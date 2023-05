AZ - West Ham 0-1 (tot. 1-3): gli Hammers vincono nei Paesi Bassi e volano in finale

Il West Ham vince 1-0 il ritorno della semifinale in casa dell'AZ con un gol nei minuti di recupero di Pablo Fornals e si qualifica in finale di UEFA Europa Conference League in virtù del 3-1 tra andata e ritorno.

I momenti chiave 25': Paquetà colpisce un palo con un tiro a giro

90'+4': Fornals porta in vantaggio gli Hammers

La partita in breve

L'esultanza di Pablo Fornals dopo il gol nei minuti di recupero UEFA via Getty Images

Nonostante le tante occasioni da gol da una parte e dall'altra, come il palo colpito al 25' da Lucas Paquetà e i tre tiri in porta dell'AZ, la partita si sblocca solo nei minuti di recupero grazie alla rete di Pablo Fornals, entrato al 75', che blinda la qualificazione regalando la prima finale europea dal 1976 agli Hammers.

La partita minuto per minuto: AZ - West Ham 0-0

Tomas Soucek respinge un tiro di Jesper Karlsson dell'AZ ANP/AFP via Getty Images

Formazioni

AZ: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez (M. De Wit 85'); Clasie, Reijnders; Karlsson (Meerdink 85'), Mijnans (D. De Wit 70'), Van Brederode (Lahdo 78'); Pavlidis

West Ham: Aréola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Souček; Bowen, Paquetá (Downes 90'+6'), Benrahma (Fornals 75'); Antonio (Ings 85')