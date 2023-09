Cosa guardare alla prima giornata di UEFA Europa Conference League

La prima giornata di UEFA Europa Conference League sarà anche un viaggio in territori inesplorati, con tre federazioni e cinque club che esordiscono nella fase a gironi.

In questo articolo, selezioniamo alcuni temi caldi prima delle partite di apertura della fase a gironi. E ricorda: ogni missione è importante.

20 settembre

LOSC Lille – Olimpija Lubiana (16:30)

21 settembre

Legia Varsavia – Aston Villa (18:45)

Zrinjski – AZ Alkmaar (18:45)

Genk – Fiorentina (18:45)

Ferencváros – Čukarički (18:45)

Francoforte – Aberdeen (18:45)

HJK Helsinki – PAOK (18:45) 45)

Ludogorets – Spartak Trnava (18:45)

Fenerbahçe – Nordsjælland (18:45)

Slovan Bratislava – KÍ Klaksvík (21:00)

Maccabi Tel-Aviv – Breidablik (21:00)

Zorya Luhansk – Gent (21:00)

Viktoria Plzeň – Ballkani (21:00)

Dinamo Zagabria – Astana (21:00)

Club Brugge – Beşiktaş (21:00)

Lugano – Bodø/Glimt (21:00)

Orari CET

Come funziona la qualificazione alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi accedono automaticamente agli ottavi. Prima di questo turno si giocheranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, che oppongono le otto seconde classificate dei gironi contro le terze classificate dei gironi di UEFA Europa League.

Cosa guardare

Prosegue la favola del KÍ Klaksvik



Dopo aver raggiunto il terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League e aver perso di un soffio agli spareggi di UEFA Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, il KÍ Klaksvik, proveniente dalle Isole Faroe, sarà la prima squadra del paese (che ha una popolazione di appena 54.000 abitanti) a partecipare a una fase a gironi UEFA.

Questa giovane squadra emergente ha già fatto notizia in tutto il mondo e senza dubbio sarà ansiosa di cogliere l'occasione nella prima trasferta contro i campioni di Slovacchia dello Slovan Bratislava. Come ha detto il tecnico Magne Hoseth: "Stiamo scrivendo la storia, ma non abbiamo ancora finito".

Il KÍ Klaksvik ha battuto l'Häcken ai rigori al secondo turno preliminare di UEFA Champions League TT News Agency/AFP via Getty Images

Emozione per le debuttanti



Ma il KÍ non è l'unica neo arrivata. Anche Islanda e Bosnia-Erzegovina avranno per la prima volta una rappresentante in una fase a gironi UEFA, rispettivamente Breidablik e Zrinjski, mentre Čukarički (Serbia) e Olimpija Ljubljana (Slovenia) sono all'esordio. In totale, nella fase a gironi sono rappresentate 28 nazioni.

L'alto numero di nuove squadre non fa che evidenziare la natura inclusiva del torneo. "Onestamente non vedo l'ora che arrivino queste partite", ha commentato l'allenatore del Čukarički, Igor Matić. "Saranno importanti per noi e dobbiamo guardarle in modo positivo".

Il Villa torna in Europa



Per la prima volta dopo 13 anni, l'Aston Villa, vincitore della Coppa dei Campioni UEFA 1981/82, torna a giocare in Europa. La squadra inglese non nasconde l'ambizione di arrivare fino in fondo, soprattutto perché ha un allenatore come Unai Emery che ha vinto l'Europa League tre volte con il Siviglia e una con il Villarreal.

"Giocare in Europa mi ha sempre dato molto e sono grato di avere questa possibilità", ha detto Emery, la cui squadra inizia in trasferta contro il Legia Varsavia. "Ogni volta che vado agli allenamenti vedo la Coppa dei Campioni del 1982. È bello ricordarla. Questa è la storia dell'Aston Villa ed è sorprendente. Vogliamo scrivere un nuovo capitolo di storia e speriamo di divertirci".

Unai Emery ha vinto la UEFA Europa League quattro volte Immagini Getty

Quando si giocano le prossime partite della fase a gironi di Europa Conference League? 2 giornata: 5 ottobre 2023

3 giornata: 26 ottobre 2023

4 giornata: 9 novembre 2023

5 giornata: 30 novembre 2023

6 giornata: 14 dicembre 2023

Altre partite

• Alla seconda giornata si affrontano due squadre che hanno un buon curriculum europeo: l'AZ Alkmaar, semifinalista in Europa Conference League la scorsa stagione, e il Legia, ex semifinalista in Coppa dei Campioni.

• Ci sarà un'atmosfera fantastica in occasione della gara del 5 ottobre tra Aberdeen e HJK nel Gruppo G. La squadra scozzese non partecipa alla fase a gironi dalla Coppa UEFA 2007/08, quando ha perso contro il Bayern ai sedicesimi.

• La Fiorentina cerca disperatamente di fare un passo in più dopo aver perso l'ultima finale di Europa Conference League contro il West Ham. La partita contro i campioni d'Ungheria del Ferencváros sembra particolarmente intrigante.