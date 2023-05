Finale di Europa Conference League, Fiorentina - West Ham: dove guardarla, orario, probabili formazioni e stato di forma

Fiorentina e West Ham si affrontano in finale di UEFA Europa Conference League mercoledì 7 giugno.

Fiorentina - West Ham in breve Quando: mercoledì 7 giugno (21:00 ora locale)

Dove: Eden Arena di Praga, Cechia

Cosa: finale di UEFA Europa Conference League

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare l'Europa Conference League in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Europa Conference League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

La Fiorentina non vince un titolo europeo dalla Coppa delle Coppe 1960/61 ma può sognare a Praga. Ha un attacco come nessun'altra squadra in Europa Conference League in questa stagione, avendo segnato 36 gol in 14 partite (sette con l'attuale capocannoniere Arthur Cabral).

Semifinalista in Europa League la scorsa stagione, il West Ham di David Moyes ha fatto un passo in più in Europa Conference League e vuole il suo primo successo europeo dal 1965. A Praga potrebbe anche sentirsi a casa, perché Tomáš Souček e Vladimír Coufal giocavano all'Eden Arena quando militavano nello Slavia.

Conosciamo le finaliste

Probabili formazioni

Fiorentina: Terracciano; Dodô, Milenković, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Brekalo, Cabral, González

West Ham: Aréola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Souček; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio

Statistiche

Fiorentina

Ultime partite (tutte le competizioni, dalla più recente): PVVSSP

Situazione attuale: 11ª in Serie A

West Ham

Ultime partite (tutte le competizioni, dalla più recente): VVSVVS

Situazione attuale: 14° in Premier League

Il cammino del West Ham verso la finale di Conference League: tutti i gol

Il parere degli esperti

Paolo Menicucci, reporter Fiorentina

A seguire

Lynsey Hooper, reporter West Ham

A seguire

Il cammino della Fiorentina verso la finale di Conference League: tutti i gol

L'opinione dal campo

Vincenzo Italiano, allenatore Fiorentina: "È la mia prima stagione in Europa e arrivare in finale è una grande soddisfazione. Questo percorso rimarrà sempre con noi, ma ora abbiamo una missione da portare a termine. Avere tre squadre in finale è motivo di grande orgoglio per il calcio italiano: sono sicuro ognuna dirà la sua".

David Moyes, allenatore West Ham: "Siamo molto entusiasti. È un grande traguardo per il club, ma ora si tratta di vincere".