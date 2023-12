Cosa guardare alla sesta giornata di UEFA Europa Conference League

Fenerbahçe, Dinamo Zagabria e Ferencváros puntano a tre dei cinque posti nella fase a eliminazione diretta ancora in palio in UEFA Europa Conference League.

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, selezioniamo alcuni temi chiave in vista dell'ultima giornata della fase a gironi. E ricorda: ogni missione è importante.

Giovedì 14 dicembre

Gruppo A: Slovan Bratislava - Olympija Ljubljana (21:00), LOSC Lille - KÍ Klaksvik (21:00)

Gruppo B: Maccabi Tel Aviv - Gand (21:00), Zorya Luhansk - Breidablik (21:00)

Gruppo C: Viktoria Plzeň - Astana (21:00), Dinamo Zagabria - Ballkani (21:00)

Gruppo D: Club Brugge - Bodø/Glimt (21:00), Lugano - Beşiktaş (21:00)

Gruppo E: Legia Varsavia - AZ Alkmaar (18:45), Zrinjski - Aston Villa (18:45)

Gruppo F: Genk - Čukarički (18:45), Ferencváros - Fiorentina (18:45)

Gruppo G: PAOK - HJK Helsinki (18:45), Aberdeen - Francoforte (18:45)

Gruppo H: Ludogorets - Nordsjælland (18:45), Fenerbahçe - Spartak Trnava (18:45)

Come funziona la qualificazione alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi vanno automaticamente agli ottavi. Prima degli ottavi, inoltre, si disputeranno degli spareggi tra le otto seconde dei gironi e le terze di UEFA Europa League.

Cosa guardare

Riuscirà il Fener a ritrovare il tocco magico?

Il Fenerbahçe sembrava inarrestabile a inizio stagione, con ben 19 vittorie consecutive in tutte le competizioni prima di fermarsi improvvisamente. Con una sola vittoria a ottobre, la squadra ha visto svanire il suo vantaggio in campionato ed è andata in difficoltà anche in Europa: il punto più basso è stato il 6-1 subito in casa del Nordsjælland alla quinta giornata.

"Ci scusiamo con tutti i tifosi", ha commentato il tecnico İsmail Kartal dopo la trasferta in Danimarca. "Il Fenerbahçe farà quello che deve contro lo Spartak Trnava e supererà la fase a gironi". Solo una vittoria, però, gli garantirà la qualificazione, ma potrebbe bastare anche un pareggio in caso di parità tra Ludogorets e Nordsjælland.

Highlights: Spartak Trnava-Fenerbahçe 1-2

Ferencváros a caccia di un punto

Il Ferencváros ha avuto bisogno di un gol al 98' per conquistare i tre punti contro il Čukarički nella scorsa giornata: questo significa che un pareggio contro la Fiorentina (già qualificata) alla sesta gli garantirà il passaggio agli ottavi.

Le squadre hanno pareggiato 2-2 a Firenze alla prima giornata e Vincenzo Italiano ha attribuito al collega Dejan Stanković il merito di "aver portato entusiasmo e idee" nella squadra ungherese. Ma l'allenatore del Ferencváros potrebbe aver bisogno di molto altro per evitare che il Genk, impegnato contro il Čukarički, lo superi sul filo di lana.

Highlights: Fiorentina-Ferencváros 2-2

La Dinamo teme il bis contro il Ballkani

Molti pensavano che il Gruppo C sarebbe stato relativamente semplice per Viktoria Plzeň e Dinamo Zagabria, ma le cose non sono andate così. La squadra ceca ha vinto il girone con cinque vittorie su cinque, ma i soli sei gol segnati testimoniano che non è stato così facile.

Per la Dinamo la situazione è ancora più difficile. Le due sconfitte consecutive contro il Plzeň sono arrivate dopo quella per 2-0 in casa del Ballkani, avversario a Zagabria alla sesta giornata. In caso di sconfitta, squadra la squadra kosovara scavalcherà quella croata, ma l'Astana potrebbe inserirsi nella lotta in caso di vittoria contro il Plzeň.

Highlights: Ballkani - Dinamo Zagabria 2-0