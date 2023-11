Quarta giornata Europa Conference League: vince la Fiorentina, vittorie anche per Aston Villa e Francoforte

L'Aston Villa ha vinto ancora una volta nei minuti finali mentre quattro squadre si sono già qualificate alla fase a eliminazione diretta. La Fiorentina ha vinto di misura in casa del Čukarički.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì della quarta giornata di UEFA Europa Conference League.

Chi si è qualificato? Alla fase a eliminazione diretta: Viktoria Plzeň, PAOK, Francoforte, Club Brugge

Le otto vincitrici dei gironi vanno direttamente agli ottavi di finale. Prima degli ottavi si giocheranno degli spareggi per accedere alla fase a eliminazione diretta tra le otto seconde e le terze dei gironi di UEFA Europa League.

La Fiorentina batte di nuovo il Čukarički e conquista il secondo successo in questa fase a gironi di UEFA Europa Conference League: ai Viola basta il gol su rigore di Nzola per imporsi al Gradski stadion Dubočica di Leskovac e rimanere in testa al Gruppo F.

Leggi il report completo.

Highlights: HJK - Eintracht Frankfurt 0-1

Con la vittoria di misura di oggi, il Francoforte guadagna la qualificazione alla fase a eliminazione diretta dal Gruppo G.

Dopo due incredibili parate di Niki Mäenpää nei minuti iniziali, verso la mezz'ora gli ospiti sbloccano il risultato con uno splendido tiro a giro di Fares Chaïbi.

L'HJK nella ripresa va a caccia del pari, ma i tedeschi si difendono bene e portano a casa i tre punti.

Statistica: l'HJK non vince in casa in competizioni UEFA da cinque partite (P1 S4).

Highlights: Aston Villa - AZ Alkmaar 2-1

La rete di Ollie Watkins nei minuti finali regala la vittoria all'Aston Villa dopo essere andata sotto contro l'AZ Alkmaar.

Statistica: l'Aston Villa ha vinto 15 delle ultime 16 partite casalinghe tra tutte le competizioni

Highlights: Ferencváros - Genk 1-1

Aleksandar Pešić porta la squadra di casa in vantaggio subito dopo l'intervallo, ma verso l'ora di gioco gli ospiti pareggiano con Daniel Muñoz su assist di Matías Galarza.



Statistica: il Ferencváros non perde contro club belgi da sei partite.

Highlights: Beşiktaş - Bodø/Glimt 1-2

I due gol di Faris Moumbagna a fine primo tempo e inizio secondo, permettono al Bodø/Glimt di aumentare le chance di qualificazione dei norvegesi alla fase a eliminazione diretta.

I padroni di casa accorciano con Tayfur Bingöl verso l'ora di gioco ma sono gli ospiti a portare a casa i tre punti grazie alla prestazione super di Moumbagna.

Statistica: il Bodø/Glimt è imbattuto da cinque trasferte in questa stagione (V3 P2), dopo aver chiuso la passata edizione senza vittorie.

Highlights: Slovan Bratislava - Lille 1-1

Aleksandar Čavrić entra dalla panchina e segna il suo quarto gol in altrettante partite di UEFA Conference League permettendo allo Slovan Bratislava di portare a casa un punto dopo il gol al 52' di Angel Gomes.

Statistica: lo Slovan ha perso una delle ultime 12 gare casalinghe europee - ma sette sono stati pareggi.

Il Predictor di Europa League

Altre partite

Highlights: Viktoria Plzeň - Dinamo Zagreb 1-0

• Il Viktoria Plzeň è rimasto a punteggio pieno nel Gruppo C battendo di misura in casa la Dinamo grazie al rigore nel primo tempo di Tomáš Chorý. Con questa vittoria si è qualificato con due giornate d'anticipo agli ottavi.

• Il pareggio per 2-2 con l'Aberdeen è bastato al PAOK per assicurarsi, insieme al Francoforte, di non finire fuori dalle prime due posizioni del Gruppo G.

• Il Fenerbahçe, dopo aver vinto le prime 19 partite della stagione tra tutte le competizioni, è stato sconfitto per la seconda volta consecutiva, perdendo 2-0 contro il Ludogorets a Razgrad.

Risultati quarta giornata

Gruppo A: Slovan Bratislava - LOSC Lille 1-1, Olimpija Ljubljana - KÍ Klaksvík 2-0

Gruppo B: Breidablik - Gent 2-3, Zorya Luhansk - Maccabi Tel-Aviv 1-3

Gruppo C: Astana - Ballkani 0-0, Viktoria Plzeň - Dinamo Zagreb 1-0

Gruppo D: Beşiktaş - Bodø/Glimt 1-2, Club Brugge - FC Lugano 2-0

Gruppo E: Legia Warszawa - Zrinjski 2-0, Aston Villa - AZ Alkmaar 2-1

Gruppo F: Ferencváros - Genk 1-1, Čukarički - Fiorentina 0-1

Gruppo G: PAOK - Aberdeen 1-1, HJK Helsinki - Frankfurt 0-1

Gruppo H: Nordsjælland - Spartak Trnava 1-1, Ludogorets - Fenerbahçe 2-0

Partita quinta giornata (30 novembre)

Gruppo A: Olimpija Ljubljana - LOSC Lille (18:45), KÍ Klaksvík - Slovan Bratislava (18:45)

Gruppo B: Gent - Zorya Luhansk (18:45), Breidablik - Maccabi Tel-Aviv (21:00)

Gruppo C: Astana - Dinamo Zagreb (16:30), Ballkani - Viktoria Plzeň (18:45)

Gruppo D: Bodø/Glimt - Lugano (18:45), Beşiktaş - Club Brugge (18:45)

Gruppo E: AZ Alkmaar - Zrinjski (18:45), Aston Villa - Legia Warszawa (21:00)

Gruppo F: Fiorentina - Genk (21:00), Čukarički - Ferencváros (21:00)

Gruppo G: HJK Helsinki - Aberdeen (18:45), Frankfurt - PAOK (21:00)Gruppo H: Nordsjælland - Fenerbahçe (21:00), Spartak Trnava - Ludogorets (21:00)

Scarica l'app Europa