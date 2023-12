Riepilogo: Fiorentina prima, passano Dinamo, Fenerbahçe, Ferencváros, Legia, Ludogorets

Dinamo Zagreb, Fenerbahçe, Ferencváros, Legia e Ludogorets si sono qualificati alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League. Pari e primo posto per la Fiorentina nello scontro diretto per la prima posizione contro il Ferencváros.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.

Squadre qualificate Prime dei gironi: Aston Villa, Club Brugge, Fenerbahçe, Fiorentina, LOSC Lille, Maccabi Tel Aviv, PAOK, Viktoria Plzeň Seconde dei gironi: Bodø/Glimt, Dinamo Zagabria, Ferencváros, Francoforte, Gent, Legia, Ludogorets, Slovan Bratislava

Il Fenerbahçe non deve faticare troppo per qualificarsi agli ottavi di finale. La squadra di casa parte forte ma passa in vantaggio solo al 36' con Ferdi Kadıoğlu. Poco dopo l'intervallo, la formazione turca raddoppia con un rigore battuto da Dusan Tadić che rimbalza prima sul palo, poi sulla schiena di Takáč e infine entra in rete. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Edin Džeko che sigla una doppietta, con il Fenerbahçe che termina il Gruppo H in testa alla classifica.

Statistica: il Fenerbahçe in Europa ha vinto 11 delle ultime 12 partite casalinghe, pareggiando l'altra.

Luca Ranieri risponde a Kristoffer Zachariassen e la Fiorentina pareggia in casa del Ferencvárosi chiudendo il girone al primo posto.

Leggi il report completo.

Statistica: il Ferencváros non ha mai battuto un'italiana in competizioni UEFA.

Il Legia accede alla fase a eliminazione diretta per la prima volta dal 2014/15 dopo una sofferta vittoria contro un AZ che aveva iniziato la serata con la speranza di chiudere nelle prime due posizioni. Yuri Ribeiro sblocca il risultato al 34' su cross di Josué. Nella ripresa gli ospiti restano in 10 per l'espulsione di Bruno Martins Indi, e all'81' i padroni di casa chiudono la partita con Blaž Kramer su un altro assist di Josué.

Statistica: il Legia ha superato la fase a gironi una sola volta in Coppa UEFA/Europa League: nel 1985/86 quando ha raggiunto gli ottavi.

La formazione croata segna tre gol nell'ultimo quarto di gara, aggiudicandosi l'ultimo secondo posto del girone. Entrambe le squadre iniziano la serata contendendosi con l'Astana la seconda posizione in classifica, che rimane in bilico fino a quando la squadra di casa non segna tre gol. Per la Dinamo segnano Dino Perić (69'), e Bruno Petković (72' e 77').

Statistica: la Dinamo è passata nonostante abbia perso tre partite nel girone.

Sorteggio spareggi di lunedì per la fase a eliminazione diretta

Altre partite

• Il pari sul finale di Matija Malekinušić per lo Zrinjski, nega all'Aston Villa la quinta vittoria consecutiva in competizioni UEFA. Nonostante il pareggio, gli uomini di Unai Emery passano come primi del Gruppo E.

• Il Viktoria Plzeň chiude a punteggio pieno battendo l'Astana all'ultima giornata ed eguaglia quanto fatto dai campioni in carica del West Ham nella passata edizione.

• L'Aberdeen saluta l'Europa con un'ottima prestazione dopo aver ottenuto la prima vittoria del Gruppo G, battendo il Francoforte per 2-0.

Risultati sesta giornata

Gruppo A: Slovan Bratislava - Olimpija Ljubljana 1-2, LOSC Lille - KÍ Klaksvík 3-0

Gruppo B: Maccabi Tel-Aviv - Gent 3-1, Zorya Luhansk - Breidablik 4-0

Gruppo C: Viktoria Plzeň - Astana 3-0, Dinamo Zagreb - Ballkani 3-0

Gruppo D: Club Brugge - Bodø/Glimt 3-1, Lugano - Beşiktaş 0-2

Gruppo E: Legia Warszawa - AZ Alkmaar 2-0, Zrinjski - Aston Villa 1-1

Gruppo F: Genk - Čukarički 2-0, Ferencváros - Fiorentina 1-1

Gruppo G: PAOK - HJK Helsinki 4-2, Aberdeen - Frankfurt 2-0

Gruppo H: Ludogorets - Nordsjælland 1-0, Fenerbahçe - Spartak Trnava 4-0

