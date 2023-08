Rapid-Fiorentina 1-0: decide Grüll

Si fa in salita il percorso della Fiorentina verso la fase a gironi di UEFA Europa Conference League. Al Weststadion, nell'andata degli spareggi, i Viola di Vincenzo Italiano si arrendono al Rapid Vienna, che ha la meglio 1-0 grazie al rigore trasformato nel primo tempo da Marco Grüll. Tra una settimana la sfida di ritorno al Franchi.



Italiano conferma in blocco la formazione reduce dal convincente successo all'esordio in campionato a Marassi contro il Genoa, con l'eccezione di Dodô, che prende il posto di Michael Kayode come esterno destro difensivo. Proprio il brasiliano, in apertura, viene sovrastato di testa da Grüll, ma il tentativo del 25enne attaccante non inquadra lo specchio della porta. La Viola risponde con un altro colpo di testa, di Nicolás González: sulla conclusione della punta argentina fa buona guardia Niklas Hedl, il portiere di casa.

A una decina di minuti dall'intervallo l'episodio che decide la partita: Rolando Mandragora trattiene in area Maximilian Hofmann e l'arbitro non ha dubbi nell'assegnare il rigore, che Grüll trasforma anche se Pietro Terracciano intuisce il suo tiro. La formazione di Italiano va all'intervallo sotto di un gol. Nella ripresa la Fiorentina prova alzare i ritmi e il baricentro, ma di occasioni nitide da gol non riesce a costruirne molte.

Ci prova il capitano, Cristiano Biraghi, su punizione, ma il suo tiro si infrange sul "muro" del Rapid. Italiano prova a dar peso all'attacco inserendo Riccardo Sottil al posto del croato Josip Brekalo, l'occasione migliore ce l'ha ancora capitan Biraghi ma Hedl si tuffa bene e intercetta il suo destro.

M'Bala Nzola ha sul destro la palla del possibile pareggio, ma la calcia a lato a tu per tu con il portiere avversario: l'attaccante angolano ex Spezia era stato comunque pescato in posizione di fuorigioco. Italiano prova a gettare nella mischia anche Lucas Beltrán, attaccante argentino acquistato dal River Plate, e Alfred Duncan, ma la Fiorentina non riesce a trovare il guizzo del pareggio.

Hedl, infatti, riesce infatti a mantenere inviolata con una preziosa doppia parata su Beltrán e Gino Infantino. Vince il Rapid Vienna di misura, tra una settimana al Franchi servirà una 'remontada' per raggiungere ancora una volta la fase a gironi della UEFA Europa Conference League.