Fase a gironi di Europa Conference League 2023/24: qual è stata la tua partita preferita?

Nella fase a gironi di UEFA Europa Conference League 2023/24 ci sono stati come sempre tanti gol ed emozioni. UEFA.com ha selezionato sei partite particolarmente interessanti: qual è stata la tua preferita?

Highlights: Zrinjski-AZ Alkmaar 4-3

Il miracolo di Mostar. La squadra bosniaca, all'esordio nella fase a gironi, è sotto di tre gol all'intervallo, ma l'ingresso di Zvonimir Kožulj ribalta la situazione. Il centrocampista accorcia nel giro di tre minuti, mentre a metà ripresa Josip Čorluka e Aldin Hrvanović portano il risultato in parità. A 9' dalla fine, di nuovo Kožulj si fa trovare al posto giusto al momento giusto e scatena la festa dei tifosi di casa.

Momento imperdibile: la punizione di Kožulj, che vede Mat Ryan fuori porta, finta il cross e calcia dietro il primo palo.

Highlights: Beşiktaş-Lugano 2-3

"Prima della partita ho detto ai ragazzi: 'Aspettate gli ultimi 30 minuti'", commenta a fine gara l'allenatore del Lugano, Mattia Croci Torti. La sua squadra va in svantaggio per 2-0 dopo un doppietta di Vincent Aboubakar, ma l'espulsione di Valentin Rosier poco dopo la mezz'ora cambia tutto e Croci Torti getta al vento la prudenza con un triplice cambio. Negli ultimi 10 minuti siamo ancora sul 2-0, ma è proprio in quel momento che i cambi danno il via ad una straordinaria rimonta.

Momento imperdibile: Ignacio Aliseda si avventa su una palla vagante e fa partire un tiro che si insacca in qualche modo e porta il risultato sul momentaneo 2-1.

Highlights: KÍ Klaksvík - Olimpija Lubiana 3-0

Alla terza giornata, la squadra semiprofessionistica delle Isole Faroe centra la sua prima vittoria con un certo stile. I gol arrivano in 25 minuti a cavallo tra il primo e secondo tempo grazie a René Joensen (che di mestiere fa l'elettricista), Páll Klettskard e allo studente di ingegneria navale Jákup Andreasen.

Momento imperdibile: la partita rimane in bilico fino alla mezz'ora, quando Árni Frederiksberg apre la difesa dell'Olimpija con un sublime traversone per il primo gol di Joensen.

Highlights: Breidablik 2-3 Gent

Gift Orban segna una tripletta e suggella la rimonta del Gent. L'attaccante nigeriano porta in vantaggio la sua squadra, che poi subisce due gol di Jason Dadi Svanthorsson. Orban, però, trasforma un rigore del secondo tempo e decide l'incontro con un bel sinistro sul primo palo.

Momento imperdibile: la doppietta di Svanthorsson illude il Breidablik di poter vincere la sua prima gara nella fase a gironi, ma non andrà così.

Highlights: Nordsjælland - Fenerbahçe 6-1

Il Fenerbahçe viene tramortito da un Nordsjælland dilagante. A rubare la scena è il danese Benjamin Nygren, che segna una tripletta nel secondo tempo, ma a referto vanno anche Lucas Hey, Daniel Svensson e Christian Rasmussen; la risposta del Fenerbahçe arriva con Michy Batshuayi.

Momento imperdibile: il secondo gol di Nygren, che dribbla due difensori e spiazza il portiere.

Highlights: Fenerbahce-Spartak Trnava 4-0

I gol scorrono fiumi a Istanbul, dove il Fenerbahçe conquista il primo posto nel Gruppo H in grande stile. Nonostante il dominio fin dal fischio di avvio, ci vogliono 36 minuti perché Ferdi Kadıoğlu riesca finalmente a superare lo Spartak Trnava. A inizio ripresa, Edin Džeko viene atterrato in area e si procura il rigore per il raddoppio del Fenerbahçe. L'attaccante bosniaco suggella il passaggio agli ottavi segnando il terzo gol della corta distanza, mentre 2' dopo firma il quarto.

Momento imperdibile: la corsa perfetta di Džeko sul gol del 4-0.