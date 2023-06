Come funzionano le qualificazioni di UEFA Europa Conference League: date e regole

Un totale di 22 squadre andrà alla fase a gironi della UEFA Europa Conference League 2023/24 attraverso le qualificazioni, mentre altre dieci si qualificheranno dagli spareggi di UEFA Europa League.

UEFA.com vi spiega date e regole delle qualificazioni.

Fasce, raggruppamenti e procedure saranno consultabili dalle 09:00 CET del giorno di ogni sorteggio.

Primo turno di qualificazione

Squadre partecipanti (62)

62 entranti dirette

Date

Sorteggio: 20 giugno 2023

Andata: 13 luglio 2023

Ritorno: 20 luglio 2023

Come funziona?

Le squadre si affrontano con gare d'andata e ritorno. Le 31 vincitrici vanno al secondo turno di qualificazione (percorso Principale).

Tutte le squadre che perdono, sono eliminate dalle competizioni UEFA per questa stagione.

Secondo turno di qualificazione

Squadre partecipanti (106)

3 squadre eliminate dal turno preliminare di UEFA Champions League

13 squadre eliminate dal primo turno di qualificazione di UEFA Champions League

59 entrano in questa fase

31 vincitrici del primo turno di qualificazione



Date

Sorteggio: 21 giugno 2023

Andata: 27 luglio 2023

Ritorno: 3 agosto 2023

Come funziona?

Il terzo turno di qualificazione si divide in due percorsi:

• percorso Campioni: 13 squadre eliminate dal primo turno di qualificazione di UEFA Champions League e tre eliminate dal turno preliminare di UEFA Champions League

• Percorso principale: 59 che entrano in questa fase e 31 vincitrici del primo turno di qualificazione.

Le 16 squadre del percorso Campioni si affrontano tra loro con gare d'andata e ritorno. Le otto vincitrici vanno al terzo turno di qualificazione (percorso Campioni).

Le 90 squadre del percorso Principale si affrontano tra loro con gare d'andata e ritorno. Le 45 vincitrici avanzano al terzo turno di qualificazione (percorso Principale).

Tutte le squadre sconfitte escono definitivamente dalle competizioni UEFA per la stagione.

Terzo turno di qualificazione

Squadre partecipanti (64)

8 vincitrici secondo turno di qualificazione percorso Campioni

2 eliminate dal primo turno di qualificazione di UEFA Champions League

9 entrano in questa fase

45 vincitrici secondo turno di qualificazione percorso Principale

Date

Sorteggio: 24 luglio 2023

Andata: 10 agosto 2023

Ritorno: 17 agosto 2023

Come funziona?

Il terzo turno di qualificazione si divide in due percorsi:

• percorso Campioni al quale partecipano otto vincitrici del secondo turno di qualificazione del percorso Campioni più due eliminate dal primo turno di qualificazione di UEFA Champions League.

• Al percorso Principale partecipano 9 che partono da questa fase e le 45 che hanno vinto nel secondo turno di qualificazione.

Le dieci squadre del percorso Campioni si affrontano tra loro con gare d'andata e ritorno. Le cinque vincitrici avanzano agli spareggi (percorso Campioni).

Le 54 squadre del percorso Principale si affrontano tra loro con gare d'andata e ritorno. Le 27 vincitrici vanno agli spareggi (percorso Principale).

Tutte le squadre sconfitte escono definitivamente dalle competizioni UEFA per la stagione.

Spareggi

Squadre partecipanti (44) 5 che partono da questa fase

5 vincitrici terzo turno di qualificazione percorso Campioni

27 vincitrici terzo turno di qualificazione percorso Principale

5 eliminate dal terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League (percorso Campioni)

2 eliminate dal terzo turno di qualificazione di Europa League (percorso Principale)

Date

Sorteggio: 7 agosto 2023

Andata: 24 agosto 2023

Ritorno: 31 agosto 2023

Come funziona?

Gli spareggi di qualificazione si dividono in due percorsi:

• Percorso Campioni al quale partecipano cinque vincitrici del terzo turno di qualificazione del percorso Campioni, e cinque eliminate dal terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League (percorso Campioni).

• Al percorso Principale partecipano 5 qualificate di diritto, 27 vincitrici del terzo turno di qualificazione del percorso Principale e due eliminate dal terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League (percorso Principale).

Le dieci del percorso Campioni si affrontano tra loro con gare d'andata e ritorno. Le cinque vincitrici vanno alla fase a gironi.

Le 34 del percorso Principale si affrontano tra loro con gare d'andata e ritono. Le 17 vincitrici vanno alla fase a gironi.

Tutte le squadre che perdono escono dalle competizioni UEFA per questa stagione.