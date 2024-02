Cosa guardare nel ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League

L'Ajax affronta una partita complicata in Norvegia, la Dinamo Zagabria proverà a completare il lavoro dell'andata contro il Real Betis mentre l'Eintracht Francoforte continua a inseguire il sogno europeo.

Mercoledì 21 febbraio (18:00 CET)

Gent - Maccabi Haifa (andata 0-1)

Giovedì 22 febbraio

Partite pomeridiane (18:45 CET)

Ludogorets - Servette (andata 0-0)

Dinamo Zagreb - Real Betis (andata 1-0)

Bodø/Glimt - Ajax (andata 2-2)

Partite serali (21:00 CET)

Slovan Bratislava - Sturm Graz (andata 1-4)

Eintracht Francoforte - Union SG (andata 2-2)

Ferencváros - Olympiacos (andata 0-1)

Legia - Molde (andata 2-3)

Chi è già qualificato agli ottavi? Aston Villa (ENG)

Club Brugge (BEL)

Fenerbahçe (TUR)

Fiorentina (ITA)

LOSC Lille (FRA)

Maccabi Tel Aviv (ISR)

PAOK (GRE)

Viktoria Plzeň (CZE)

Guida alle partite

L'Ajax è ancora vivo

Le cose si erano messe male per l'Ajax dopo che era andato sotto di due gol contro il Bodø/Glimt nell'andata ad Amsterdam, con la squadra norvegese in gran forma nella sua prima partita ufficiale del 2024. Le reti di Branco van den Boomen e Steven Berghuis hanno riportato la big dei Paesi Bassi in partita, mantenendo vive le speranze di vincere il loro settimo titolo europeo.

L'Ajax è ben consapevole della difficoltà della sfida col Bodø/Glimt e volerà in Scandinavia con la speranza di ottenere un risultato positivo. "In pochi hanno giocato ai loro massimi livelli nell'andata", ha ammesso l'allenatore dell'Ajax, John van 't Schip dopo la gara. "Ma abbiamo avuto un carattere guerriero che ci ha permesso di riportare il risultato sul 2-2. Siamo risorti dalla morte".

Il pari all'ultimo respiro di Berghuis dell'Ajax

La Dinamo vuole stupire ancora

La vittoria per 1-0 della Dinamo Zagabria in casa del Real Betis è stato forse il risultato più sorprendente tra quelli dell'andata: il rigore di Bruno Petković nel secondo tempo è bastato a regalare ai croati la prima vittoria in terra spagnola all'ottavo tentativo (S7).

L'ultima volta che la Dinamo ha raggiunto gli ottavi di finale in una competizione UEFA è stata nell'Europa League 2020/21, il cui cammino si è concluso ai quarti di finale per mano del Villarreal. Il difensore Kévin Théophile-Catherine, ha detto dopo l'andata: "Vedremo se basterà per il ritorno. Dovremo essere uniti ma so che loro saranno ancora più carichi. Non sarà facile. Non lo è mai".

Highlights: Real Betis - Dinamo Zagreb 0-1

Il Francoforte vuole vincere

Dopo aver conquistato il secondo trofeo tra Coppa UEFA/Europa League con una vittoria ai rigori sui Rangers nel 2022 e aver raggiunto gli ottavi di finale della Champions League la scorsa stagione, il Francoforte vuole aggiungere un altro trofeo in bacheca vincendo la Conference League, una competizione a cui partecipa per la prima volta.

La squadra tedesca ha pareggiato 2-2 con l'Union SG in Belgio e, nonostante essersi fatto rimontare due gol nel giro di dieci minuti, è ottimista in vista del ritorno. Se riusciranno a passare il turno, il Francoforte sarà considerato tra i favoriti per la vittoria della competizione e per la conquista del secondo trofeo europeo nel giro di due anni. "La qualificazione è ancora aperta ma l'Union è un'ottima squadra", ha detto l'allenatore Dino Toppmöller. "Siamo fiduciosi perché giocheremo in casa davanti ai nostri fantastici tifosi".

Highlights: Union SG - Eintracht Francoforte 2-2