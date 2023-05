Basilea - Fiorentina, anteprima ritorno semifinale Europa Conference League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Basilea e Fiorentina si affronteranno giovedì 18 maggio per il ritorno della semifinale di UEFA Europa Conference League.

Basilea - Fiorentina in breve Quando: giovedì 18 maggio (21:00 CET)

Dove: St. Jakob-Park, Basilea

Cosa: ritorno semifinale UEFA Europa Conference League (andata: 2-1)

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita

La vincitrice sarà la squadra nominale di casa della finale contro AZ o West Ham a Praga

Dove guardare Basilea - Fiorentina in TV?

Scopri dove guardare la UEFA Europa Conference League in TV.

Guida alla partita

Il Basilea punta a diventare la prima squadra svizzera a raggiungere una finale europea, e avendo segnato due o più gol in nove delle ultime dieci partite di UEFA Europa Conference League, l'impresa non sembra così impossibile. Con sole due sconfitte nelle ultime 14 partite europee, gli svizzeri infatti sono in gran forma.

La Fiorentina vuole evitare di ripetere che la storia si ripeta. I viola non sono riusciti a superare le semifinali di competizioni UEFA nelle ultime quattro occasioni, anche se in questa stagione i numeri sono dalla sua parte. La Fiorentina è la squadra col miglior attacco con 33 gol complessivi - di cui sette messi a segno dal capocannoniere di questa edizione, Arthur Cabral - e in tre occasioni ha segnato ben quattro gol in una singola gara.

Highlights: Fiorentina - Basilea 1-2 

Ultime formazioni titolari

Basilea: Hitz; Lang, Nuhu, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori; Augustin, Amdouni

Fiorentina: Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, González

Basilea

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VSVVSV

Situazione attuale: 5° in Super League svizzera

Fiorentina

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SSPVPS

Situazione attuale: 8° in Serie A

Il parere degli esperti

Jürgen Baumgartner, reporter Basilea

A seguire

Paolo Menicucci, reporter Fiorentina

A seguire

Le parole degli allenatori

Heiko Vogel, allenatore Basilea: "Nulla è ancora deciso. Abbiamo un leggero vantaggio in vista del ritorno, ma dobbiamo rimanere umili, concentrati e attenti. Nel complesso, [la vittoria dell'andata] è stata meritata perché è stata una grande prestazione dal punto di vista tattico".

Vincenzo Italiano, allenatore Fiorentina: "A mio parere, abbiamo giocato una buona partita [all'andata]. Squadre come il Basilea creano tante occasioni. Il nostro problema principale è stato non segnare il secondo gol quando stavamo dominando. Il Basilea ha vinto l'andata ma c'è ancora un ritorno da disputare. Sono convinto che abbiamo ancora una speranza".