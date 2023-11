Quinta giornata Europa Conference League: Fiorentina e Aston Villa alla fase a eliminazione diretta

Gol, spettacolo ed emozioni hanno caratterizzato anche la quinta giornata di UEFA Europa Conference League che ha visto sette squadre qualificarsi alla fase successiva del torneo.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.

Chi si è qualificato alla fase a eliminazione diretta? Aston Villa, Bodø/Glimt, Club Brugge, Eintracht Frankfurt**, Fiorentina, Gent, Lille, Maccabi Tel Aviv, PAOK*, Servette***, Slovan Bratislava, Viktoria Plzeň*

*Confermata come prima del girone, agli ottavi di finale

**Confermata come seconda del girone, agli spareggi per la fase a eliminazione diretta

***Proveniente dalla UEFA Europa League, agli spareggi per la fase a eliminazione diretta*

Il gol al volo di Alex Moreno ha riportato in vantaggio l'Aston Villa PA Images via Getty Images

Col successo sul Legia al Villa Park, l'Aston Villa si assicura il primo posto del Gruppo E e il passaggio alla fase successiva.

I padroni di casa passano in vantaggio con un'azione personale di Moussa Diaby dopo appena quattro minuti. Al 20' gli ospiti trovano il gol del pari con un bel tiro a giro di Ernest Muçi dopo un errore di Boubacar Kamara, ma verso l'ora di gioco gli inglesi vanno sul 2-1 con un tiro al volo di Álex Moreno.

Statistica: l'Aston Villa ha vinto cinque delle ultime sette partite europee giocate in casa.

Il rigore trasformato con freddezza da Nicolas Gonzales BELGA MAG/AFP via Getty Images

La Fiorentina batte 2-1 il Genk in rimonta nella quinta giornata e supera la fase a gironi di UEFA Europa Conference League: dopo il vantaggio di Kayembe, le reti di Martinez Quarta e González fanno gioire la squadra di Italiano che conquista la matematica certezza di arrivare tra le prime due del Gruppo F.

Leggi il report completo.

Statistica: la Fiorentina ha superato il girone nelle ultime sei partecipazioni a competizioni UEFA.

Il PAOK si assicura il primo posto nel Gruppo G dopo aver superato il Francoforte, che nei minuti di recupero rimane in dieci per il rosso a Kristijan Jakić.

La gara si anima nel secondo tempo, quando Tomasz Kędziora apre le marcature per gli ospiti, mentre Omar Marmoush del Frankurt pareggia poco dopo. Ma Andrija Živković chiude i conti per il PAOK a 17 minuti dal termine.

Statistica: il Francoforte ha perso due partite consecutive in casa per la prima volta da settembre 2022.

Altre partite

• Il Nordsjælland è a un passo dalla sua miglior stagione europea grazie al 6-1 sul Fenerbahçe che consente al club di scavalcare i rivali in testa al Gruppo H. La tripletta di Benjamin Nygren nel secondo tempo ha aiutato i danesi (alla loro seconda partecipazione a una fase a gironi UEFA) a conquistare una vittoria importante per giocarsi la qualificazione all'ultima giornata quando affronterà in trasferta il Ludogorets, secondo in classifica.

• Una doppietta di Juraj Kucka trascina lo Slovan Bratislava al successo in rimonta contro il KÍ Klaksvík, blindando la qualificazione. La formazione faroese, che doveva evitare la sconfitta per restare in corsa per le prime due posizioni, passa in vantaggio al 17', ma subisce il pari e il vantaggio della formazione avversaria per mano del centrocampista slovacco che segna un gol per tempo.

• La doppietta di Thiago aiuta il Club Brugge a battere 5-0 il Beşiktaş e ad eguagliare la vittoria col margine più ampio dei Blauw-Zwart fuori casa nelle competizioni UEFA per club.

Risultati quinta giornata

Gruppo A: Olimpija Ljubljana - LOSC Lille 0-2, KÍ Klaksvík - Slovan Bratislava 1-2

Gruppo B: Gent - Zorya Luhansk 4-1, Breidablik - Maccabi Tel-Aviv 1-2

Gruppo C: Astana - Dinamo Zagreb 0-2, Ballkani - Viktoria Plzeň 0-1

Gruppo D: Bodø/Glimt - Lugano 5-2, Beşiktaş - Club Brugge 0-5

Gruppo E: AZ Alkmaar - Zrinjski 1-0, Aston Villa - Legia Warszawa 2-1

Gruppo F: Fiorentina - Genk 2-1, Čukarički - Ferencváros 1-2

Gruppo G: HJK Helsinki - Aberdeen 2-2, Frankfurt - PAOK 1-2

Gruppo H: Nordsjælland - Fenerbahçe 6-1, Spartak Trnava - Ludogorets 1-2

Partite sesta giornata (14 dicembre)

Gruppo A: Slovan Bratislava - Olimpija Ljubljana (21:00), LOSC Lille - KÍ Klaksvík (21:00)

Gruppo B: Maccabi Tel-Aviv - Gent (21:00), Zorya Luhansk - Breidablik (21:00)

Gruppo C: Viktoria Plzeň - Astana (21:00), Dinamo Zagreb - Ballkani (21:00)

Gruppo D: Club Brugge - Bodø/Glimt (21:00), Lugano - Beşiktaş (21:00)

Gruppo E: Legia Warszawa - AZ Alkmaar (18:45), Zrinjski - Aston Villa (18:45)

Gruppo F: Genk - Čukarički (18:45), Ferencváros - Fiorentina (18:45)

Gruppo G: PAOK - HJK Helsinki (18:45), Aberdeen - Frankfurt (18:45)

Gruppo H: Ludogorets - Nordsjælland (18:45), Fenerbahçe - Spartak Trnava (18:45)

