Finale Europa Conference League: Fiorentina - West Ham, guida alla partita

La Fiorentina, miglior attacco di questa edizione, affronterà in finale di UEFA Europa Conference League un West Ham ancora imbattuto nel torneo.

In questo articolo pubblicato in collaborazione con Enterprise, vi raccontiamo gli spunti più interessanti della finale di mercoledì 7 giugno a Praga.

La lunga attesa di un trofeo



Il cammino della Fiorentina fino alla finale di Conference League: tutti i gol

L'unico trofeo europeo conquistato dalla Fiorentina è la Coppa delle Coppe 1960/61, quando ha battuto i Rangers per 4-1 in una finale giocata con la formula del doppio confronto. Il West Ham ha vinto lo stesso trofeo quattro anni dopo, battendo in una finale secca giocata a Wembley il 1860 München per 2-0. Da allora nessuna delle due squadre ha più vinto un trofeo UEFA sebbene entrambi abbiano raggiunto altre volte una finale europea.

Gli Hammers hanno raggiunto nuovamente la finale di Coppa delle Coppe nel 1975/76, ma hanno perso 4-2 contro l'Anderlecht. Battuti in finale di Coppa dei Campioni nel 1956/57, i viola hanno poi perso contro l'Atlético Madrid nella finale di Coppa delle Coppe del 1961/62 e sono stati sconfitti per 3-1 dalla Juventus nella loro più recente apparizione in finale: la Coppa UEFA 1989/90. A Praga la Fiorentina diventerà la prima squadra ad aver partecipato a tutte e quattro le finali delle principali competizioni UEFA per club, ma potrebbe anche diventare la prima a perdere in ognuna di esse.

Attacco irresistibile contro mentalità vincente



West Ham's road to the Conference League final: Every goal

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha segnato più gol di tutte le squadre che hanno giocato in questa edizione di Europa Conference League: 36 in 14 partite, ovvero nove più del West Ham – sebbene gli Hammers abbiano impiegato appena 12 gare per arrivare a quota 27. Di questi, 21 sono stati messi a segno lontano da Firenze; e almeno tre sono stati segnati nelle ultime sei trasferte di Conference League (tutte vinte). Il viola Arthur Cabral è il capocannoniere in condivisione con sette gol, mentre altri tre compagni hanno segnato cinque o più gol.

Nonostante un attacco irresistibile, la Fiorentina ha perso tre partite in questa stagione, mentre il West Ham di David Moyes ha vinto 11 delle sue 12 partite, pareggiando l'altra. Le prestazioni individuali non sono sempre state brillanti, ma la parola d'ordine è stata "vincere", con il capitano Declan Rice ben consapevole che la grande occasione potrebbe essere adatta a una squadra con il sangue freddo: "Speriamo in un buon risultato per avere un bilancio positivo in questa stagione".

Legami e incroci con Praga e lo Slavia



Tomáš Souček festeggia un gol in Champions League nel 2019 con lo Slavia AFP via Getty Images

Arrivato in inverno dal Verona dopo una annata positiva in prestito, il 28enne centrocampista Antonín Barák è stato l'eroe del successo in semifinale della Fiorentina contro il Basilea, segnando il gol della vittoria nel secondo tempo supplementare in Svizzera. Come premio avrà la possibilità di dimostrare ai compagni una città e uno stadio che conosce bene. "È una grande emozione, soprattutto per me perché la finale è a Praga", ha detto il ceco, che ha giocato per lo Slavia Praha nel 2016/17 prima di trasferirsi in Italia.

Anche il West Ham, tuttavia, ha tanti legami con lo Slavia: il terzino destro Vladimír Coufal ha giocato per il club dal 2018 al 2020, mentre il centrocampista Tomáš Souček ha firmato per la prima volta per lo Slavia quando aveva dieci anni e ha giocato per la prima squadra dal 2014 al 2020 prima del trasferimento agli Hammers. Souček è tutt'oggi molto legato al suo ex club, tanto da aver raggiunto in videochiamata i suoi ex compagni di squadra indossando la maglia del club mentre festeggiavano il successo per 2-0 in UEFA Europa League contro il Leicester nel 2020/21.