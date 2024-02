Ritorno spareggi fase a eliminazione diretta Europa Conference League: anteprima partita per partita

Eintracht Francoforte, Ajax e Ferencváros sono tra le big europee che devono darsi maggiormente da fare nelle gare di ritorno se vogliono superare gli spareggi per la fase a eliminazione diretta della UEFA Europa Conference League e volare agli ottavi.

Ecco l'analisi di ogni partita.

Cosa sono gli spareggi per la fase a eliminazione diretta? Sedici squadre partecipano agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League: le otto seconde classificate della fase a gironi di Europa Conference League e le otto terze classificate della fase a gironi di UEFA Europa League. Gli spareggi si giocano con gare d'andata e ritorno e si concluderanno giovedì 22 febbraio; la regola dei gol in trasferta è stata abolita. Le otto vincitrici degli spareggi si uniranno alle otto vincitrici dei gironi nel sorteggio degli ottavi di finale di venerdì 23 febbraio; le otto perdenti degli spareggi saranno fuori dall'Europa per il 2023/24.

Mercoledì 21 febbraio

"In qualsiasi situazione ci troviamo, c'è sempre passione e voglia di vincere", ha dichiarato l'allenatore del Maccabi Haifa, Mesaye Degu, dopo la vittoria dell'andata contro il Gent. Il gol di Frantzdy Pierrot a Budapest ha dato alla squadra israeliana qualcosa da difendere in Belgio e, dato che le ultime due trasferte europee si sono concluse con un pareggio per 0-0 in casa del Villarreal e una vittoria per 2-1 in trasferta col Panathinaikos, c'è motivo per essere ottimisti.

Lo sapevi?

Il Gent ha vinto 2-0 in casa contro il Maccabi Tel-Aviv nella fase a gironi di questa stagione in quella che è stata la prima vittoria interna contro una squadra israeliana.

Highlights: Maccabi Haifa - Gent 1-0 

Giovedì 22 febbraio

I campioni di Bulgaria hanno fatto una grande prestazione difensiva portando a casa un prezioso 0-0 da Ginevra e, avendo vinto le tre partite casalinghe della fase a gironi senza subire gol, sono molto ottimisti in vista del ritorno.

"La buona notizia dal mio punto di vista è il modo in cui li abbiamo costretti ad arretrare nella ripresa", ha detto il difensore del Servette Steve Roullier dopo l'andata. L'allenatore René Weiler si aspetta un incontro difficile. "Il Ludogorets ha delle ottime statistiche in casa, inoltre è forte tecnicamente e ha esperienza europea", ha detto. "Ma so anche che pure noi siamo una squadra difficile da affrontare. Lo 0-0 lascia tutto aperto per il ritorno".

Lo sapevi?

Il Servette ha perso entrambe le precedenti partite in Bulgaria senza segnare: 3-0 con lo Slavia Sofia nel 1967 e 1-0 col CSKA Sofia nel 1998.

Highlights: Servette - Ludogorets 0-0 

I campioni croati hanno avuto un po' di fortuna a Siviglia, ma hanno ottenuto la loro prima vittoria in terra spagnola grazie al rigore di Bruno Petković nel secondo tempo. L'allenatore Sergej Jakirović è fiducioso che la sua squadra possa portare a termine il lavoro nel ritorno, affermando che: "La Dinamo ha giocato a livello europeo per molti anni. Credo in quello che faccio e ho detto ai giocatori che credo che possano giocarsela con tutti. Questo può essere un grande stimolo per noi".

L'allenatore del Betis, Manuel Pellegrini, ha ammesso che è stata una giornata "negativa" all'Estadio Benito Villamarín, ma ritiene che la sua squadra abbia creato abbastanza occasioni nell'andata da far pensare che possa impensierire la Dinamo nella capitale croata.

Lo sapevi?

La vittoria della Dinamo all'andata è stata la prima in assoluto in trasferta contro un avversario spagnolo in una competizione UEFA (V1 S7).

Highlights: Real Betis - Dinamo Zagabria 0-1 

Il Bodø/Glimt ha perso in attacco la sua stella Amahl Pellegrino, passato ai San Jose Earthquakes nel mercato invernale, ma la sua assenza non ha pesato più di tanto in casa dell'Ajax. I norvegesi infatti si sono portati sul 2-0 grazie a due gol di Albert Grønbæk, prima che un cartellino rosso, un rigore di Branco van den Boomen e un pallonetto di Steven Berghuis - tutti nei minuti di recupero del secondo tempo - gli negassero una storica vittoria ad Amsterdam. "Siamo risorti dalla morte", ha ammesso John van't Schip, allenatore dell'Ajax, che confida che la sua squadra possa offrire una prestazione più convincente nel ritorno.

Grønbæk ha ammesso di avere "sentimenti un po' contrastanti" dopo l'andata, ma il Bodø/Glimt può essere orgoglioso e fiducioso del modo in cui è riuscito a contenere l'Ajax e a colpirlo in contropiede. "Ci sono molte cose positive da prendere e questo è un buon punto di partenza", ha detto l'allenatore Kjetil Knutsen.

Lo sapevi?

Big europee come Roma (6-1, 2-1), Celtic (2-0) e Beşiktaş (3-1) hanno perso in Europa in trasferta col Bodø/Glimt, così come l'AZ Alkmaas (2-1).

Highlights: Ajax - Bodø/Glimt 2-2 

21:00: Slovan Bratislava - Sturm Graz (andata: 1-4)

Lo Sturm è in pieno controllo della qualificazione dopo aver vinto con un margine di tre gol in casa.

Christian Ilzer, allenatore dello Sturm, credeva fortemente nella qualificazione già prima dell'andata e sa che la sua squadra deve solo difendersi con determinazione per raggiungere l'obiettivo.

Lo sapevi?

Lo Sturm non vinceva in casa in Europa da cinque partite prima dell'andata.

Highlights: Sturm Graz - Slovan Bratislava 4-1 

Dopo essere andati sul 2-0, i vincitori dell'Europa League del 2022 si sono fatti rimontare due reti dall'Union. Le Aquile hanno superato il turno quattro volte su cinque, perdendo solo col Napoli negli ottavi di finale della Champions League della scorsa stagione. Se riusciranno ad avere la meglio sull'Union SG, raggiungeranno gli ottavi di una competizione UEFA per la terza stagione consecutiva.

La squadra di Alexander Blessin, tuttavia, si presenta alla partita galvanizzata dalla rimonta dell'andata. "Sono soddisfatto della nostra reazione nel secondo tempo", ha dichiarato l'allenatore tedesco dell'Union SG. "Abbiamo avuto una grande reazione. Non vedo l'ora di giocare davanti al numeroso e caloroso pubblico di Francoforte. Ci sarà una bella atmosfera".

Lo sapevi?

L'Union SG non ha mai perso in Germania in competizioni UEFA (V1 P2); l'unica sconfitta in gare ufficiali è stato un 1-0 in casa del Lipsia nella Coppa delle Fiere (competizione non UEFA) nel 1959.

Highlights: Union SG - Eintracht Francoforte 2-2 

Imbattuto da sei partite in casa in Europa in questa stagione (V4 P2), il Feren è ottimista in vista del ritorno. L'imbattibilità europea di 12 partite è terminata nell'andata al Pireo, ma Dejan Stanković è soddisfatto della prestazione determinata della sua squadra. "Siamo stati coraggiosi e giocheremo il ritorno nel nostro stadio", ha dichiarato a UEFA.com. "Le nostre ambizioni in questa competizione rimangono le stesse. Siamo un grande club e lotteremo fino alla fine".

Il nuovo allenatore dell'Olympiacos, José Luis Mendilibar, spera che a Budapest l'attacco sia la miglior forma di difesa. "Andiamo a Budapest con l'intenzione di seguire lo stesso piano dell'andata", ha dichiarato il tecnico dell'Olympiacos a UEFA.com. "Forse ci saranno dei cambiamenti a livello di organico, ma non andremo lì per difendere l'1-0. Se lo faremo, il Ferencváros segnerà sicuramente almeno un gol".

Lo sapevi?

Il Ferencváros ha vinto 3-1 nell'unico precedente in casa contro l'Olympiacos, nel primo turno della Coppa UEFA 1996/97.

Highlights: Olympiacos - Ferencváros 1-0 

Il Molde nelle ultime stagioni europee ha fatto del proprio stadio un fortino. Tuttavia la squadra norvegese ha faticato in trasferta, ottenendo solo quattro vittorie in 15 partite. Il Legia ha vinto in casa tre volte su tre nella fase a gironi, compreso contro una big come l'Aston Villa.

I ragazzi di Erling Moe nell'andata hanno disputato un gran primo tempo andando sul 3-0, poi la stanchezza si è fatta sentire in quella che era la loro prima partita dopo due mesi e il Legia è quasi riuscito a pareggiare. Riuscirà nel ritorno il Molde a mantenere la stessa intensità per tutta la partita?

Lo sapevi?

Il Molde ha segnato in 11 delle ultime 12 partite in competizioni UEFA.

Highlights: Molde - Legia 3-2