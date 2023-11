Quarta giornata Europa Conference League: vince la Fiorentina, vittorie anche per Aston Villa e Francoforte

L'Aston Villa ha vinto ancora una volta nei minuti finali mentre quattro squadre si sono già qualificate alla fase a eliminazione diretta. La Fiorentina ha vinto di misura in casa del Čukarički.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì della quarta giornata di UEFA Europa Conference League.

Chi si è qualificato? Alla fase a eliminazione diretta: Viktoria Plzeň, PAOK, Francoforte, Club Brugge

Le otto vincitrici dei gironi vanno direttamente agli ottavi di finale. Prima degli ottavi si giocheranno degli spareggi per accedere alla fase a eliminazione diretta tra le otto seconde e le terze dei gironi di UEFA Europa League.

La Fiorentina batte di nuovo il Čukarički e conquista il secondo successo in questa fase a gironi di UEFA Europa Conference League: ai Viola basta il gol su rigore di Nzola per imporsi al Gradski stadion Dubočica di Leskovac e rimanere in testa al Gruppo F.

Leggi il report completo.

Il gol della vittoria di Fares Chaïbi ha garantito al Francoforte di arrivare matematicamente tra le prime due Getty Images

Con la vittoria di misura di oggi, il Francoforte guadagna la qualificazione alla fase a eliminazione diretta dal Gruppo G.

Dopo due incredibili parate di Niki Mäenpää nei minuti iniziali, verso la mezz'ora gli ospiti sbloccano il risultato con uno splendido tiro a giro di Fares Chaïbi.

L'HJK nella ripresa va a caccia del pari, ma i tedeschi si difendono bene e portano a casa i tre punti.

Statistica: l'HJK non vince in casa in competizioni UEFA da cinque partite (P1 S4).

Ollie Watkins ha segnato il gol della vittoria dell'Aston Villa sul finale PA Images via Getty Images

La rete di Ollie Watkins nei minuti finali regala la vittoria all'Aston Villa dopo essere andata sotto contro l'AZ Alkmaar.

Statistica: l'Aston Villa ha vinto 15 delle ultime 16 partite casalinghe tra tutte le competizioni

Aleksandar Pešić ha portato il Ferencváros in vantaggio Photonews via Getty Images

Aleksandar Pešić porta la squadra di casa in vantaggio subito dopo l'intervallo, ma verso l'ora di gioco gli ospiti pareggiano con Daniel Muñoz su assist di Matías Galarza.



Statistica: il Ferencváros non perde contro club belgi da sei partite.

L'esultanza di Faris Moumbagna per uno dei due gol della serata DeFodi Images via Getty Images

I due gol di Faris Moumbagna a fine primo tempo e inizio secondo, permettono al Bodø/Glimt di aumentare le chance di qualificazione dei norvegesi alla fase a eliminazione diretta.

I padroni di casa accorciano con Tayfur Bingöl verso l'ora di gioco ma sono gli ospiti a portare a casa i tre punti grazie alla prestazione super di Moumbagna.

Statistica: il Bodø/Glimt è imbattuto da cinque trasferte in questa stagione (V3 P2), dopo aver chiuso la passata edizione senza vittorie.

Aleksandar Čavrić entra dalla panchina e segna il suo quarto gol in altrettante partite di UEFA Conference League permettendo allo Slovan Bratislava di portare a casa un punto dopo il gol al 52' di Angel Gomes.

Statistica: lo Slovan ha perso una delle ultime 12 gare casalinghe europee - ma sette sono stati pareggi.

Altre partite

• Il Viktoria Plzeň è rimasto a punteggio pieno nel Gruppo C battendo di misura in casa la Dinamo grazie al rigore nel primo tempo di Tomáš Chorý. Con questa vittoria si è qualificato con due giornate d'anticipo agli ottavi.

• Il pareggio per 2-2 con l'Aberdeen è bastato al PAOK per assicurarsi, insieme al Francoforte, di non finire fuori dalle prime due posizioni del Gruppo G.

• Il Fenerbahçe, dopo aver vinto le prime 19 partite della stagione tra tutte le competizioni, è stato sconfitto per la seconda volta consecutiva, perdendo 2-0 contro il Ludogorets a Razgrad.

Risultati quarta giornata

Gruppo A: Slovan Bratislava - LOSC Lille 1-1, Olimpija Ljubljana - KÍ Klaksvík 2-0

Gruppo B: Breidablik - Gent 2-3, Zorya Luhansk - Maccabi Tel-Aviv 1-3

Gruppo C: Astana - Ballkani 0-0, Viktoria Plzeň - Dinamo Zagreb 1-0

Gruppo D: Beşiktaş - Bodø/Glimt 1-2, Club Brugge - FC Lugano 2-0

Gruppo E: Legia Warszawa - Zrinjski 2-0, Aston Villa - AZ Alkmaar 2-1

Gruppo F: Ferencváros - Genk 1-1, Čukarički - Fiorentina 0-1

Gruppo G: PAOK - Aberdeen 1-1, HJK Helsinki - Frankfurt 0-1

Gruppo H: Nordsjælland - Spartak Trnava 1-1, Ludogorets - Fenerbahçe 2-0

Partita quinta giornata (30 novembre)

Gruppo A: Olimpija Ljubljana - LOSC Lille (18:45), KÍ Klaksvík - Slovan Bratislava (18:45)

Gruppo B: Gent - Zorya Luhansk (18:45), Breidablik - Maccabi Tel-Aviv (21:00)

Gruppo C: Astana - Dinamo Zagreb (16:30), Ballkani - Viktoria Plzeň (18:45)

Gruppo D: Bodø/Glimt - Lugano (18:45), Beşiktaş - Club Brugge (18:45)

Gruppo E: AZ Alkmaar - Zrinjski (18:45), Aston Villa - Legia Warszawa (21:00)

Gruppo F: Fiorentina - Genk (21:00), Čukarički - Ferencváros (21:00)

Gruppo G: HJK Helsinki - Aberdeen (18:45), Frankfurt - PAOK (21:00)Gruppo H: Nordsjælland - Fenerbahçe (21:00), Spartak Trnava - Ludogorets (21:00)

