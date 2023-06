Andy Diouf eletto Miglior Giovane della Stagione di UEFA Europa Conference League

Gli osservatori tecnici UEFA hanno nominato Andy Diouf del Basilea come Miglior Giovane della Stagione 2022/23 di UEFA Europa Conference League.

Il centrocampista francese, 20 anni, ha raggiunto le semifinali con la formazione svizzera dando un enorme contributo a tutto campo. Possente in fase difensiva, è stato anche pericoloso in attacco con tre gol, di cui due figurano nella top ten della competizione 2022/23: si tratta dell'unico giocatore con due marcature in classifica.

In questa stagione, Diouf ha anche esordito con la Francia Under 21 dopo essere arrivato al Basilea la scorsa estate dal Rennes inizialmente in prestito.