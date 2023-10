La Fiorentina archivia la pratica Čukarički nel giro di mezz'ora grazie alla bella doppietta di Lucas Beltrán e al gol di Jonathan Ikoné. Gli ospiti restano in dieci già nel primo tempo e nella ripresa i Viola dilagano con Riccardo Sottil, Lucas Martínez Quarta e Maxime López.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO E I COMMENTI

Subito cattive notizie per Vincenzo Italiano che perde per infortunio il promettente terzino destro Michael Kayode, fresco di rinnovo fino al 2028. Mentre la Fiorentina è ancora in dieci, Beltrán difende bene con il corpo un pallone arrivato dalle retrovie e batte Nemanja Belić con un preciso diagonale rasoterra. E' il primo gol in maglia viola per l'ex River Plate.

Al posto di Kayode entra il 18enne difensore centrale Pietro Camuzzo e poco dopo la Fiorentina raddoppia. Lungo lancio di Luca Ranieri dalle retrovie e ancora Beltrán batte Belić con un delizioso pallonetto al volo che punisce l'indecisione del portiere serbo in uscita.

L'esultanza della Fiorentina Getty Images

Beltrán va vicino anche al tris dopo essersi girato bene in area, ma la sua potente conclusione manda il pallone a stamparsi sulla traversa. Per il terzo gol viola non bisogna arrivare nemmeno alla mezz'ora con Jonathan Ikoné che lavora un bel pallone al limite dell'area e lo mette sotto l'incrocio con un potente sinistro.

Gli ospiti restano anche in dieci per la brutta entrata di Luka Subotić su Beltrán. Il dominio della Fiorentina era netto anche in parità numerica, in undici contro dieci non c'è proprio più partita.

La ripresa si gioca praticamente a una sola porta fino al quarto gol che arriva grazie a una splendida punizione del nuovo entrato Sottil. Lo stesso Sottil serve poi a Martínez Quarta il pallone del 5-0, mentre Maxime Lopez fa tutto da solo pescando l'incrocio con un gran tiro a giro.