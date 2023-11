Cosa guardare alla quinta giornata di UEFA Europa Conference League

Si avvicina a grandi passi l'ora della resa dei conti con le ultime due giornate della fase a gironi della UEFA Europa Conference League 2023/24. L'Aston Villa cerca la rivincita contro il Legia, il PAOK e il Francoforte lottano per il primo posto e la Fiorentina ospita il Genk.

Giovedì 30 novembre

Gruppo A: Olimpija Ljubljana - LOSC Lille (18:45), KÍ Klaksvík - Slovan Bratislava (18:45)

Gruppo B: Gent - Zorya Luhansk (18:45), Breidablik - Maccabi Tel-Aviv (21:00)

Gruppo C: Astana - Dinamo Zagreb (16:30), Ballkani - Viktoria Plzeň (18:45)

Gruppo D: Bodø/Glimt - Lugano (18:45), Beşiktaş - Club Brugge (18:45)

Gruppo E: AZ Alkmaar - Zrinjski (18:45), Aston Villa - Legia Warszawa (21:00)

Gruppo F: Fiorentina - Genk (21:00), Čukarički - Ferencváros (21:00)

Gruppo G: HJK Helsinki - Aberdeen (18:45), Frankfurt - PAOK (21:00)

Gruppo H: Nordsjælland - Fenerbahçe (21:00), Spartak Trnava - Ludogorets (21:00)

Come funzionano le qualificazioni alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi vanno automaticamente agli ottavi. Prima degli ottavi, inoltre, si disputeranno degli spareggi tra le otto seconde dei gironi e le terze di UEFA Europa League.

Cosa guardare alla quinta giornata

La vendetta è un piatto che va servito freddo per l'Aston Villa

Dopo la vittoria alla quarta giornata del suo Aston Villa per 2-1 contro l'AZ Alkmaar, Unai Emery ha raccontato della voglia d'Europa della sua squadra che finora ha collezionato una sconfitta, una vittoria in extremis, un trionfo clamoroso e una vittoria in rimonta. Il prossimo passo: una vendetta.

Alla prima giornata l'Aston Villa ha perso a sorpresa per 3-2 in casa del Legia Warszawa. Dieci settimane dopo la formazione inglese proverà a mettere in campo tutto il suo ardore europeo per vendicarsi di quella sconfitta e balzare in testa al Gruppo E.

Tre squadre per due posti

Nel Gruppo F domina l'equilibrio con Fiorentina, Genk e Ferencváros rispettivamente a quota 8, 6 e 6 punti. Dopo quattro giornate, le tre squadre sono ancora imbattute avendo pareggiato tra di loro e battuto il fanalino di coda Čukarički. È giunta la resa dei conti.

Alla sesta giornata la Fiorentina volerà in casa del Ferencváros ma prima affronterà in casa il Genk in una sfida che potrebbe già decidere le sorti del girone. Nella partita di settembre, i belgi per due volte hanno acciuffato il pareggio, ma a Firenze i Viola si affideranno al proprio pubblico per portare a casa i tre punti.

La caccia al primo posto

La modifica al formato della competizione nella scorsa stagione, che ha portato all'introduzione degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, ha fornito un ulteriore incentivo alla caccia al primo posto per evitare un incontro potenzialmente spinoso con una delle squadre provenienti dalla UEFA Europa League.

Ciò significa che sebbene PAOK e Francoforte si siano già assicurati il passaggio alle fasi a eliminazione diretta, in Germania potrebbe decidersi chi non passerà dagli spareggi. La squadra greca è in vantaggio negli scontri diretti grazie alla vittoria per 2-1 dell'andata a ottobre.

Quando si giocano le altre partite di Europa Conference League? Sesta giornata: 14 dicembre 2023 Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 15 e 22 febbraio 2024

Ottavi di finale: 7 e 14 marzo 2024

Quarti di finale: 11 e 18 aprile 2024

Semifinali: 2 e 9 maggio 2024

Finale: 29 maggio 2024

Cosa succede dopo

• Nonostante il suo pedigree europeo, la Dinamo Zagabria deve ancora fare tanto per qualificarsi. Il Viktoria Plzeň, infatti, è la capolista del Gruppo C e per passare il turno i croati dovranno prima fare risultato in casa dell'Astana alla prossima giornata e poi giocarsi tutto col Ballkani all'ultima.

• In Europa Conference League niente è scontato, quindi è lecito aspettarsi gol e spettacolo dal big match del 14 dicembre tra Ferencváros e Fiorentina in Ungheria, dopo l'esaltante gara dell'andata.

• Il sorteggio per la fase a eliminazione diretta tra le seconde dei gironi di Europa Conference League e le terze di Europa League, si svolgerà a Nyon il 18 dicembre. Le vincitrici dei gironi invece potranno riposarsi e ricaricare le energie in vista degli ottavi di finale il cui sorteggio si terrà il 23 febbraio.