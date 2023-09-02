Fase a gironi Europa Conference League: calendario e risultati
sabato 2 settembre 2023
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Tutte le partite e i risultati della fase a gironi della UEFA Europa Conference League 2023/24.
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Il sorteggio della fase a gironi della UEFA Europa Conference League 2023/24 si è svolto il 31 agosto, con le partite che si giocheranno dal 19 settembre al 13 dicembre.
Il calcio d'inizio di ogni partita è indicato in orario CET
Giornata 1
21 settembre
Legia Warszawa - Aston Villa (18:45)
Zrinjski - AZ Alkmaar (18:45)
Genk - Fiorentina (18:45)
Ferencváros - Čukarički (18:45)
Frankfurt - Aberdeen (18:45)
HJK Helsinki - PAOK (18:45)
Ludogorets - Spartak Trnava (18:45)
Fenerbahçe - Nordsjælland (18:45)
LOSC Lille - Olimpija Ljubljana (16:30)
Slovan Bratislava - KÍ Klaksvík (21:00)
Maccabi Tel-Aviv - Breidablik (21:00)
Zorya Luhansk - Gent (21:00)
Viktoria Plzeň - Ballkani (21:00)
Dinamo Zagreb - Astana (21:00)
Club Brugge - Beşiktaş (21:00)
Lugano - Bodø/Glimt (21:00)
Giornata 2
5 ottobre
Astana - Viktoria Plzeň (16:30)
Olimpija Ljubljana - Slovan Bratislava (18:45)
KÍ Klaksvík - LOSC Lille (18:45)
Breidablik - Zorya Luhansk (18:45)
Gent - Maccabi Tel-Aviv (18:45)
Ballkani - Dinamo Zagreb (18:45)
Bodø/Glimt - Club Brugge (18:45)
Beşiktaş - Lugano (18:45)
AZ Alkmaar - Legia Warszawa (21:00)
Aston Villa - Zrinjski (21:00)
Fiorentina - Ferencváros (21:00)
Čukarički - Genk (21:00)
PAOK - Frankfurt (21:00)
Aberdeen - HJK Helsinki (21:00)
Nordsjælland - Ludogorets (21:00)
Spartak Trnava - Fenerbahçe (21:00)
Giornata 3
26 ottobre
LOSC Lille - Slovan Bratislava (18:45)
KÍ Klaksvík - Olimpija Ljubljana (18:45)
Gent - Breidablik (18:45)
Maccabi Tel-Aviv - Zorya Luhansk (18:45)
Ballkani - Astana (18:45)
Lugano - Club Brugge (18:45)
Dinamo Zagreb - Viktoria Plzeň (21:00)
Bodø/Glimt - Beşiktaş (21:00)
AZ Alkmaar - Aston Villa (18:45)
Fenerbahçe - Ludogorets (18:45)
Zrinjski - Legia Warszawa (21:00)
Genk - Ferencváros (21:00)
Fiorentina - Čukarički (21:00)
Frankfurt - HJK Helsinki (21:00)
Aberdeen - PAOK (21:00)
Spartak Trnava - FC Nordsjælland (21:00)
Giornata 4
9 novembre
Legia Warszawa - Zrinjski (18:45)
Ferencváros - Genk (18:45)
Čukarički - Fiorentina (18:45)
PAOK - Aberdeen (18:45)
HJK Helsinki - Frankfurt (18:45)
Nordsjælland - Spartak Trnava (18:45)
Aston Villa - AZ Alkmaar (21:00)
Ludogorets - Fenerbahçe (21:00)Astana - Ballkani (16:30)
Viktoria Plzeň - Dinamo Zagreb (18:45)
Beşiktaş - Bodø/Glimt (18:45)
Slovan Bratislava - LOSC Lille (21:00)
Olimpija Ljubljana - KÍ Klaksvík (21:00)
Breidablik - Gent (21:00)
Zorya Luhansk - Maccabi Tel-Aviv (21:00)
Club Brugge - FC Lugano (21:00)
Giornata 5
30 novembre
Astana - Dinamo Zagreb (16:30)
Olimpija Ljubljana - LOSC Lille (18:45)
KÍ Klaksvík - Slovan Bratislava (18:45)
Gent - Zorya Luhansk (18:45)
Ballkani - Viktoria Plzeň (18:45)
Bodø/Glimt - Lugano (18:45)
Beşiktaş - Club Brugge (18:45)
Breidablik - Maccabi Tel-Aviv (21:00)
AZ Alkmaar - Zrinjski (18:45)
HJK Helsinki - Aberdeen (18:45)
Aston Villa - Legia Warszawa (21:00)
Fiorentina - Genk (21:00)
Čukarički - Ferencváros (21:00)
Frankfurt - PAOK (21:00)
Nordsjælland - Fenerbahçe (21:00)
Spartak Trnava - Ludogorets (21:00)
Giornata 6
14 dicembre
Legia Warszawa - AZ Alkmaar (18:45)
Zrinjski - Aston Villa (18:45)
Genk - Čukarički (18:45)
Ferencváros - Fiorentina (18:45)
PAOK - HJK Helsinki (18:45)
Aberdeen - Eintracht Frankfurt (18:45)
Ludogorets - Nordsjælland (18:45)
Fenerbahçe - Spartak Trnava (18:45)
Slovan Bratislava - Olimpija Ljubljana (21:00)
LOSC Lille - KÍ Klaksvík (21:00)
Maccabi Tel-Aviv - Gent (21:00)
Zorya Luhansk - Breidablik (21:00)
Viktoria Plzeň - Astana (21:00)
Dinamo Zagreb - Ballkani (21:00)
Club Brugge - Bodø/Glimt (21:00)
Lugano - Beşiktaş (21:00)
Quando si giocando le sfide della fase a eliminazione diretta della Conference League 2023/24?
Spareggi fase a eliminazione diretta: 15 e 22 febbraio
Ottavi di finale: 7 e14 marzo
Quarti di finale: 11 e18 aprile
Semifinali: 2 e 9 maggio
Finale: 29 maggio