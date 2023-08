Fiorentina-Rapid 2-0: super Nico González, Viola ai gironi

La Fiorentina si ritrova al Franchi, batte il Rapid Vienna e vola alla fase a gironi di UEFA Europa Conference League. Sconfitta 1-0 una settimana fa in Austria, la squadra di Vincenzo Italiano - finalista nella scorsa edizione del torneo - ribalta il ko nel ritorno degli spareggi grazie a un super Nicolás González, che firma nella ripresa un'importantissima doppietta trasformando al 90' il rigore decisivo: per l'argentino, il bottino è già di quattro gol in quattro gare stagionali.

Fiorentina-Rapid Vienna 2-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

Il primo brivido lo crea il Rapid, una sola sconfitta prima di questa sera nelle nove gare ufficiali disputate, ma l'attaccante francese Fally Mayulu è sfortunato e il suo destro in area di rigore colpisce in pieno la traversa. Nei viola è il capitano, Cristiano Biraghi, che prova a suonare la carica ma il suo spettacolare sinistro dal limite dell'area non trova lo specchio della porta.

Leopold Querfeld, giovane difensore austriaco, salva un gol togliendo il pallone dalla disponibilità di M'Bala Nzola, poi la squadra di Italiano aumenta pressione e giri del motore. Nzola prima esalta la prontezza del portiere avversario Niklas Hedl, poi un bolide di Christian Kouamé - preferito al croato Josip Brekalo - dal limite sfiora il palo più lontano.

Prima dell'intervallo Nico González salta più in alto di tutti sugli sviluppi di un angolo battuto da Biraghi, ma il colpo di testa del talentuoso argentino è impreciso. Si va all'intervallo con il risultato fermo sullo 0-0. Mayulu si conferma il più pericoloso della formazione di Zoran Barisic: l'attaccante francese prima conclude sull'esterno della rete, poi Pietro Terracciano riesce a fermare in due tempi il suo tentativo.

Giacomo Bonaventura della Fiorentina prova a incunearsi tra le maglie dei giocatori del Rapid Vienna nel ritorno degli spareggi al Franchi Getty Images

Kouamé - ottima la sua prova - semina il panico sulla sinistra e crossa all'indietro per l'accorrente Nico González, ma Heidl riesce a fermare la conclusione dell'argentino. Sono le prove generali del gol del vantaggio, che arriva due minuti dopo. Sul cross basso dalla sinistra di Biraghi, la deviazione di Jonas Auer è scellerata: il portiere del Rapid riesce in qualche modo a salvarsi, ma sul rabbioso tap-in del numero 10 Viola non può far nulla.

Annullato lo svantaggio dell'andata, la Fiorentina si galvanizza. Rolando Mandragora, a un quarto d'ora dalla fine, colpisce una clamorosa traversa, poi dopo tanti cambi nel finale arriva l'episodio che decide partita e qualificazione. Nikolas Sattlberger tocca il pallone con la mano in area e l'arbitro non ha dubbi nell'assegnare il rigore, che Nico González trasforma con freddezza per la sua doppietta personale.

