Sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League: cos'è? Dove guardarlo? Quali squadre partecipano?  

Agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League partecipano 16 squadre: le otto seconde classificate nella fase a gironi di Europa Conference League e le otto terze classificate nella fase a gironi di UEFA Europa League.

Le vincitrici degli otto spareggi avanzano agli ottavi di Europa Conference League a marzo, dove trovano le otto vincitrici dei gironi.

Quando si tiene il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League?

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League si svolgerà lunedì 18 dicembre presso la sede UEFA di Nyon (Svizzera).

Dove posso guardare il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League?

La diretta streaming sarà disponibile a questo link.

Quali squadre partecipano al sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League?

Le squadre partecipanti al sorteggio sono 16: le otto seconde classificate nella fase a gironi di Europa Conference League saranno teste di serie; le otto terze classificate nella fase a gironi di Europa League non saranno teste di serie.

Possono affrontarsi squadre della stessa nazione agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League?

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione nazionale.

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League prevedono due gare?

Gli spareggi prevedono due partite. Le teste di serie saranno impegnate in casa al ritorno. In caso di parità dopo 180 minuti si andrà ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero di gol segnati in casa e in trasferta da ciascuna squadra. Se dopo i successivi 30 minuti le squadre sono ancora in parità, si procede ai calci di rigore.

Quando si giocano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League?

L'andata è prevista per il 15 febbraio, mentre il ritorno si disputa il 22 febbraio.

Cosa succede dopo?

Le vincenti degli otto confronti raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di Europa Conference League agli ottavi di finale, da sorteggiarsi il 23 febbraio. Le squadre sconfitte escono dalle competizioni europee 2023/24.