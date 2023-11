UEFA Conference League 2024/25: calendario, finale, date da segnare

La quarta edizione della UEFA Conference League, e la prima dal cambio nome da UEFA Europa Conference League, prenderà il via l'11 luglio 2024 e si concluderà con la finale del 28 maggio 2025.

N.B. alcune date sono provvisorie e soggette a modifiche.

Cosa prevede il nuovo format della Conference League?

Il cambiamento più significativo riguarda la fase a gironi, che diventerà una fase campionato a 36 squadre. Ogni club affronterà sei squadre diverse (tre in casa, tre in trasferta). Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno agli ottavi. Da quel momento in poi si procederà con la classica fase a eliminazione diretta.

Calendario Conference League 2024/25

Quando si giocano le qualificazioni della Conference League 2024/25?

Primo turno di qualificazione: 11 e 18 luglio 2024

Secondo turno di qualificazione: 25 luglio e 1 agosto 2024

Terzo turno di qualificazione: 8 e 15 agosto 2024

Spareggi: 22 e 29 agosto 2024

L'allenatore del West Ham, David Moyes, con il trofeo della UEFA Europa Conference League Getty Images

Quando si giocano le partite della fase a gironi della Conference League 2024/25?

Prima giornata: 3 ottobre 2024

Seconda giornata: 24 ottobre 2024

Terza giornata: 7 novembre 2024

Quarta giornata: 28 novembre 2024

Quinta giornata: 12 dicembre 2024

Sesta giornata: 19 dicembre 2024

Quando si gioca la fase a eliminazione diretta della Conference League 2024/25?

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 13 e 20 febbraio 2025

Ottavi di finale: 6 e 13 marzo 2025

Quarti di finale: 10 e 17 aprile 2025

Semifinali: 1 e 8 maggio 2025

Finale: 28 maggio 2025

Quando si terranno i sorteggi della Conference League 2024/25?

Le date dei sorteggi appariranno qui quando saranno confermate.

Lo Stadion Wrocław, in Polonia, ospiterà la finale del 2025 il 28 maggio 2025.

Stadio di casa dei due volte campioni polacchi dello Śląsk Wrocław, l'impianto ha una capienza di oltre 40.000 posti ed è il terzo impianto calcistico più grande del Paese. Completato nel 2011, lo Stadion Wrocław ha ospitato tre partite della Polonia a UEFA EURO 2012 (organizzato insieme all'Ucraina) e continua a ospitare le partite della nazionale polacca. L'impianto si trova a nord-ovest di Breslavia, la terza città più grande della Polonia e la principale della regione della Slesia ("Śląsk" in polacco).

Stadion Wrocław in Poland Getty Images

Cosa riceveranno i vincitori della finale della Conference League 2025?

Innanzitutto un trofeo molto bello. C'è anche la questione non trascurabile di un posto nella fase a gironi della UEFA Europa League nella stagione successiva (se i vincitori non si sono qualificati per la UEFA Champions League attraverso il proprio campionato nazionale).