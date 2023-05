Europa Conference League: qual è la tua partita preferita di questa stagione?

La UEFA Europa Conference League ha regalato un'altra stagione ricca di gol ed emozioni con alcune partite entrate di diritto nella storia del torneo. UEFA.com ha scelto dieci partite per votare la vostra preferita di questa edizione.

Villarreal - Lech 4-3 (prima giornata)

Francis Coquelin segna un magnifico gol nel finale e il Villarreal dà il via alla fase a gironi con un'entusiasmante vittoria. Samuel Chukwueze e Álex Baena (2) vanno a segno nell'arco di otto minuti nel primo tempo dopo il vantaggio del Lech con Michał Skóraś, ma la doppietta di Mikael Ishak regala il pareggio agli ospiti. Verso lo scadere, Coquelin segna il terzo gol e regala i tre i punti ai vincitori dell'Europa League 2020/21.

Momento imperdibile: Coquelin trova l'angolino basso con un violento tiro dal limite.

Sivasspor - Ballkani 3-4 (terza giornata)

Con un gol decisivo di Ermal Krasniqi al 94', il Ballkani diventa la prima squadra kosovara a vincere in una fase a gironi UEFA. Fredrik Ulvestad porta i padroni di casa in vantaggio dopo appena 32 secondi, ma Armend Thaqi e Arbër Potoku ribaltano il risultato prima dell'intervallo e Meriton Korenica segna a metà del secondo tempo per il 3-1. Erdoğan Yeşilyurt accorcia e Mustapha Yatabaré pareggia nel recupero, ma Krasniqi firma la rete della vittoria degli ospiti.

Momento imperdibile: il gol di Krasniqi nel recupero.

Molde - Djurgården 2-3 (quarta giornata)

La squadra di Kim Bergstrand mette in scena una sorprendente rimonta in Norvegia, segnando tre gol con soli tre tiri e stordendo i campioni di Norvegia – che con una vittoria avrebbero confermato il posto tra le prime due. Tutto sembra andare secondo i piani per i padroni di casa dopo i gol di Ola Brynhildsen e Markus Kaasa, ma Victor Edvarsen accorcia alla fine del primo tempo. Nella ripresa, Joel Asoro e Haris Radetinac vanno a segno e assicurano agli ospiti la qualificazione da prima nel girone.

Momento imperdibile: Radetinac segna il gol della vittoria del Djurgården.

Highlights: İstanbul Başakşehir - Gent 1-4

A volte un solo giocatore può fare la differenza. Dopo l'1-1 dell'andata, l'attaccante nigeriano del Gent mette a segno una incredibile tripletta a Istanbul tra il 31' e il 34', blindando la qualificazione della sua squadra. La sua tripletta è la più veloce nella storia delle competizioni UEFA per club, essendo stata messa a segno in appena tre minuti e 25 secondi.

Momento imperdibile: l'incredulità di Orban dopo il gol che suggella la sua straordinaria tripletta.

Highlights: Slovan Bratislava - Basilea 2-2 (1-4 dcr)

Dopo un'esaltante gara d'andata terminata 2-2, Slovan Bratislava e Basel regalano spettacolo anche nel ritorno in Slovacchia. I padroni di casa si portano sul 2-0 a inizio partita con Malik Abubakari e Juraj Kucka. Nella ripresa però gli ospiti accorciano con Riccardo Calafiori prima del pari di Zeki Amdouni nei minuti di recupero. Dopo i supplementari, il Basilea si impone ai calci di rigore qualificandosi ai quarti.

Momento imperdibile: il gol dalla distanza di Amdouni al 93'.

Highlights: Villarreal - Anderlecht 0-1

Il Villarreal parte come una delle favorite alla vittoria della competizione, ma dopo un inaspettato 1-1 in Belgio contro l'Anderlecht, gli spagnoli perdono a sorpresa il ritorno in casa per 1-0. Il portiere dell'Anderlecht, Bart Verbruggen, è il protagonista della serata con alcune parate straordinarie, prima della rete di Islam Slimani che regala una storica qualificazione ai belgi.

Momento imperdibile: la doppia parata di Verbruggen su Jorge Cuenca e Gerard Moreno.

La qualificazione sembrava ormai chiusa dopo la vittoria della Fiorentina per 4-1 in Polonia, ma al ritorno in Italia, il Lech arriva a un passo dalla clamorosa rimonta. Dopo nove minuti Afonso Sousa riaccende le speranze degli ospiti, poi il rigore di Kristoffer Velde e la rete di Artur Sobiech nel giro di cinque minuti regalano il pari complessivo al Lech. I viola però dopo questi schiaffi degli avversari si risvegliano e segnano due gol sul finale blindando la qualificazione. Il Lech perde ma esce a testa altissima dal torneo.

Momento imperdibile: l'esultanza del Lech dopo la rimonta e il pari complessivo con la rete di Sobiech da distanza ravvicinata.

Anche l'AZ Alkmaar si trova la strada in salita dopo la sconfitta per 2-0 dell'andata contro l'Anderlecht. Nel ritorno nei Paesi Bassi però l'AZ ristabilisce quasi subito l'equilibrio segnando due reti nelle prime battute grazie alla doppietta del greco Vangelis Pavlidis. Il pari permane sino ai calci di rigore dove il portiere dell'AZ, Mat Ryan, sale sugli scudi parando i rigori di Jan Vertonghen e Killian Sardella.

Momento da non perdere: Mexx Meerdink, 19 anni, segna il rigore decisivo quattro giorni dopo la doppietta messa a segno nel 5-0 sull'Hajduk Spalato in finale di UEFA Youth League a Ginevra.

Highlights: West Ham - Gent 4-1

Dopo il pari dell'andata, il London Stadium viene ammutolito quando Hugo Cuypers porta in vantaggio il Gent. Dopo 11 minuti però Michail Antonio segna il gol del pari, ma è nella ripresa che gli Hammers si scatenano con un rigore di Lucas Paquetá, una rete di Declan Rice e il secondo gol personale di Antonio, mandando in visibilio i tifosi di casa.

Momento imperdibile: Rice parte dalla propria metà campo, supera tre difensori e trafigge il portiere con una rasoiata all'angolino.

Basilea - Fiorentina 1-3, dts, tot.: 3-4 (ritorno semifinale)

Highlights: Basilea - Fiorentina 1-3

La squadra svizzera fa il colpaccio a Firenze vincendo 2-1 l'andata. Al ritorno Nicolás González porta i viola in vantaggio nel primo tempo (pari complessivo) ma il Basilea risponde con un gran gol di Zeki Amdouni in contropiede. Al 72' González va nuovamente in gol portando la sfida ai supplementari. Quando ormai la qualificazione sembra doversi decidere ai calci di rigore, ecco che al decimo minuto di recupero dei supplementari Antonín Barák segna la rete che qualifica la Fiorentina nella finale che si giocherà in Cechia, ovvero nella sua patria.Momento imperdibile: la gioia e la disperazione dopo il gol di Barák.