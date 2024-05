Finale UEFA Europa Conference League: conosciamo le finaliste

Il cammino verso la gloria in UEFA Europa Conference League 2023/24 è giunto all'atto conclusivo con Fiorentina e Olympiacos che si affronteranno nella finale di Atene.

UEFA.com traccia il profilo delle finaliste.

Calendario e risultati

Ranking UEFA: 49°

Come si è qualificato: 8° in Serie A

Fase a gironi: primo Gruppo F

Ottavi di finale: 5-4tot. contro Maccabi Haifa

Quarti di finale: 2-0tot. contro Viktoria Plzeň

Semifinale: 4-3tot. contro Club Brugge

Passata stagione: vicecampione (S1-2 contro West Ham)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: vincitrice Coppa delle Coppe (1960/61)

Tutti i gol della Fiorentina nel cammino verso la finale di Conference League

Giocatore chiave: Nicolás González

Osservato speciale: Michael Kayode

La stagione in breve: ancora imbattuta, punta a fare meglio del 2023/24.

Ranking UEFA: 47°

Come si è qualificato: 3° in Super League greca

Fase a gironi: trasferito dall'Europa League

Spareggio fase a eliminazione diretta: 2-0tot. contro Ferencváros

Ottavi di finale: 7-5tot. contro Maccabi Tel-Aviv

Quarti di finale: 3-3tot. 3.2 rig. contro Fenerbahçe

Semifinale: 6-2tot. contro Aston Villa

Passata stagione: fase a gironi UEL (quarto posto)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: quarti di finale UCL (1998/99), quarti di finale Coppa delle Coppe (1992/93)

Highlights: Fenerbahçe - Olympiacos 1-0 (2-3 pens)

Giocatore chiave: Ayoub El Kaabi

Osservato speciale: Kostas Tzolakis

La stagione in breve: la prima finale europea della storia del club, trascinati dai gol di El Kaabi.

Precisazioni e legenda

• UEFA Europa Conference League se non specificato

• Risultato complessivo se applicabile

UCL = UEFA Champions League

UEL = UEFA Europa League

UECL = UEFA Europa Conference League





