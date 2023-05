Fiorentina - West Ham: storia della partita

La seconda edizione di UEFA Europa Conference League vedrà affrontarsi in finale Fiorentina e West Ham all'Eden Arena di Praga. I viola puntano a succedere alla Roma, vincitrice della prima edizione, e mantenere il trofeo in Italia, mentre gli Hammers vanno a caccia del loro primo trofeo europeo dopo 43 anni di digiuno.

Entrambi i club hanno in bacheca dei trofei europei avendo vinto la Coppa delle Coppe negli anni '60: la Fiorentina nell'edizione inaugurale del 1960/61 diventando la prima squadra italiana a sollevare un importante trofeo UEFA, mentre il West Ham nella sua stagione d'esordio in Europa nel 1964/65. La squadra londinese è stata anche una delle tre vincitrici della Coppa Intertoto UEFA nel 1999.

Entrambe le squadre hanno iniziato la loro prima stagione di UEFA Europa Conference League negli spareggi di qualificazione, anche se il West Ham ha giocato due partite in meno per raggiungere la finale, avendo vinto il proprio girone ed evitato gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, mentre la Fiorentina è arrivata seconda nel girone. Il bilancio degli italiani nelle 16 partite disputate è di 11 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, tra cui una serie di nove vittorie consecutive dalla terza giornata fino all'andata dei quarti di finale. Gli inglesi invece arrivano a Praga da imbattuti, avendo vinto 13 partite su 14 e pareggiato l'altra.

In entrambe le squadre ci sono giocatori cechi, e tutti e tre saranno di casa nello stadio di Praga avendo giocato con Slavia Praha: Antonín Barák della Fiorentina (2016/17), Tomáš Souček (2015-20) e Vladimír Coufal (2018 ) -20) del West Ham.

La Fiorentina ha perso il primo posto del Gruppo A durante l'autunno in favore dell'İstanbul Başakşehir per la differenza reti negli scontri diretti, anche se entrambe hanno segnato 14 reti. I viola hanno poi segnato altri sette gol negli spareggi a eliminazione diretta superando il Braga (4-0 t, 3-2 c), altri cinque contro il Sivasspor negli ottavi (1-0 c, 4-1 t), altri sei nei quarti contro il Lech Poznań (4-1 t, 2-3 c) e altri quattro in rimonta contro il Basilea all'ultimo minuto dei supplementari della semifinale, con Barák che ha segnato il gol decisivo in Svizzera dopo la doppietta di Nicolás González (1-2 c, 3-1 dts).

Il West Ham è diventato la prima squadra a chiudere un girone di UEFA Europa Conference League a punteggio pieno avendo vinto tutte e sei le partite del Gruppo B (contro FCSB, Silkeborg e Anderlecht), il tutto dopo aver superato le due partite di qualificazione contro il Viborg. La formazione londinese ha quindi allungato la striscia di vittorie superando l'AEK Larnaca agli ottavi (2-0 t, 4-0 c). Ai quarti ha pareggiato l'andata in trasferta per 1-1 contro il Gent, salvo poi vincere in rimonta per 4-1 qualificandosi in semifinale per la seconda stagione consecutiva. A differenza della UEFA Europa League della scorsa stagione, tuttavia, ha superato l'AZ Alkmaar battendolo due volte (2-1 c, 1-0 t), con Pablo Fornals autore del gol qualificazione nei minuti di recupero del ritorno nei Paesi Bassi.

Precedenti

Questo è il primo incontro tra i due club in competizioni UEFA.

La Fiorentina ha un bilancio in positivo contro squadre inglesi (6 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte) e ha vinto due dei tre confronti a eliminazione diretta. Ha battuto l'Everton 4-2 ai rigori al Goodison Park negli ottavi di Coppa UEFA 2007/08 dopo che entrambe hanno vinto in casa per 2-0, e il Tottenham Hotspur negli ottavi di UEFA Europa League 2014/15 (1-1 t, 2- 0 c), ma ha perso contro gli Spurs nella stessa fase della stessa competizione 12 mesi dopo (1-1 c, 0-3 t) nell'ultima gara contro un club inglese.

L'unico precedente del West Ham contro avversarie italiane in Europa è stato una sconfitta al primo turno di Coppa UEFA 2006/07 contro il Palermo, in cui la squadra di Alan Pardew ha perso 0-1 a Londra e 3-0 in Sicilia.

Statistiche

Fiorentina

La Fiorentina ha chiuso la scorsa stagione al settimo posto in campionato sotto la guida del nuovo allenatore Vincenzo Italiano, tornando in Europa per la prima volta dal 2016/17. L'ultima volta che i viola erano tornati in Europa dopo una pausa altrettanto lunga, nel 2007/08, hanno poi raggiunto le semifinali di Coppa UEFA e sono stati eliminati ai rigori dai Rangers dopo due 0-0.

I viola hanno partecipato alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League per quattro stagioni consecutive, dal 2013/14 al 2016/17. Sono tornati a giocare una competizione europea lo scorso agosto agli spareggi di qualificazione di UEFA Europa Conference League, quando hanno superato il Twente raggiungendo la fase a gironi. Dopo una brutta partenza, hanno vinto le ultime quattro partite, comprese quelle consecutive contro gli Hearts (3-0 t, 5-1 c), e si sono qualificati grazie al secondo posto. Nella fase a eliminazione diretta hanno superato Braga, Sivasspor, Lech e Basilea, tenendo accese le speranze di mantenere il titolo della UEFA Europa Conference League in Italia.

Questa è la quinta partecipazione della Fiorentina a una finale UEFA, con una sola vittoria nelle quattro precedenti. La prima finale è stata nella Coppa dei Campioni 1956/57, quando ha perso 2-0 col Real Madrid nella capitale spagnola. Ha poi sconfitto i Rangers, guidati dall'allenatore ungherese Nándor Hidegkuti, nella Coppa delle Coppe 1960/61 (2-0 t, 2-1 c), ma ha perso contro l'Atlético de Madrid nella stessa competizione un anno dopo (1-1 a Glasgow, 0-3 replay a Stoccarda). L'ultima apparizione in finale risale alla Coppa UEFA 1989/90, quando ha perso 3-1 tra in andata e ritorno contro i rivali storici della Juventus (1-3 t, 0-0 c).

La sconfitta per 3-0 in casa dell'İstanbul Başakşehir è stata l'unica nelle ultime 12 partite europee fuori dall'Italia (V9 P2). I viola hanno risposto alla sconfitta alla seconda giornata segnando 21 gol nelle ultime sei trasferte nella competizione (tutte vittorie), di cui cinque nella fase a eliminazione diretta

La Fiorentina ha pareggiato entrambe le precedenti partite UEFA a Praga: 1-1 contro lo Sparta Praha nel secondo turno della Coppa delle Coppe UEFA 1996/97 (vincendo complessivamente 3-2) e 0-0 contro lo Slavia nel terzo turno preliminare di UEFA Champions League 2008/09 (andando alla fase a gironi in virtù del 2-0 casalingo). L'unica altra trasferta in Cechia è stato un 3-1 in casa dello Slovan Liberec alla terza giornata della fase a gironi di UEFA Europa League 2016/17.

West Ham

Settimo nella Premier League 2021/22, il West Ham si è quindi assicurato una seconda stagione europea consecutiva dopo essere arrivato fino alle semifinali della scorsa UEFA Europa League, un viaggio che ha portato la squadra di David Moyes a superare Siviglia e Lione negli ottavi fase prima dell'eliminazione per mano dei futuri vincitori dell'Eintracht Francoforte (1-2 c, 0-1 t).

Gli Hammers non avevano mai giocato in una fase a gironi europea fino alla scorsa stagione, ma con questa sono a due di fila grazie al successo contro il Viborg (3-1 c, 3-0 t) negli spareggi di qualificazione alla UEFA Europa Conference League. Nella fase a gironi ha battuto due volte FCSB (3-1 c, 3-0 t), Silkeborg (3-2 t, 1-0 c) e Anderlecht (1-0 t, 2-1 c) chiudendo con ben dieci punti di vantaggio sul club belga. Nella fase a eliminazione diretta gli Hammers hanno superato senza difficoltà i ciprioti dell'AEK Lamarca agli ottavi, il Gent ai quarti e l'AZ in semifinale.

Questa è la terza partecipazione del West Ham in una finale UEFA. Il club inglese ha vinto la Coppa delle Coppe nella sua prima stagione europea grazie al successo nella finale 1964/65 sotto la guida dell'allenatore Ron Greenwood a Wembley 2-0 contro il 1860 München grazie a una doppietta di Alan Sealey. Undici anni dopo è tornata in finale nella stessa competizione, ma la squadra di John Lyall ha perso 4-2 contro l'Anderlecht a Bruxelles. Inoltre, gli Hammers hanno battuto il Metz in una delle tre finali di Coppa Intertoto UEFA nel 1999 (0-1 c, 3-1 t).

Il West Ham ha perso solo due delle ultime 14 partite europee fuori Londra (V9 P3) – entrambe nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League della scorsa stagione, contro Siviglia (0-1) e Francoforte. Le loro trasferte in UEFA Europa Conference League in questa stagione hanno portato sei vittorie e un pareggio, cinque delle quali senza subire gol.

Gli Hammers hanno giocato a Praga solo una volta in competizioni UEFA, perdendo 2-1 contro lo Sparta nel ritorno del secondo turno della loro trionfante Coppa delle Coppe 1964/65, ma vincendo 3-2 tra andata e ritorno.

Finali UEFA giocate

Fiorentina (V1 S3)

Coppa dei Campioni 1956/57 0-2 contro Real Madrid

Coppa delle Coppe 1960/61 4-1 tot. contro Rangers

Coppa delle Coppe 1961/62 1-1, 0-3 ripet. contro Atlético de Madrid

Coppa UEFA 1989/90 1-3 tot. contro Juventus

West Ham (V2 S1)

Coppa delle Coppe 1964/65 2-0 contro 1860 München

Coppa delle Coppe 1975/76 2-4 contro Anderlecht

Coppa UEFA Intertoto 1999 3-1 contro Metz

Collegamenti e curiosità

Il West Ham ha tre nazionali italiani in rosa, che hanno tutti giocato in Italia: Emerson Palmieri (Palermo 2014/15 prestito, Roma 2015–18), Angelo Ogbonna (Torino 2006–13, Crotone 2007/08 prestito, Juventus 2013 –15) e Gianluca Scamacca (Sassuolo 2017–22, Cremonese 2018 prestito, Ascoli 2019/20 prestito, Genoa 2020/21 prestito).

Scamacca è stato compagno dei viola Alfred Duncan (Sassuolo 2017/18), Gaetano Castrovilli (Cremonese 2018) e Luca Ranieri (Ascoli 2020).

Anche Lucas Paquetá ha giocato in Italia, con l'AC Milan da gennaio 2019 a settembre 2020. Tra i suoi compagni di squadra c'era Giacomo Bonaventura, oggi alla Fiorentina.

Il centrocampista degli Hammers Declan Rice ha segnato per l'Inghilterra contro l'Italia a Napoli nel 2-1 che ha aperto le qualificazioni a UEFA EURO 2024 il 23 marzo di quest'anno. Ha giocato anche con l'Inghilterra che ha perso la finale di UEFA EURO 2020 ai rigori contro gli Azzurri a Wembley l'11 luglio 2021.

Il difensore della Fiorentina, Lucas Martínez Quarta, ha giocato nelle giovanili del River Plate quando il centrocampista del West Ham, Manuel Lanzini, era al club argentino, tra il 2012 e il 2014. I due giocatori sono entrambi nazionali dell'Argentina, così come il viola González, anche se nessuno ha fatto parte della rosa che ha trionfato nella Coppa del Mondo FIFA 2022.

Jonathan Ikoné della Fiorentina e Areola e Kurt Zouma del West Ham hanno tutti giocato con la nazionale francese, anche se solo Areola ha fatto parte della rosa della Francia per la Coppa del Mondo 2022 anche se non ha giocato con i vice campioni.

Sofyan Amrabat della Fiorentina e Nayef Aguerd del West Ham, hanno giocato col Marocco nel Mondiale in Qatar arrivando sino alla semifinale; Amrabat ha giocato tutti i minuti delle sette partite storiche della squadra nordafricana nel Mondiale, mentre Aguerd è partito titolare nelle prime quattro partite.

Barák, Souček e Coufal sono nazionali cechi. Barák e Souček hanno vinto il campionato 2016/17 con la maglia dello Slavia.

La Fiorentina ha il miglior attacco della UEFA Europa Conference League 2022/23, dalla fase a gironi alla finale, con un totale di 36 gol, nove in più del West Ham e anche un nuovo record nella competizione, superando il record della scorsa stagione di 28 realizzati da entrambe le finaliste, Roma e Feyenoord.

L'attaccante brasiliano della Fiorentina, Arthur Cabral, è il capocannoniere di questa UEFA Europa Conference League con sette gol, insieme a Zeki Amdouni del Basilea. Ne ha uno in più del compagno di squadra Luka Jović e di Michail Antonio del West Ham. Due viola, Christian Kouamé e Cristian Biraghi, guidano anche la classifica degli assist con cinque a testa.

Il centrocampista Rolando Mandragora è l'unico giocatore della Fiorentina ad aver giocato tutte e 16 le partite di UEFA Europa Conference League, dagli spareggi di qualificazione alla semifinale, con undici partenze da titolare e cinque entrando dalla panchina.

Areola è l'unico che non ha saltato un minuto in questa edizione di UEFA Europa Conference League col West Ham. Ha difeso la porta per ogni minuto, compresi i due spareggi di qualificazione.

La Fiorentina ha già giocato, e perso, una finale di coppa in questa stagione: 2-1 contro l'Inter nella finale di Coppa Italia del 24 maggio a Roma.

Calci di rigore

Il bilancio della Fiorentina ai calci di rigore in competizioni UEFA è V3 S3:

4-5 contro Sachsenring Zwickau, secondo turno Coppa delle Coppe 1975/76

1-3 contro Boavista, primo turno Coppa UEFA 1986/87

3-1 contro Atlético de Madrid, primo turno Coppa UEFA 1989/90

4-3 contro Groningen, primo turno Coppa UEFA 2007/08

4-2 contro Everton, ottavi Coppa UEFA 2007/08

2-4 contro Rangers, semifinale Coppa UEFA 2007/08

Il bilancio del West Ham ai calci di rigore in competizioni UEFA è V1 S0:

5-3 contro Birkirkara, secondo turno di qualificazione di UEFA Europa League 2015/16