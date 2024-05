Europa Conference League 2023/24: qual è stata la tua partita preferita?

È stata un'altra edizione emozionante della UEFA Europa Conference League, con partite al cardiopalma per tutto il torneo: UEFA.com ne ha selezionate 10, ma quale pensi sia stata la più bella?

Highlights: Zrinjski-AZ Alkmaar 4-3

Il miracolo di Mostar. La squadra bosniaca, all'esordio nella fase a gironi, è sotto di tre gol all'intervallo, ma l'ingresso di Zvonimir Kožulj ribalta la situazione. Il centrocampista accorcia nel giro di tre minuti, mentre a metà ripresa Josip Čorluka e Aldin Hrvanović portano il risultato in parità. A 9' dalla fine, di nuovo Kožulj si fa trovare al posto giusto al momento giusto e scatena la festa dei tifosi di casa.

Momento imperdibile: la punizione di Kožulj, che vede Mat Ryan fuori porta, finta il cross e calcia dietro il primo palo.

Highlights: Beşiktaş-Lugano 2-3

"Prima della partita ho detto ai ragazzi: 'Aspettate gli ultimi 30 minuti'", commenta a fine gara l'allenatore del Lugano, Mattia Croci Torti. La sua squadra va in svantaggio per 2-0 dopo un doppietta di Vincent Aboubakar, ma l'espulsione di Valentin Rosier poco dopo la mezz'ora cambia tutto e Croci Torti getta al vento la prudenza con un triplice cambio. Negli ultimi 10 minuti siamo ancora sul 2-0, ma è proprio in quel momento che i cambi danno il via ad una straordinaria rimonta.

Momento imperdibile: Ignacio Aliseda si avventa su una palla vagante e fa partire un tiro che si insacca in qualche modo e porta il risultato sul momentaneo 2-1.

Highlights: KÍ Klaksvík - Olimpija Lubiana 3-0

Alla terza giornata, la squadra semiprofessionistica delle Isole Faroe centra la sua prima vittoria con un certo stile. I gol arrivano in 25 minuti a cavallo tra il primo e secondo tempo grazie a René Joensen (che di mestiere fa l'elettricista), Páll Klettskard e allo studente di ingegneria navale Jákup Andreasen.

Momento imperdibile: la partita rimane in bilico fino alla mezz'ora, quando Árni Frederiksberg apre la difesa dell'Olimpija con un sublime traversone per il primo gol di Joensen.

Highlights: Breidablik 2-3 Gent

Gift Orban segna una tripletta e suggella la rimonta del Gent. L'attaccante nigeriano porta in vantaggio la sua squadra, che poi subisce due gol di Jason Dadi Svanthorsson. Orban, però, trasforma un rigore del secondo tempo e decide l'incontro con un bel sinistro sul primo palo.

Momento imperdibile: la doppietta di Svanthorsson illude il Breidablik di poter vincere la sua prima gara nella fase a gironi, ma non andrà così.

Highlights: Nordsjælland - Fenerbahçe 6-1

Il Fenerbahçe viene tramortito da un Nordsjælland dilagante. A rubare la scena è il danese Benjamin Nygren, che segna una tripletta nel secondo tempo, ma a referto vanno anche Lucas Hey, Daniel Svensson e Christian Rasmussen; la risposta del Fenerbahçe arriva con Michy Batshuayi.

Momento imperdibile: il secondo gol di Nygren, che dribbla due difensori e spiazza il portiere.

Highlights: Fenerbahce-Spartak Trnava 4-0

I gol scorrono fiumi a Istanbul, dove il Fenerbahçe conquista il primo posto nel Gruppo H in grande stile. Nonostante il dominio fin dal fischio di avvio, ci vogliono 36 minuti perché Ferdi Kadıoğlu riesca finalmente a superare lo Spartak Trnava. A inizio ripresa, Edin Džeko viene atterrato in area e si procura il rigore per il raddoppio del Fenerbahçe. L'attaccante bosniaco suggella il passaggio agli ottavi segnando il terzo gol della corta distanza, mentre 2' dopo firma il quarto.

Momento imperdibile: la corsa perfetta di Džeko sul gol del 4-0.

Bodø/Glimt - Ajax 1-2 (dts, ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta)

Highlights: Bodø/Glimt - Ajax 1-2

L'Ajax aveva avuto bisogno di due gol nel recupero per pareggiare 2-2 ad Amsterdam nella gara di andata e il copione si ripete in Norvegia. Steven Berghuis porta gli ospiti in vantaggio nel primo tempo, ma Patrick Berg pareggia all'83' e manda la gara ai supplementari. La squadra di John van 't Schip ha l'ultima parola a 6' dai calci di rigore grazie al gol del subentrato Kenneth Taylor.

Momento imperdibile: il tiro a giro di Taylor si insacca all'incrocio e chiude una sfida palpitante.

Highlights: Maccabi Tel Aviv - Olympiacos 1-6

La squadra israeliana aveva vinto 4-1 al Pireo, ma al ritorno Daniel Podence, Kostas Fortounis e Ayoub El Kaabi portano la squadra greca sul 3-0 prima dell'intervallo. Nella ripresa, il rigore di Eran Zahavi viene vanificato dalla seconda rete di El Kaabi. Ai supplementari, il 34enne Stevan Jovetić e il 37enne Youssef El-Arabi suggellano la vittoria più ampia di sempre nella fase a eliminazione diretta di Europa Conference League.

Momento imperdibile: la sforbiciata di El Kaabi porta la gara sul 4-1 e ai supplementari.

Highlights: Lille - Aston Villa 2-1 (3-4 dcr)

Per 87 minuti sembra la serata del Lille. I gol di Yusuf Yazıcı e Benjamin André ribaltano lo svantaggio dell'andata e gli inglesi non riescono a trovare la via del gol, ma Matty Cash va a segno a 3' dalla fine. La sfida prosegue ai rigori, dove il protagonista assoluto è il portiere campione del mondo Emiliano Martínez con due parate.

Momento imperdibile: il tiro deviato di Cash che manda la partita ai supplementari.

Highlights: Aston Villa - Olympiacos 2-4

El Kaabi si ripete a Birmingham. Dopo una stagione prolifica nelle competizioni europee, il marocchino segna una tripletta, portando la squadra greca sul 2-0 e trafiggendo Robin Olsen dal dischetto nel momento di maggior aggressività del Villa. Santiago Hezze segna il quarto gol e l'Olympiacos si avvicina sempre più alla finale di Atene.

Momento imperdibile: il movimento e la conclusione di El Kaabi sul primo gol. Tutti pensano che sia in fuorigioco, ma non è così.

Pur non essendo stata la partita con più azioni da gol della stagione, si sono viste scene molto emozionanti quando l'Olympiacos ha vinto il primo trofeo europeo nei suoi 99 anni di storia battendo la Fiorentina nella sua città. I tempi regolamentari sono stati equilibrati ma, ma come spesso è accaduto quest'anno, El Kaabib ha fatto la differenza con un gol di testa ai tempi supplementari.

Momento imperdibile: l'undicesimo gol di El Kaabib nel torneo è anche il più importante e manda in delirio l'AEK Arena.