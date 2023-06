Finale UEFA Europa Conference League: come può essere vinta e persa la sfida tra Fiorentina e West Ham

A poche ore dalla finale di UEFA Europa Conference League tra Fiorentina e West Ham, i reporter di UEFA.com, Paolo Menicucci e Lynsey Hooper, hanno analizzato i principali fattori che potrebbero decidere la sfida in favore di una o dell'altra squadra.

Il gioco consolidato dei viola (e gli abituali cali di concentrazione)

Il cammino della Fiorentina verso Praga

Alla Fiorentina piace avere il possesso e impostare con pazienza dalle retrovie, attaccando dalle corsie esterne. È improbabile che l'allenatore Vincenzo Italiano cambi questo stile a Praga. È un approccio rischioso contro una squadra che fa del contropiede la sua arma letale, ma la Fiorentina potrebbe pensare di dover rischiare se vuole vincere questo trofeo.

E, cosa forse ancora più importante, i viola devono evitare gli ormai classici cali di concentrazione. In questa stagione hanno dominato molte partite per 60 o 70 minuti, salvo poi avere dei drastici cali nelle fasi finali. Nella gara di ritorno dei quarti di finale persa 3-2 contro il Lech Poznań a Firenze, ad esempio, hanno subito gol al 65° e al 69°. Nel ritorno della semifinale contro il Basilea, hanno subito due gol negli ultimi 20 minuti dopo essere stati in controllo della gara. Il West Ham potrebbe puntare molto su questo limite della Fiorentina. Mantenere alta la concentrazione per 90 minuti o più, di conseguenza, sarà un aspetto fondamentale per l'assalto alla coppa.

Il piede del capitano è l'arma segreta della Fiorentina

Tutti i gol di Arthur Cabral della Fiorentina in questa edizione

La Fiorentina ha una vasta gamma d'opzioni per fare gol, soprattutto con le due punte Arthur Cabral (7) e Luka Jović (6), che sono rispettivamente primo e secondo nella classifica marcatori del torneo insieme ad altri giocatori, ma i viola possono contare anche sui gol dei centrocampisti e degli esterni. In una gara equilibrata (come spesso sono le finali) le situazioni su palla inattiva potrebbero essere decisive, e il piede sinistro di Cristiano Biraghi potrebbe rappresentare una sorta di arma segreta.

Biraghi ha fatto cinque assist in Europa in questa stagione, ma può anche andare in rete direttamente su calcio piazzato. Il capitano viola ha segnato un calcio di punizione da 57,91 m contro la Salernitana in questa stagione, e la scorsa è diventato solo il secondo giocatore a segnare due punizioni in una partita di Serie A (contro il Genoa). In Europa, ha trovato l'incrocio dei pali con un meraviglioso tiro a giro contro l'Hearts nella quarta giornata della fase a gironi. Il portiere degli Hammers, Łukasz Fabiański, deve stare molto attento all'arma segreta dei viola.

Paolo Menicucci, reporter Fiorentina

Dove guardarla, probabili formazioni



Ripartenze letali e difesa solida del West Ham

West Ham: i compagni in una sola parola

Il West Ham è stato letale in contropiede in questa stagione europea, dove ha segnato tre gol su ripartenze grazie soprattutto alla rapidità e tecnica di giocatori spiccatamente offensivi come Jarrod Bowen, Lucas Paquetá e Michail Antonio.

Se le transizioni offensive sono la via più efficace del West Ham per fare gol, il club inglese dovrà prestare particolare attenzione alla fase difensiva contro questa Fiorentina. La squadra italiana, infatti, ha segnato 36 gol in 14 partite in questa Europa Conference League, almeno cinque in più di qualsiasi altra squadra nelle competizioni per club di questa stagione, compreso il Manchester City in UEFA Champions League (31 gol in 12 partite).

Il fattore Rice e il legame con Praga

Il cammino del West Ham in questa Conference League

Il capitano del West Ham, Declan Rice, ha dimostrato grande continuità e si è piazzato in cima alla classifica della Premier League di questa stagione per palloni rubati, avendo riconquistato il possesso 334 volte (33 in più di Rodri del Man City, secondo). Oltre a questo aspetto, l'inglese ha anche segnato quattro gol - il massimo nella sua carriera in campionato.

Gli Hammers possono inoltre contare su una maggiore conoscenza della Eden Arena rispetto ai loro avversari. Il centrocampista offensivo della Fiorentina, Antonín Barák, ha trascorso un paio di stagioni allo Slavia, ma Tomáš Souček e Vladimír Coufal degli Hammers potrebbero sentirsi ancora più a proprio agio a Praga: Coufal è stato un giocatore dello Slavia per sei anni, mentre Souček è un prodotto delle giovanili del club che ha lasciato nel 2020 per trasferirsi a Londra. "Sarà la partita più importante della mia carriera", ha dichiarato Souček in vista del calcio d'inizio. "Inoltre sarà all'Eden di Praga".

Lynsey Hooper, reporter West Ham