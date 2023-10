Cosa guardare alla quarta giornata di UEFA Europa Conference League

Le principali contendenti della UEFA Europa Conference League continueranno a volare alla quarta giornata? Chi vincerà la corsa per un posto nella fase a eliminazione diretta?

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, selezioniamo alcuni temi di discussione in vista della quarta tornata di incontri della fase a gironi. E ricorda: ogni missione è importante.

Giovedì 9 novembre

Gruppo A: Slovan Bratislava - LOSC Lille (21:00), Olympija Lubiana - KÍ Klaksvik (21:00)

Gruppo B: Breidablik - Gent (21:00), Zorya Luhansk - Maccabi Tel Aviv (21:00)

Gruppo C: Astana - Ballkani (16:30), Viktoria Plzeň - Dinamo Zagabria (18:45)

Gruppo D: Beşiktaş - Bodø/Glimt (18:45), Club Brugge - Lugano (21:00)

Gruppo E: Legia Varsavia - Zrinjski (18:45), Aston Villa - AZ Alkmaar (21:00)

Gruppo F: Ferencvaros - Genk (18:45), Čukarički - Fiorentina (18:45)

Gruppo G: PAOK - Aberdeen (18:45), HJK Helsinki - Francoforte (18:45)

Gruppo H: Jutland Nord - Spartak Trnava (18:45), Ludogorets - Fenerbahçe (21:00)

Come funziona la qualificazione alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi accedono automaticamente agli ottavi. Prima di questo turno si giocheranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, che oppongono le otto seconde classificate dei gironi contro le terze classificate dei gironi di UEFA Europa League.

Cosa guardare

Highlights: AZ Alkmaar-Aston Villa 1-4

Corsa al gol per Villa, Fiorentina e Francoforte

Alla fase a gironi di questa edizione partecipano squadre provenienti da tre dei quattro campionati più importanti d'Europa. Senza mezzi termini, Aston Villa, Fiorentina e Eintracht Francoforte lo hanno ribadito alla terza giornata, segnando un totale di 16 reti: sei per Fiorentina e Francoforte e quattro per il Villa, che si è scatenato in casa dell'AZ Alkmaar dopo un inizio di stagione nervoso.

I viola e l'Eintracht sono in trasferta rispettivamente contro Čukarički e HJK, mentre il Villa ospita l'AZ. Il difensore David Møller-Wolfe dell'AZ ha detto degli inglesi: "Non ho mai giocato contro una squadra così forte". Unai Emery spera che i suoi ragazzi lo siano anche al Villa Park, commentando: "Se vogliamo essere una seria contendente, dobbiamo dimostrarlo ogni giorno".

Highlights: Aberdeen-PAOK 2-3

PAOK vicino al prossimo passo

Con la finale in programma all'AEK Arena di Atene, potrebbe darsi che il primo club a trovare un posto nella fase successiva sia greco. Il PAOK è una delle sole tre squadre ad aver vinto le prime tre partite, insieme a Viktoria Plzeň e Fenerbahçe, e si è importo in rimonta per 3-2 contro l'Aberdeen alla terza giornata. "Nel secondo tempo ci sono stati dieci minuti di follia", ha spiegato il tecnico Răzvan Lucescu. "Abbiamo continuato a crederci e ce l'abbiamo fatta."

Un'altra vittoria suggellerebbe molto probabilmente un piazzamento tra le prime due nel Gruppo G per la squadra di Salonicco, vincitrice delle ultime sei partite delle competizioni UEFA. Stefan Schwab ha segnato il gol della vittoria dal dischetto in Scozia, ma attenzione anche all'esterno Ioannis Konstantelias, che ha colpito il palo al Pittodrie dopo una gimcana alla Lionel Messi nella difesa dell'Aberdeen.

Zajc punta alla qualificazione dopo la prossima vittoria del Fenerbahçe

Plzeň e Fenerbahçe vedono la qualificazione

Il Viktoria Plzeň ha dimostrato ambizione e determinazione vincendo tutte e tre le gare con solo quattro gol segnati; con una vittoria in casa contro la Dinamo Zagabria, arriverebbe alla fase successiva. "Sapevamo che non era un girone facile e che ogni punto era importante", ha detto il tecnico Miroslav Koubek. "Ma, a quanto pare, abbiamo tre vittorie dopo tre partite".

Una situazione simile è quella del Fenerbahçe, che potrebbe qualificarsi con una vittoria in casa del Ludogorets. L'ultima volta ha battuto i bulgari 3-1 a Istanbul, ma il tecnico Ismail Kartal sa che non avrà vita facile al ritorno: "L'avevo detto prima della partita: il Ludogorets è una buona squadra con buoni giocatori", ha commentato.

Quando si giocano le prossime partite della fase a gironi di Europa Conference League? Quinta giornata: 30 novembre 2023

Sesta giornata: 14 dicembre 2023

Prossime partite

• La Fiorentina ha pareggiato 2-2 nelle prime due partite contro Genk e Ferencváros e si aspetta un'altra gara combattuta contro la squadra belga alla quinta giornata. Non a caso, le prime tre squadre del Gruppo F sono a pari merito con cinque punti prima della quarta giornata, ma solo due di loro riusciranno a qualificarsi.

• Nelle altre gare della quinta giornata, l'Aston Villa potrebbe qualificarsi se riuscirà a vendicare la sconfitta per 3-2 in casa del Legia Warszawa nella serata di apertura della fase a gironi. "Siamo molto delusi", aveva detto il centrocampista polacco del Villa, Matty Cash, a UEFA.com.

• Il Gruppo D si preannuncia molto combattuto nelle ultime fasi. Il Club Brugge è in testa, mentre il Beşiktaş è sorprendentemente ultimo dopo aver conquistato un solo punto nelle prime tre partite. Chissà cosa accadrà alla sesta giornata, quando il Club Brugge ospita il Bodø/Glimt e il Lugano ospita il Beşiktaş.