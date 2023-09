Cosa guardare alla seconda giornata di UEFA Europa Conference League

L'Aston Villa in cerca di riscatto, mentre la Fiorentina affronterà un Ferencváros in gran forma.

In questo articolo, selezioniamo alcuni punti chiave in vista della seconda giornata della fase a gironi di UEFA Europa Conference League del 5 ottobre.

5 ottobre

Astana - Viktoria Plzeň (16:30)

Olimpija Ljubljana - Slovan Bratislava (18:45)

KÍ Klaksvík - LOSC Lille (18:45)

Breidablik - Zorya Luhansk (18:45)

Gent - Maccabi Tel-Aviv (18:45)

Ballkani - Dinamo Zagreb (18:45)

Bodø/Glimt - Club Brugge (18:45)

Beşiktaş - Lugano (18:45)

AZ Alkmaar - Legia Warszawa (21:00)

Aston Villa - Zrinjski (21:00)

Fiorentina - Ferencváros (21:00)

Čukarički - Genk (21:00)

PAOK - Francoforte (21:00)

Aberdeen - HJK Helsinki (21:00)

Nordsjælland - Ludogorets (21:00)

Spartak Trnava - Fenerbahçe (21:00)

Come funzionano le qualificazioni Le otto vincitrici dei gironi vanno agli ottavi di finale. Prima degli ottavi però ci saranno degli spareggi tra le otto seconde dei gironi e le terze dei gironi di UEFA Europa League.

Gli spunti della seconda giornata

L'incredibile rimonta dello Zrinjski

L'Aston Villa contro lo Zrinjski dei miracoli

Dopo la sconfitta contro il Legia Varsavia, il tecnico dell'Aston Villa, Unai Emery, ha detto: "Mi piacciono le partite impegnative e non scontate", ha detto il quattro volte vincitore della UEFA Europa League. "Ora [a causa di questa sconfitta] ci aspettano tutte partite di questo genere nel girone". Emery potrebbe quindi essere contento del fatto che i prossimi ospiti dell'Aston Villa, lo Zrinjski, siano avversari più ostici di quanto inizialmente si pensasse.

Prima squadra bosniaca a partecipare a una fase a gironi UEFA, il club di Mostar era in svantaggio per 3-0 all'intervallo nella partita casalinga della prima giornata contro l'AZ Alkmaar, ma ha messo in atto una straordinaria rimonta vincendo per 4-3. "Hanno ribaltato la situazione contro una delle migliori squadre olandesi e non contro una squadretta", ha commentato il tecnico Krunoslav Rendulić. La trasferta in Inghilterra è un test più impegnativo, ma l'Europa Conference League è un'avventura in cui tutti possono osare sognare, e lo Zrinjski arriva a Birmingham con la prova che i miracoli accadono.

Uno spavalto Ferencváros vola a Firenze

La Fiorentina, finalista della passata Europa Conference League, è sulla carta ancora una volta tra le favorite del torneo. Tuttavia, l'Europa Conference League è un'occasione entusiasmante per club, tifosi e giocatori di mettersi alla prova su un palcoscenico completamente nuovo, dove il pedigree europeo conta relativamente poco il giovedì sera. I viola hanno pareggiato 2-2 in casa del Genk nella prima giornata, ma potrebbero avere un ostacolo ancora più grande sul loro cammino quando gli ambiziosi campioni ungheresi del Ferencváros arriveranno in Italia.

L'ultimo successo per 3-1 contro il Čukarički ha rappresentato per il Fradi la settima vittoria consecutiva in tutte le competizioni (una serie durante la quale ha segnato 32 gol), e il suo nuovo allenatore - l'ex centrocampista di Lazio e Inter, Dejan Stanković, ingaggiato all'inizio del mese - sa bene come vincere le partite in Italia. "Sono soddisfatto dell'atteggiamento, ma questo per me è solo l'inizio", ha commentato Stanković a proposito della partita contro il Čukarički, aggiungendo che la mentalità della sua squadra è stata molto buona: "Se si crede e si continua a fare quello che si fa, i risultati arriveranno".

Il KÍ su 'fantastico viaggio europeo'

Isole Faroe e Islanda ospitano la prima partita di una fase a gironi

Le parole di Stanković suoneranno certamente vere per i calciatori dell'Islanda e delle Isole Faroe, i cui sforzi negli anni sono stati finalmente premiati dalle squadre dei loro campionati nazionali che quest'anno hanno raggiunto per la prima volta la fase a gironi di una importante competizione UEFA. Gli islandesi del Breidablik (3-2 al Maccabi Tel-Aviv) e il Kĺ Klaksvík delle Isole Faoer (2-1 allo Slovan Bratislava) hanno perso entrambi in trasferta nella prima giornata, ma in casa avranno una prospettiva diversa.

Il Breidablik ospiterà gli ucraini dello Zorya Luhansk allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavik, mentre l'ex giocatore del Barcellona, Samuel Umtiti, potrebbe far parte della squadra del LOSC Lille che andrà ad affrontare il Kĺ al Tórsvøllur di Torshavn. "Il Lille è un club molto importante in tutta Europa", ha dichiarato il tecnico del Kĺ, Magne Hoseth. "Quindi, poterli accogliere alle Isole Faroe per una partita europea ufficiale sarà speciale per il nostro club e per l'intero paese".

Quando si giocano le prossime partite della fase a gironi di Europa Conference League? Terza giornata: 26 ottobre 2023

Quarta giornata: 9 novembre 2023

Quinta giornata: 30 novembre 2023

Sesta giornata: 14 dicembre 2023

Cosa succede dopo

• Le partite della terza giornata si ripeteranno a campi invertiti alla quarta con in palio punti preziosi e il vantaggio negli scontri diretti. Con entrambe che sono partite male nel Gruppo E (vedi sopra), la doppia sfida tra AZ e Aston Villa sarà fondamentale.

• Il Fenerbahçe e il Ludogorets hanno entrambi partecipato regolarmente alla UEFA Champions League nell'ultimo decennio, ma si affronteranno ufficialmente per la prima volta nel Gruppo H. La squadra turca è in piena forma, avendo vinto le prime 11 partite in tutte le competizioni di questa stagione.

• Potrebbe esserci un brivido di tensione in più quando il Viktoria Plzeň volerà in casa della Dinamo Zagabria nella terza giornata. Le due squadre si sono incontrate nei sedicesimi di finale dell'Europa League 2018/19; il club ceco ha vinto 2-1 in casa all'andata, ma è stato sconfitto 3-0 nel ritorno in Croazia.