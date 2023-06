I numeri della UEFA Europa Conference League 2022/23

È stata un'altra stagione indimenticabile in UEFA Europa Conference League, giunta alla seconda edizione.

UEFA.com raccoglie le statistiche più interessanti della stagione 2022/23.

2 La Turchia è stata l'unica nazione a vincere il girone con due squadre, İstanbul Başakşehir e Sivasspor.

3 Gift Orban del Gent ha impiegato solo 3 minuti e 25 secondi per segnare una tripletta contro l'İstanbul Başakşehir al ritorno degli ottavi: è stata la tripletta più veloce di sempre nella storia delle competizioni UEFA per club.

La tripletta da record di Orban

4 Quattro partite sono state decise dai calci di rigore: Gent- Qarabağ e Anderlecht-Ludogorets negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, Basilea-Slovan Bratislava agli ottavi e Anderlecht-AZ Alkmaar ai quarti.

4 La Fiorentina è diventata la prima squadra a raggiungere la finale di tutte e quattro le principali competizioni UEFA per club maschili: Coppa dei Campioni/Champions League, Coppa UEFA/Europa League, Europa Conference League e Coppa delle Coppe.

5 Nella fase a gironi, il Silkeborg battuto il FCSB per 5-0 due volte in otto giorni, ma non è riuscito a raggiungere la fase a eliminazione diretta.

6 Il West Ham ha centrato il margine di vittoria più ampio di sempre nella fase a eliminazione diretta di Europa Conference battendo l'AEK Larnaca con un 6-0 complessivo agli ottavi.

8 Gli Hammers sono diventati la prima squadra a trionfare in tutte e sei le partite della fase a gironi. Inoltre, hanno registrato la serie di vittorie consecutive più lunga per una squadra inglese nelle competizioni UEFA per club (dalla fase a gironi alla finale) con otto successi di fila.

9 Ballkani, Djurgården, Dnipro-1, Pyunik, RFS, Silkeborg, Slovácko, Vaduz e Žalgiris hanno esordito nella fase a gironi. Kosovo, Liechtenstein e Lituania sono stati rappresentati per la prima volta nella fase a gironi di una competizione UEFA.

12 Arthur Cabral della Fiorentina è il capocannoniere di tutti i tempi della Europa Conference League (dalla fase a gironi alla finale) con 12 gol. Con sette reti, ha concluso la stagione 2022/23 in vetta alla classifica marcatori a pari merito.

Tutti i gol di Arthur Cabral nell'edizione 2022/23

15 David Moyes è diventato il primo allenatore scozzese a vincere una competizione UEFA per club da 15 anni a questa parte. L'ultimo era stato Sir Alex Ferguson, vincitore della sua seconda Champions League con il Manchester United nel 2008. Il West Ham ha anche segnato in tutte le 15 partite di questa stagione, qualificazioni comprese.

18 L'AZ Alkmaar ha raggiunto la sua prima semifinale continentale dopo la sconfitta contro lo Sporting CP in Coppa UEFA 2004/05; ha perso anche stavolta, arrendendosi al West Ham.

32 Vincendo quella semifinale, il West Ham è diventato il 32esimo club ad aver partecipato a tre o più finali UEFA.

33 A 33 anni e 289 giorni, Giacomo Bonaventura è diventato il marcatore italiano più anziano in una finale europea dai tempi di Paolo Maldini, che aveva 36 anni quando ha segnato con il Milan contro il Liverpool nella finale di UEFA Champions League del 2005.

37 La Fiorentina ha segnato 37 gol nella competizione (qualificazioni escluse), nove in più rispetto a Roma e Feyenoord nella stagione inaugurale 2021/22.

40 Pepe Reina è diventato il giocatore più anziano nella storia dell'Europa Conference League a 40 anni e 197 giorni nella gara tra Villarreal e Anderlecht agli ottavi.

44 In questa edizione, nessun portiere ha effettuato più parate delle 44 di Ali Şaşal Vural del Sivasspor.

46 Saïd Benrahma è diventato il primo giocatore algerino a segnare in una finale europea per club dopo 46 anni. L'ultimo era stato Rabah Madjer, in gol con il Porto contro il Bayern nella finale di Coppa dei Campioni del 1987.

58 Il West Ham ha vinto il suo primo trofeo continentale dalla Coppa delle Coppe 1964/65, ponendo fine a un'attesa di 58 anni.

83 Jan Vertonghen dell'Anderlecht ha recuperato 83 palloni, sei in più di qualsiasi altro giocatore.

379 In questa edizione sono stati segnati 379 gol, per una media di 2,69 partita.

Statistiche dalla fase a gironi alla finale se non indicato diversamente.