardare

Ajax e Villa in campo ad Amsterdam

L'Ajax è stato campione d'Europa quattro volte, l'Aston Villa solo una, ma non ci sarà alcun senso di superiorità quando la squadra di John van 't Schip affronterà il Villa guidato da Unai Emery, che ha vinto tre volte la UEFA Europa League con il Siviglia e una con il Villarreal.

Mentre la squadra di Birmingham ha avuto un'ottima stagione, quella di Amsterdam è stata a tratti vulnerabile e ha superato gli spareggi contro il Bodø/Glimt solo ai supplementari. Il Villa ha vinto l'unico precedente tra le due squadre, 2-1 in casa nella fase a gironi di Coppa UEFA 2008/09. Inoltre, l'Ajax ha perso le ultime cinque partite casalinghe contro club inglesi e non è riuscito a segnare in quattro.

Il gol della vittoria di Taylor (Ajax)

Union alla prova contro il Fenerbahçe

"Siamo una squadra forte, possiamo far male a molte squadre", ha detto il centrocampista Alessio Castro-Montes mentre l'Union SG festeggiava il successo agli spareggi contro l'Eintracht Francoforte. Il sorteggio ha offerto alla squadra belga la possibilità di mettersi alla prova contro un'altra squadra più blasonata, il Fenerbahçe. Assente dalla massima serie belga dal 1973 al 2021, la formazione di Alexander Blessin si è trasformata silenziosamente in un'avversaria da temere.



A Bruxelles, però, c'è una nutrita comunità turca. Il Fenerbahçe, che con İsmail Kartal ha vinto le prime 19 partite della stagione in tutte le competizioni, ha anche diversi giocatori di spicco, come Edin Džeko e Dušan Tadić. Inoltre, non perde da tre partite in Belgio (V2 P1) e può contare su un tifo ancora più appassionato nella gara di ritorno a Istanbul.

Highlights: Eintracht Francoforte - Union SG 1-2

PAOK e Olympiacos sventolano la bandiera greca

Con la finale di Europa Conference League in programma all'AEK Arena di Atene, le due squadre greche rimaste in gara hanno un incentivo in più. Il PAOK di Răzvan Lucescu esordisce fuori casa contro la Dinamo Zagabria, mentre l'Olympiacos è impegnata in casa contro il Maccabi Tel-Aviv.



Dal Pireo, l'Olympiacos avrebbe il tragitto più breve per arrivare in finale. Anche se José Luis Mendilibar è il terzo allenatore dall'inizio della stagione, la squadra ha eliminato con gran classe il Ferencváros agli spareggi per la fase eliminazione diretta. Come ha detto il difensore David Carmo: "Per fare risultato devi avere uno spogliatoio affiatato e noi ce l'abbiamo. Nessuno è migliore di un altro, lottiamo insieme per un obiettivo".

Highlights: Ferencváros - Olympiacos 0-1