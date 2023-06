Fiorentina-West Ham 1-2: Bowen firma il trionfo Hammers

Il West Ham piega allo scadere la Fiorentina a Praga e conquista la seconda edizione della UEFA Europa Conference League, festeggiando inoltre la qualificazione alla prossima UEFA Europa League. All'Eden Arena gli Hammers di David Moyes hanno la meglio 2-1 sui Viola di Vincenzo Italiano e festeggiano il loro secondo successo europeo, interrompendo un digiuno di titoli che durava dalla FA Cup del 1980: decide la finale il gol al 90' di Jarrod Bowen, dopo che Giacomo Bonaventura aveva risposto quasi subito al vantaggio su rigore di Saïd Benrahma.

I momenti chiave 45'+5': Kouamé colpisce il palo di testa, poi il gol di Jović è annullato per fuorigioco

62': L'algerino Benrahma trasforma un calcio di rigore e porta in vantaggio la squadra inglese

67': Dopo cinque minuti Bonaventura trova il pareggio di destro sulla sponda di testa di Nico González

72': Mandragora sfiora il vantaggio dopo aver raccolto l'assist di Cabral

90': Bowen, sulla verticalizzazione di Paquetá, trova il gol-partita per i londinesi

La partita in breve: ai Viola non basta "Jack"

Said Benrahma trasforma il calcio di rigore che porta in vantaggio il West Ham AFP via Getty Images

Il primo tempo è molto equilibrato e tattico, le due squadre in campo sono un po' contratte per il titolo europeo in palio. Gli Hammers di Moyes si fanno notare con il capitano Declan Rice, il centrocampista della nazionale inglese può calciare libero dal limite ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta difesa da Pietro Terracciano.

I Viola, nel recupero, costruiscono però la migliore occasione di tutto il primo tempo. Sul cross pennellato di Nicolás González, Christian Kouamé svetta alla grande ma il suo colpo di testa si infrange sul palo; il più veloce sulla seconda palla è Luka Jović, il serbo fa centro sul tap-in ma il gol è annullato per fuorigioco.

La finale si "stappa" nel secondo tempo, che si apre con il brasiliano Arthur Cabral al posto proprio di Jović. L'arbitro, dopo una VAR review, assegna agli Hammers un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Cristiano Biraghi in marcatura su Bowen: dal dischetto va Benrahma, l'algerino spiazza Terracciano e fa esplodere di gioia i suoi tifosi, festeggiando il terzo gol nella competizione.



La gioia di Giacomo "Jack" Bonaventura dopo il momentaneo pareggio dei Viola UEFA via Getty Images

Il vantaggio della squadra di Moyes dura comunque appena cinque minuti, la reazione dei ragazzi di Italiano è immediata. Sponda aerea di Nico González, Bonaventura controlla in area di sinistro e con un destro in diagonale sorprende il portiere francese Alphonse Areola.

Il pareggio galvanizza la Fiorentina, che sfiora subito il vantaggio con Rolando Mandragora, che manca di pochissimo il bersaglio dopo aver raccolto l'assist di Cabral. Il West Ham risponde con il colpo di testa di Tomáš Souček, su cui Terracciano si rifugia in corner, ma proprio al 90' trova il gol-partita.

Palla in verticale illuminante di Lucas Paquetá, brasiliano con un passato nel Milan e nel Lione, per Bowen, il 26enne ex Hull si invola verso la porta Viola e batte il numero 1 avversario con un preciso tocco di sinistro. E' il gol che regala il trofeo al West Ham - mai battuto nella competizione (14 vittorie e 1 pareggio) - e la qualificazione alla prossima UEFA Europa League, per la Fiorentina è la seconda sconfitta di fila in finale dopo quella patita in Coppa Italia. Una delusione fortissima.

Fiorentina-West Ham 1-2: la partita minuto per minuto e le reazioni

Laufenn Player of the Match: Jarrod Bowen (West Ham United)

"Anche quando il West Ham non era in vantaggio, è stato lo sbocco dei contropiedi dei londinesi. Ha poi segnato il gol della vittoria".

Commissione Osservatore tecnici UEFA

Jarrod Bowen, il vincitore del premio Laufenn Player of the Match UEFA via Getty Images

Paolo Menicucci, reporter Fiorentina

Il calcio può essere crudele. La Fiorentina ha dominato il possesso palla per tutta la partita, è stata più pericolosa e ha creato più occasioni per segnare, ma è bastato un contropiede improvviso per distruggere un sogno. La Fiorentina ha raggiunto due finali in questa stagione (questa e quella di Coppa Italia) e le ha perse entrambe, ma Vincenzo Italiano e i suoi giocatori devono essere orgogliosi del modo in cui hanno giocato, anche se non sono riusciti a vincere alcun trofeo.

Lynsey Hooper, reporter West Ham

Gli Hammers hanno mantenuto il vantaggio iniziale solo per pochi minuti. Nonostante il rigore realizzato da Benrahma, l'inerzia è cambiata quando la Fiorentina ha pareggiato. Sull'1-1 la partita era in bilico, ma Bowen è stato il più veloce a ricevere un pallone e ha mantenuto la calma per battere il portiere evitando i tempi supplementari. L'immagine di David Moyes che corre lungo la linea laterale rimarrà a lungo nella memoria, così come la vittoria del titolo europeo.

Reazioni

Il match-winner Jarrod Bowen con il trofeo della UEFA Europa Conference League Getty Images

Jarrod Bowen, attaccante West Ham, a BT Sport: "Sognavo di segnare, ma segnare il gol della vittoria all'ultimo minuto... Pensavo che avrei pianto. Sono felice, non riesco a esprimerlo a parole. La nostra stagione non è stata delle migliori, compresa la mia. Sono al settimo cielo. Se fai quella corsa dieci volte, potresti riuscirci una volta sola. Avevo molto tempo a disposizione, ma ero fiducioso e quando ho visto che il pallone entrava non sapevo cosa fare. È stata la partita più importante della mia carriera".

Declan Rice, capitano West Ham: "Quando Jarrod correva verso la porta mi sono detto: "È il tuo momento". E poi hai visto la palla finire nel fondo della rete. Sono ancora sotto shock. Onestamente, è incredibile".

Nikola Milenković, difensore Fiorentina: "Fa male perdere così. Abbiamo giocato bene, ma non possiamo subire un gol così facile nei minuti finali. La squadra ha dato il massimo, ma in alcune situazioni dobbiamo essere più concentrati, continuare a controllare il gioco e a pressare. Nelle finali, i piccoli dettagli fanno la differenza".

Joe Cole, BT Sport "Abbiamo assistito a tutte le manifestazioni di commozione: non ho mai visto così tanti uomini adulti piangere. È incredibile. È una delle scene più iconiche della storia di questo club".

La disperazione di Sofyan Amrabat dopo il gol di Jarrod Bowen UEFA via Getty Images

Statistiche chiave

Il West Ham conquista il secondo trofeo europeo dopo la vittoria della Coppa delle Coppe UEFA nella stagione 1964/65.

Gli Hammers hanno vinto la competizione da imbattuti; il bilancio finale: 14 vittorie e 1 pareggio.

David Moyes è il primo allenatore scozzese a conquistare una competizione UEFA per club dopo la seconda vittoria in UEFA Champions League di Sir Alex Ferguson con il Manchester United, nel 2008.

La Fiorentina è la squadra che ha segnato il maggior numero di reti (37) in questa edizione della UEFA Europa Conference League; il West Ham è secondo in questa classifica, con 29.

Arthur Cabral della Fiorentina è il capocannoniere (ex aequo) di questa Europa Conference League con 7 reti; Kouamé e Biraghi chiudono con il record di assist, 5 a testa.

Formazioni

Fiorentina: Terracciano; Biraghi, Ranieri (Igor 84'), Milenković, Dodô; Mandragora (Barák 90'+3'), Amrabat, Bonaventura; Kouamé (Saponara 62'), Jović (Cabral 46'), Nico González. All. Italiano

West Ham: Areola; Emerson, Aguerd, Zouma (Kehrer 61'), Coufal; Paquetá, Rice, Souček; Benrahma (Fornals 76'), Antonio (Ogbonna 90'+4'), Bowen. All. Moyes