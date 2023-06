Declan Rice è il Giocatore della Stagione di UEFA Europa Conference League

Gli osservatori tecnici UEFA hanno assegnato il premio di Giocatore della Stagione di UEFA Europa Conference League 2022/23 a Declan Rice.

Grazie alla vittoria nella finale di mercoledì a Praga contro la Fiorentina, il centrocampista inglese è il primo capitano del West Ham ad alzare una coppa europea dai tempi di Bobby Moore nel 1965.

"Ho dato il cuore per questo club negli ultimi sei anni", ha detto il giocatore, 24 anni. "Darei qualsiasi cosa per aiutarlo a vincere. Non è stato facile, abbiamo anche rischiato la retrocessione. Ora abbiamo vinto questo trofeo, ma non voglio dire troppo per non emozionarmi".