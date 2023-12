Cosa guardare agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League hanno dato spettacolo nelle ultime due stagioni e probabilmente lo daranno anche nel 2023/24. Due rivelazioni (ma non troppo) come Union SG e Bodø/Glimt hanno la possibilità di mietere altre vittime illustri – Eintracht Francoforte e Ajax – alla ripresa del torneo il 15 febbraio. 

Partite delle 18:45 CET

Sturm Graz - Slovan Bratislava

Union SG - Francoforte

Olympiacos - Ferencváros

Molde - Legia

Partite delle 21:00 CET

Servette - Ludogorets

Real Betis - Dinamo Zagabria

Ajax - Bodø/Glimt

Maccabi Haifa - Gent

Chi è qualificato agli ottavi di finale? Aston Villa (ENG)

Club Brugge (BEL)

Fenerbahçe (TUR)

Fiorentina (ITA)

LOSC Lille (FRA)

Maccabi Tel Aviv (ISR)

PAOK (GRE)

Viktoria Plzeň (CZE)

Union SG sulla via di Francoforte



Alexander Blessin ha elogiato l'Union SG dopo il 2-1 contro il Liverpool alla sesta giornata di UEFA Europa League. Il tecnico 50enne vorrà un atteggiamento simile dai suoi giocatori quando inizieranno la fase a eliminazione diretta contro un'altra squadra di prestigio allenata da un connazionale: l'Eintracht, vincitore dell'Europa League 2021/22. 

L'Union SG può sicuramente essere fiducioso, avendo superato l'Union Berlin agli ottavi della scorsa Europa League. A tal proposito, il tecnico dell'Eintracht, Dino Toppmöller, ha dichiarato: "L'Union si è fatta subito un nome sulla scena europea": non male per una squadra che è tornata nella massima serie solo nel 2021 dopo 48 anni di assenza.

Highlights: Union SG - Liverpool 2-1

Il Bodø/Glimt mette l'Ajax nel mirino



Come l'Union SG, il Bodø/Glimt è un'altra squadra emersa dall'oscurità che lasciato il segno nelle ultime stagioni. La formazione norvegese ha collezionato vittorie contro squadre del calibro di Roma (6-1!), Celtic, AZ e Beşiktaş e accede per il terzo anno consecutivo alla fase a eliminazione diretta di Europa Conference League.

I successi del Bodø/Glimt sono arrivati malgrado un flusso costante di giocatori chiave in uscita. La squadra, però, è riuscita a trattenere il 33enne Amahl Pellegrino, che ha segnato oltre 60 gol nelle ultime due stagioni. L'Ajax quattro volte campione d'Europa, che ha vissuto un autunno difficile in Eredivisie (era ultimo a un certo punto), potrebbe avere ulteriori difficoltà.

Highlights fase a gironi: Bodø/Glimt - Roma 6-1

Preparati a sfide serrate



Se pensi che le squadre provenienti dall'Europa League siano nettamente favorite agli spareggi per la fase eliminazione diretta, le prime due edizioni hanno confermato il contrario: entrambe le volte, solo tre di loro sono approdate agli ottavi.

Anche le singole sfide si sono rivelate molto combattute: la scorsa stagione, sette su otto sono state decise da un solo gol. Due spareggi sono proseguiti ai calci di rigore, con i belgi dell'Anderlecht e del Gent che hanno avuto la meglio dopo aver annullato lo svantaggio dell'andata: pensaci bene, se il 22 febbraio hai intenzione di andare a dormire presto!

Le partecipanti agli spareggi degli ottavi di finale della Conference League