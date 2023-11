Čukarički-Fiorentina 0-1, basta un rigore di Nzola

La Fiorentina chiude la pratica Čukarički grazie a un rigore in apertura di M'Bala Nzola e vola in testa al Gruppo F con due punti di vantaggio su Ferencvaros e Genk che pareggiano nell'altra sfida del girone.

Le due squadra si ritrovano dopo il 6-0 di Firenze e Vincenzo Italiano apporta qualche cambio: in attacco, accanto a Nzola, trovano spazio Riccardo Sottil e Jonathan Ikoné. In porta c'è il danese Oliver Christensen.

La Fiorentina ci mette poco a sbloccare il risultato con Nzola che si guadagna e trasforma un calcio di rigore dopo una manciata di minuti. I viola tengono in mano il pallino del gioco ma senza creare altre occasioni.

I padroni di casa si affacciano pericolosamente davanti dopo la mezz'ora: Bojica Nikčević dribbla Niccolò Pierozzi e disegna un cross per il colpo di testa di Sunday Adetunji ma Christensen riesce a bloccare. Poi è Stefan Kovač a sfiorare il palo con un insidioso rasoterra.

Il Čukarički ha la grande chance per pareggiare in apertura di ripresa. Ndiaye si libera per crossare dalla linea di fondo: Kovač arriva con il tempo giusto per la deviazione in area piccola, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta da pochi passi.

Italiano inserisce Fabiano Parisi, Rolando Madragora e Josip Brekalo. La Fiorentina cerca più che altro di mantenere il possesso palla senza affondare. Il Čukarički resta chiuso e cerca ogni tanto qualche fiammata. Entra anche Christian Kouamé al posto di Nzola.

Nenad Filipović nega il gol a Brekalo con un grande intervento in tuffo, mentre Nikola Milenković sfiora il raddoppio di testa sul conseguente calcio d'angolo. La squadra viola resiste all'ultimo assalto del Čukarički e porta a casa tre punti pesanti. Appuntamento al Franchi il 30 novembre contro il Genk.