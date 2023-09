Dove guardare la UEFA Europa Conference League: partner televisivi, live streaming

Ritorna la UEFA Europa Conference League, con la fase a gironi che inizierà giovedì 21 settembre. Il torneo può essere visto in tutta Europa e nel mondo grazie ai partner televisivi ufficiali della UEFA.

Per i tifosi è disponibile un'ampia varietà di opzioni, i pacchetti includono partite in diretta e in differita, nonché highlights completi e copertura digitale.

I tifosi possono trovare le loro emittenti locali della UEFA Europa Conference League qui sotto.

Emittenti partner

Europa

Albania: DigitAlb

Armenia: Fast Media

Austria: ServusTV, ORF, Sky Austria

Azerbaijan: CBC Sport

Belgio: Telenet, SBS, VRT, RTBF, beTV

Bosnia ed Erzegovina: Arena Sport

Bulgaria: bTV, A1

Croazia: Arena Sport

Cipro: CYTA

Repubblica Ceca: Ceska Televize, Sport1

Danimarca: TV2

Estonia: Viaplay Group

Finlandia: Viaplay Group

Francia: Canal+, M6, RMC Sport

Georgia: Setanta, Silknet

Germania: RTL

Gibilterra: Gibtelecom

Grecia: COSMOTE TV

Ungheria: MTVA, RTL

Islanda: Viaplay, Syn

Israele: Charlton

Italia: Sky Italia, DAZN

Kazakhstan: QazSport, Q Sport

Kosovo: Arena Sport, Artmotion, Klan Kosova

Lettonia: Viaplay Group

Liechtenstein: blue+, 3+, Sky Austria, RTL Germany

Lituania: Viaplay Group

Lussemburgo: RTL

Malta: PBS, Melita, GO

Moldavia: Setanta, Jurnal TV, MyTV.md

Montenegro: Arena Sport

Paesi Bassi: Talpa, ESPN

Macedonia del Nord: Arena Sport

Norvegia: Viaplay Group

Polonia: Viaplay

Portogallo: SIC, Sport TV

Irlanda: Virgin

Regno Unito: TNT Sports

Romania: Pro TV

Russia: Match TV

Serbia: Arena Sport, RTS

Slovacchia: RTVS, Sport1

Slovenia: Pro Plus, Arena Sport, Sportklub

Spagna: Telefonica, Mediaset

Svezia: Viaplay Group

Svizzera: blue+, 3+

Turchia: EXXEN, TV8

Ucraina: Megogo



Africa e Medioriente

Sud Africa: SuperSport

Medioriente/Nord Africa: beIN

Africa Sub-Sahariana: SuperSport

Americhe

Brasile: SBT, ESPN

Canada: DAZN

Caraibi: Flow Sports, Sportsmax

America Centrale: ESPN

Repubblica Dominicana: Televideo

El Salvador: Canal 4

Guatemala: Televideo

Haiti: Canal+

Honduras:Telecadena (Canal 7)

Messico: ESPN, Fox Sports Mexico

Nicaragua: Televideo

Sud America (es. Brasile): ESPN

Stati Uniti: CBS, TUDN

Asia e Pacifico

Australia: STAN

Brunei: beIN

Cambogia: beIN

PR Cina: IQIYI

Hong Kong SAR: beIN

Subcontinente indiano: Sony

Indonesia: SCTV

Giappone: WOWOW, UEFA.tv

Kyrgyzstan: Q Sport

Laos: beIN

Macau SAR: TDM

Malesia: beIN

Mongolia: Premier Sports

Nuova Zelanda: beIN

Isole del Pacifico: Digicel

Filippine: TAP TV

Repubblica di Corea: SPO TV

Singapore: beIN

Taiwan/Chinese Taipei: Elta

Tajikistan: Varzish TV

Turkmenistan: AlmaSport TV

Tailandia: beIN

Uzbekistan: MTRK

Vietnam:

In volo e in nave: Sport24