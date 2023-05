Cosa guardare nelle semifinali di ritorno di UEFA Europa Conference League

Le semifinali di UEFA Europa Conference League rimangono aperte dopo due gare di andata molto combattute.

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, evidenziamo alcuni temi caldi in vista di AZ Alkmaar-West Ham e Basilea-Fiorentina.

Semifinali di ritorno: 18 maggio 2023

AZ - West Ham (1-2)

Basel - Fiorentina (2-1)

Cosa guardare

AZ fiero nonostante la sconfitta

Pur avendo perso 2-1, l'AZ è orgoglioso della sua prova al London Stadium. La squadra di Pascal Jansen ha dato filo da torcere a quella di Premier League ed è rimasta in vantaggio fino al rigore di Said Benrahma al 67': impresa non da poco, dato che il West Ham ha vinto tutte le partite di questa edizione del torneo.

L'imbattibilità casalinga dell'AZ in Europa è lunga 25 partite, ma stavolta evitare la sconfitta non basterà. Come contro l'Anderlecht ai quarti di finale, il sostegno del pubblico di casa può ispirare la rimonta dell'AZ e portarlo alla sua seconda finale dopo quella di Coppa UEFA del 1981. "Dobbiamo ripetere la prestazione", ha commentato Tijjani Reijnders. "Non dobbiamo farci intimidire dal West Ham".

Highlights: West Ham - AZ Alkmaar 2-1

Gli Hammers inseguono la storia

Il West Ham si candida a raggiungere la sua prima finale UEFA dopo quella di Coppa delle Coppe del 1965, vinta contro il Monaco 1860 per 2-0 a Wembley. L'AZ, però, darà sicuramente battaglia.

Gli Hammers non hanno mai perso nelle 13 partite europee di questa stagione, ma questa potrebbe essere la loro prova più dura contro un AZ che all'andata ha dominato nel possesso palla e ha prevalso a centrocampo con Tijjani Reijnders e l'esperto Jordy Clasie. Declan Rice, però, è fiducioso: "Andiamo da loro in vantaggio per 2-1 e speriamo di vincere", ha commentato.

Antonio: "Non è ancora finita"

Amdouni prova a ripetersi

Zeki Amdouni Basilea sta vivendo un'ottima stagione in Conference League. L'attaccante, 22 anni, ha segnato un altro gol decisivo, quello della vittoria nel finale a Firenze. Dopo la sesta rete in questa edizione, potrebbe anche dare un'occhiata alla classifica marcatori, dove è preceduto solo da Arthur Cabral della Fiorentina (sette).

Poiché la Fiorentina è la squadra che finora ha segnato di più nella competizione (33 gol), è molto probabile che il Basilea voglia segnare almeno un gol al ritorno. Senza dubbio, la squadra cercherà Amdouni, che potrebbe non disegnare la pressione positiva.

Il gol di Zeki Amdouni (Fiorentina - Basilea)

Fiorentina bella in trasferta

La Fiorentina cerca di arrivare alla quinta semifinale europea ma dovrà mordere di più contro il Basilea, di cui il tecnico Vincenzo Italiano ha detto: "Difende bene e chiude gli spazi... Cede il possesso palla e se sei bravo fai due o tre gol, altrimenti la partita è sempre aperta".

I viola non hanno sfruttato al massimo le occasioni a Firenze, ma una sfida decisiva in trasferta potrebbe proprio fare al caso loro: infatti, nelle ultime cinque gare esterne di Europa Conference League hanno segnato almeno tre gol. "Non meritavamo di perdere, ma abbiamo già giocato in stadi caldissimi in Turchia e in Polonia e siamo pronti per giocare altre partite", ha dichiarato il difensore Luca Ranieri.

Highlights: Fiorentina - Basilea 1-2