Jarrod Bowen è il Player of the Match ufficiale della finale di UEFA Europa Conference League

Jarrod Bowen del West Ham è stato votato Laufenn Player of the Match dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina nella finale di UEFA Europa Conference League a Praga.

Il 26enne attaccante è stato una minaccia costante per i viola e ha avuto l'ultima parola al 90', quando ha agganciato il passaggio filtrante di Lucas Paquetá e ha firmato il gol decisivo.

Player of the Match: gli highlights di Jarrod Bowen

Gli osservatori tecnici UEFA hanno dichiarato: "Anche quando la squadra non era al top, ha dato spesso inizio ai contropiedi del West Ham e poi ha segnato il gol della vittoria".

Player of the Match delle finali precedenti

2022 Chris Smalling (Roma)