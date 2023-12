Ferencvárosi-Fiorentina 1-1, Viola primi con Ranieri

Luca Ranieri risponde a Kristoffer Zachariassen e la Fiorentina pareggia in casa del Ferencvárosi chiudendo il girone al primo posto.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO E I COMMENTI

La Fiorentina parte forte e Rolando Mandragora impegna Dénes Dibusz con un tiro dal limite. Poco dopo Ismaël Aaneba respinge con il corpo il tiro a botta sicura di Josip Brekalo su assist di Michael Kayode. Sul conseguente calcio d'angolo Antonín Barák non trova la porta in girata dal cuore dell'area di rigore.

Una fase della partita Getty Images

Doccia fredda per la Fiorentina con Nicolás González costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Al posto dell'argentino, che esce in barella alla centesima partita in maglia viola, entra Jonathan Ikoné. Poco dopo la mezz'ora i padroni di casa si vedono negare il vantaggio da un doppio super intervento di Oliver Christensen, il primo sul rasoterra angolato di Bálint Katona, il secondo sulla conclusione potente da posizione defilata di Eldar Ćivić.

Highlights: Fiorentina - Ferencváros 2-2

La squadra di Dejan Stanković parte forte dopo l'intervallo e trova subito il vantaggio con Zachariassen che insacca da due passi sul centro di Mohammad Abu Fani sporcato dalla difesa viola.

La Fiorentina reagisce e sfiora il pareggio con un colpo di testa di Nikola Milenković su calcio d'angolo. Vincenzo Italiano si gioca il tutto per tutto inserendo Chistian Kouamé e M'Bala Nzola al posto di Brekalo e Mandragora. Intanto Christensen fa un altro grande intervento su Katona dopo una grande sgroppata di Marquinhos a sinistra.

A pareggiare ci pensa Ranieri e lo fa da rapace dell'area di rigore sugli sviluppi di un calcio d'angolo toccato di testa da Milenković. Terzo gol nella competizione per il difensore viola. Poco dopo Nzola spreca malamente il pallone del sorpasso. La FIorentina chiude all'attacco ma il Ferencvárosi resiste e centra il secondo posto alle spalle della squadra viola.