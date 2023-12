Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League: Olympiacos - Ferencváros, Ajax - Bodø/Glimt

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League 2023/24 si è svolto presso la sede UEFA di Nyon (Svizzera).

Accoppiamenti spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League

Sturm Graz (AUT) - Slovan Bratislava (SVK)

Servette (SUI) - Ludogorets (BUL)

Union SG (BEL) - Frankfurt (GER)

Real Betis (ESP) - Dinamo Zagreb (CRO)

Olympiacos (GRE) - Ferencváros (HUN)

Ajax (NED) - Bodø/Glimt (NOR)

Molde (NOR) - Legia (POL)

Maccabi Haifa (ISR) - Gent (BEL)

Le partite d'andata e ritorno si giocheranno il 15 e 22 febbraio.

Conosciamo le squadre

Cosa succede dopo gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Conference League?

Le vincitrici avanzano agli ottavi di finale, dove affronteranno le vincitrici dei gironi di Conference League, e non saranno teste di serie al sorteggio degli ottavi. Da qui la competizione proseguirà a eliminazione diretta, con quarti di finale, semifinali e la finale del 29 maggio ad Atene.

Chi è qualificato agli ottavi di finale? Aston Villa (ENG)

Club Brugge (BEL)

Fenerbahçe (TUR)

Fiorentina (ITA)

LOSC Lille (FRA)

Maccabi Tel Aviv (ISR)

PAOK (GRE)

Viktoria Plzeň (CZE)



Come funzionava il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Conference League?

Le otto seconde classificate in Conference League erano teste di serie, mentre le otto squadre provenienti dalla UEFA Europa League non erano teste di serie. È stata estratta una squadra da ogni urna, con le teste di serie che giocheranno il ritorno in casa. I club della stessa federazione non potevano essere sorteggiati contro