Fiorentina - Ferencváros 2-2: la Viola si salva nel recupero

Che spavento per la Fiorentina: sotto di due reti contro il Ferencváros la squadra di Vincenzo Italiano va ad un passo dalla sconfitta al Franchi, ma le reti di Antonín Barák e del subentrato Jonathan Ikoné, quest'ultima in pieno recupero, evitano il ko.

Italiano perde il portiere Oliver Christensen nella fase di riscaldamento, al suo posto scende in campo Pietro Terraciano. Nessun turno di riposo per Giacomo Bonaventura e Nico González. Il primo trova spazio a centrocampo accanto a Rolando Mandragora e Maxime Lopez, il secondo in attacco con Lucas Beltrán e Riccardo Sottil.

Il Ferencváros risponde con un 4-2-3-1 in cui Marquinhos, Abu Fani e Kristoffer Zachariassen supportano Barnabás Varga in attacco. In difesa Ibrahim Cissé e Ryan Mmaee prendono il posto di Henry Wingo e Myenty Abenna rispetto all'ultima di campionato.

La Fiorentina attacca, ma rischia grosso quando Terraciano sbaglia un passaggio in costruzione dal basso servendo Abu Fani. Per fortuna sua e dei Viola, riesce poi a sventare la conclusione dell'attaccante. Gli uomini di Italiano continuano a fare la partita ma quelli di Dejan Stanković sono sempre pericolosi in contropiede e vanno ancora vicini al gol con Marquinhos.

Alla terza occasione il Ferencváros passa. Azione sulla destra, passaggio perfetto di Ben Romdhane e Varga insacca con un rasoterra in girata che non lascia scampo a Terracciano. La reazione viola non c'è e a inizio ripresa arriva anche il raddoppio: angolo di Abu Fani, Cissé stacca più in alto di Ranieri e insacca.

La Fiorentina sbanda e solo il palo nega il tris a Ben Romdhane, il migliore dei suoi. I Viola si riversano davanti e Bonaventura e Nico González vanno vicini al gol non centrando però il bersaglio. Ad accorciare le distanze ci pensa Antonín Barák con un perentorio colpo di testa sul cross dell'altro nuovo entrato Fabiano Parisi.

Nico González sfiora subito il pari di testa con la Fiorentina che si riversa furiosamente in avanti. Italiano va all-in inserendo Ikoné per Bonaventura e passando al 4-2-4: la Viola troverebbe il 2-2 proprio con González, ma il gol viene annullato per fuorigioco dopo un consulto al VAR.

Il finale di gara è convulso: la Fiorentina carica a testa bassa e trova il pareggio al 93' con Ikoné da distanza ravvicinata. Il Ferencváros barcolla e González sfiora addirittura la rete del sorpasso, ma la sua girata termina fuori di un soffio. Si tratta dell'ultima emozione dell'incontro: la Viola evita un ko potenzialmente letale in ottica qualificazione, ma l'appuntamento con la prima vittoria stagionale in Europa è ancora rimandato.