Cosa guardare nella fase a gironi di UEFA Europa Conference League

Il sorteggio del 31 agosto per la terza edizione di UEFA Europa Conference League ha stabilito dei gironi ricchi di intrecci e spunti interessanti.

In questo articolo vi raccontiamo le trame più interessanti di questa edizione.

Quando si giocano le partite della fase a gironi di Europa Conference League? Prima giornata: 21 settembre 2023

Seconda giornata: 5 ottobre 2023

Terza giornata: 26 ottobre 2023

Quarta giornata: 9 novembre 2023

Quinta giornata: 30 novembre 2023

Sesta giornata: 14 dicembre 2023

Cosa guardare nella fase a gironi

Le Aquile sognano in grande



Il Francoforte è la squadra più quotata della competizione secondo il ranking e sicuramente darà filo da torcere a tutti. Vincitore dell'Europa League 2021/22, l'Eintracht ha raggiunto la fase a eliminazione diretta in quattro delle ultime cinque stagioni. PAOK, HJK Helsinki e Aberdeen avranno il loro bel da fare per negarglielo.

I tedeschi sono guidati da Dino Toppmöller, 42 anni, figlio di Klaus, il tecnico del Bayer Leverkusen che si classificò secondo in UEFA Champions League, Bundesliga e Coppa di Germania nel 2001/2002. Riuscirà Dino a fare meglio nella sua prima stagione da allenatore in Germania?

Tra le pretendenti allo scettro ci sarà anche la Fiorentina, vice campione della passata edizione.

Highlights finale Europa League 2022: Frankfurt - Rangers 1-1 (5-4 dcr)

Tutto è possibile con Emery in panchina

Il West Ham ha battuto i viola nella finale del 2023 e, dopo quel successo, un'altra squadra inglese in porpora e celeste è stata inserita tra le favorite per questa stagione. Per l'Aston Villa, che torna in Europa dopo 13 anni, la vittoria è un obiettivo difficile ma non impossibile, soprattutto perché in panchina ha uno specialista come Unai Emery.

Lo spagnolo ha vinto quattro volte l'Europa League e, sebbene la sua squadra manchi di esperienza nelle competizioni continentali, l'ex tecnico del Siviglia e del Villarreal ne ha da vendere. Da quando è stato scelto, ha portato la squadra da un punto sopra la zona retrocessione a un settimo posto nella scorsa stagione, e travolto in questa l'Hiberian per 8-0 tra andata e ritorno negli spareggi.

"Volevamo la fase a gironi, quindi dobbiamo essere felici e goderci questo momento con i nostri tifosi", ha detto dopo aver eliminato la squadra scozzese. Con Emery al timone, i tifosi del Villa sognano in grande.

Il quarto titolo di Emery in Europa League

Nuovi orizzonti

In totale sono 28 le federazioni nazionali rappresentate nella griglia di partenza 2023/24, tra cui, per la prima volta in una competizione UEFA, squadre provenienti da Islanda, Isole Faroe e Bosnia-Erzegovina. Il Breidablik porta il vessillo dell'Islanda in Europa, il Zrinjski quello della Bosnia nel Gruppo E con Aston Villa e AZ, ma è difficile non pensare al KÍ Klaksvík per scrivere una nuova favola.

La squadra della seconda città delle Isole Faroe (5.000 abitanti) accoglierà nel Gruppo C il LOSC Lille, lo Slovan Bratislava e l'Olimpija Lubiana. La maggior parte dei giocatori sono part-time, tra cui studenti, un direttore di un'azienda alimentare all'ingrosso e un elettricista, ma hanno già vinto 3-0 in trasferta contro il Ferencváros in questo trimestre, quindi non possono essere sottovalutati.