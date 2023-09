Genk-Fiorentina 2-2, non basta Ranieri bomber

L'assalto della Fiorentina alla UEFA Conference League dopo la sconfitta in finale della scorsa stagione inizia con un 2-2 in casa del Genk. Doppietta per il difensore centrale Luca Ranieri, che con la Fiorentina non aveva mai segnato e in carriera aveva realizzato un solo gol.

La Fiorentina passa in vantaggio già al 7' con un colpo di testa del difensore spezzino sul corner calciato da Cristiano Biraghi, il pallone si insacca con la complicità del portiere Marteen Vandevoordt che smanaccia due volte senza riuscire a respingere.

Il vantaggio viola non dura però tanto. Cinque minuti più tardi, infatti, la traiettoria da calcio di punizione di Bilal El Khannous trova in area di rigore il colpo di testa di Mark McKenzie: la sfera sbatte prima su Rolando Mandragora e poi su Biraghi, favorendo Andi Zeqiri, che supera Andreas Christensen con un tap-in da due passi.

La Fiorentina torna davanti e ancora una volta il nome del marcatore è quello di Ranieri, sempre su angolo di Biraghi, questa volta prolungato di testa da Nikola Milenković verso il secondo palo. La sfida resta equilibrata e il Genk va vicino al nuovo pareggio con il colpo di testa di McKenzie sulla punizione di El Khannous.

In apertura di ripresa Riccardo Sottil scalda le mani del portiere Vandevoordt con una conclusione da fuori. Intorno all'ora di gioco Vincenzo Italiano inserisce Maxime Lopez, all'esordio con la maglia viola, e Fabiano Parisi. Poi entrano anche Josip Brekalo e M'Bala Nzola.

Lo scatenato Ranieri tenta di aggiungere anche un assist alla sua partita dopo essere andato via in tunnel a un avversario, ma Milenković calcia alto da ottima posizione. Alto anche il colpo di testa da due passi di Nzola sul cross da sinistra di Parisi.

La Fiorentina non chiude la partita e il Genk segna il gol del pari a cinque minuti dalla fine con un colpo di testa di McKenzie sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La nuova avventura europea della Fiorentina inizia con un punto grazie anche al palo che dice no ad Arokodare proprio prima del fischio finale.