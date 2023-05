Fiorentina - Basilea 1-2: Cabral-gol non basta

La rete nel primo tempo di Arthur Cabral illude la Fiorentina nella semifinale di andata di UEFA Europa Conference League. Il Basilea risponde però nella ripresa con Andy Diouf e poi vince Zeki Amdouni.

Una sorpresa nella formazione della Fiorentina con Luca Ranieri preferito a Igor in difesa per sostituire lo squalificato Nikola Milenković. La sorpresa più grande riguarda però il Basilea con Jean-Kévin Augustin che parte in attacco a fianco di Zeki Amdouni e Andi Zeqiri che si accomoda in panchina.

L'esultanza di Cabral UEFA via Getty Images

La Fiorentina prova a schiacciare il Basilea nella sua metà campo sin dalle prime battute ma la squadra elvetica si chiude bene, rischia poco e prova più volte a ripartire in contropiede creando qualche grattacapo alla difesa viola.

Al 26' a sbloccare la partita ci pensa però Cabral con il suo settimo gol nella competizione. Corner da sinistra di Cristiano Biraghi, sponda aerea di Martínez Quarta e tocco di testa vincente del centravanti brasiliano. Il più classico dei gol dell'ex.

In apertura di ripresa il Basilea va vicino al pari con un colpo di testa di Wouter Burger sugli sviluppi di un corner. Dall'altra parte Rolando Mandragora sfiora la traversa con un tiro da buona posizione. Il centrocampista ci riprova poco dopo ma senza riuscire a imprimere abbastanza forza per impensierire Marwin Hitz.

La Fiorentina però è meno arrembante rispetto al primo tempo e il Basilea ne approfitta: cavalcata centrale di Diouf che spacca in due la difesa villa e rasoterra angolato che non lascia scampo a Pietro Terraciano. Poi Amdouni al 92esimo la vince.

L'assalto finale dei viola non porta altri gol. La qualificazione si deciderà la settimana prossima in Svizzera.