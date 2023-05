West Ham - AZ 2-1: Antonio riscatta gli Hammers

In svantaggio all'intervallo, il West Ham rimonta nella ripresa con un colpo di testa di Michail Antonio dopo un rigore di Benrahma e si aggiudica la semifinale di andata di UEFA Europa Conference League.

I momenti chiave 13': Ryan devia a lato una conclusione di Benrahma

42': Reijnders porta in vantaggio l'AZ dalla distanza

66': Benrahma trasforma un rigore dopo un fallo di Ryan su Bowen

76': Antonio firma il gol decisivo per il West Ham

La partita in breve: rimonta tutto cuore del West Ham

Reijnders (al centro) dopo il gol dell'AZ Getty Images

Said Benrahma vede deviarsi sul fondo una conclusione a giro in avvio di gara, ma il West Ham non è destinato a una serata facile. Gli ospiti passano in vantaggio poco prima dell'intervallo con un potente tiro dalla distanza di Tijjani Reijnders che sfugge alla presa di Alphonse Areola.

Nella ripresa, gli Hammers spingono a caccia del pareggio e hanno un'occasione d'oro quando il portiere ospite Mathew Ryan atterra Jarrod Bowen in area. Benrahma non sbaglia dal dischetto e porta la squadra di casa in parità.

Poco dopo si completa la rimonta del West Ham. Dopo un colpo di testa di Nayef Aguerd su calcio d'angolo respinto sulla linea, Michail Antonio è il più veloce a reagire e suggella una sofferta vittoria in rimonta.

La partita minuto per minuto: West Ham - AZ 2-1

Formazioni

West Ham: Areola; Kehrer, Aguerd, Zouma, Cresswell; Souček, Rice; Bowen, Paquetá, Benrahma (Fornals 90'); Antonio (Ings 79')

AZ: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, De Wit; Clasie, Reijnders, Mijnans; Van Brederode (Mihailovic 79'), Pavlidis, Odgaard (Lahdo 68')