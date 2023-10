Cosa guardare alla terza giornata di UEFA Europa Conference League

La fase a gironi di UEFA Europa Conference League arriva al giro di boa e propone la prima di due partite consecutive che possono contribuire molto a decidere la qualificazione.

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, selezioniamo alcuni punti chiave in vista della terza giornata della fase a gironi. E ricorda: ogni missione è importante.

Giovedì 26 ottobre

Gruppo A: LOSC Lille – Slovan Bratislava (18:45), KÍ Klaksvík – Olimpija Ljubljana (18:45)

Gruppo B: Gent – Breidablik (18:45), Maccabi Tel-Aviv – Zorya Luhansk (18:45)

Gruppo C: Ballkani - Astana (18:45), Dinamo Zagabria - Viktoria Plzeň (21:00)

Gruppo D: Lugano - Club Brugge (18:45), Bodø/Glimt - Beşiktaş (21:00)

Gruppo E: AZ Alkmaar - Aston Villa (18:45), Zrinjski – Legia Varsavia (21:00)

Gruppo F: Genk – Ferencváros (21:00), Fiorentina – Čukarički (21:00)

Gruppo G: Francoforte – HJK Helsinki (21:00), Aberdeen – PAOK (21:00)

Gruppo H: Fenerbahçe – Ludogorets (18:45), Spartak Trnava – FC Nordsjælland (21:00)

Come funziona la qualificazione alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi accedono automaticamente agli ottavi. Prima di questo turno si giocheranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, che oppongono le otto seconde classificate dei gironi contro le terze classificate dei gironi di UEFA Europa League.

La partita di cartello

Il Gruppo E era teoricamente un affare a due tra Aston Villa e AZ Alkmaar, ma in una competizione che è diventata un trampolino di lancio per i campioni emergenti può accadere di tutto. Dopo due partite, tutte e quattro le squadre sono a pari merito a quattro punti: ecco dunque che le due sfide tra AZ e Villa assunto un nuovo significato.

"Sappiamo che dobbiamo migliorare", ha detto il capitano del Villa, John McGinn, dopo il rocambolesco gol della vittoria nel finale contro lo Zrinjski alla seconda giornata. Il suo allenatore, Unai Emery, ha festeggiato con un'esplosione di gioia ma non disdegnerebbe un'esultanza più normale nei Paesi Bassi, anche se non ci scommetteremmo.

Guarda il gol della vittoria di McGinn

Le fantastiche quattro

Dopo due partite, solo quattro squadre sono a punteggio pieno nella fase a gironi: alzi la mano chi, a inizio stagione, ha detto che sarebbero state Slovan Bratislava, Viktoria Plzeň, PAOK e Fenerbahçe! Le prime tre sono impegnate in trasferta alla terza giornata, mentre il Fenerbahçe gioca in casa e spera di fare tre su tre contro il Ludogorets, reduce da una sconfitta da record contro il Nordsjælland nell'ultima partita.

"Il nostro obiettivo era vincere, quindi sono contento", ha detto l'allenatore İsmail Kartal dopo la vittoria contro lo Spartak Trnava alla seconda giornata. In effetti, avere una mentalità vincente sembra essere molto utile al Fenerbahçe.

Guarda la doppietta di Josh King

Il Ballkani alza il tiro

La scorsa stagione, il Ballkani è diventato la prima squadra kosovara a disputare una fase a gironi UEFA, quella di Conference League. Ben presto si è assicurata il primo punto, in casa contro il CFR Cluj, e poi la prima vittoria, battendo il Sivasspor in Turchia.

Alla seconda giornata, la squadra ha sorpreso i 24 volte campioni di Croazia della Dinamo Zagabria a Pristina, ottenendo la prima vittoria casalinga nella fase a gironi. I campioni del Kosovo possono sognare la fase a eliminazione diretta? Lo vedremo nella prossima partita del Gruppo C in casa contro l'Astana, ancora a zero punti.

Highlights: Balcani - Dinamo Zagabria 2-0

Quando si giocano le prossime partite della fase a gironi di Europa Conference League? Quarta giornata: 9 novembre 2023

Quinta giornata: 30 novembre 2023

Sesta giornata: 14 dicembre 2023

Prossime partite

• La quarta giornata (9 novembre) ripropone le sfide della terza giornata a campi invertiti, ma in questa competizione una rondine non fa primavera: non sempre, infatti, chi vince il primo incontro vince anche il secondo.

• L'Aston Villa cerca una rivincita alla quinta giornata, ospitando il Legia Varsavia con ancora vivo il ricordo della sconfitta a sorpresa per 3-2 in Polonia nella prima gara.

• La stessa sera, il Nordsjælland ospita il Fenerbahçe sapendo che avrà davanti una squadra molto diversa da quella battuta 3-1 in Turchia: basta chiedere al Ludogorets.